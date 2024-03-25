Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Kurt Efe'yle Yaptığı Paylaşıma Eklediği Notla Çıtayı Yine Arşa Çıkardı!
Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Kurt Efe'yle Yaptığı Paylaşıma Eklediği Notla Çıtayı Yine Arşa Çıkardı!
Her haliyle dikkatleri üzerine çeken Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'yle yaptığı her paylaşımda babalığın kendisine çok yakıştığını kanıtlıyor. Yakışıklı oyuncunun sahilden paylaştığı baba-oğlu pozu ve açıklaması bir kez daha hayran bıraktı...
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Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği "Behlül" karakteriyle milyonları kendine hayran bırakan Kıvanç Tatlıtuğ ülkemizin en yakışıklı oyuncularından biri.
Kusursuz oyunculuğuyla rol aldığı her yapımı üst sıralara taşıyan karizmatik oyuncu uzun zamanın ardından Aile dizisiyle ekranlara döndü.
Televizyona geri dönene kadar birçok dijital platformda da rol aldı kendisi. Kariyeri kadar özel hayatıyla da beğeni toplayan Tatlıtuğ'un evlilik hayatı da parmakla gösteriliyor.
Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde Başak Dizer'le dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin aşkı da dillere destan oldu adeta.
Ailelerini büyütme kararı alan popüler çift, 2022 yılında Kurt Efe adını verdikleri oğullarıyla ilk kez anne ve baba olma duygusunu yaşadı.
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İnanılmaz bir oyuncu ve romantik bir eş olduğuna doyasıya şahitlik ettiğimiz Kıvanç Tatlıtuğ, oğuyla yaptığı paylaşımlarla eşsiz bir baba olduğunu da kanıtladı.
Şu sıralar bir başka tatil için ailecek yurt dışında olan Tatlıtuğ ailesinden düşman çatlatan paylaşımlar da gelmeye devam ediyor.
Oğuyla sık sık paylaşım yapsa da yüzünü göstermeyi tercih etmeyen çakır gözlü oyuncumuz görenlerin gözlerinden kalpler çıkaran yeni bir kare yayınladı.
Kumsalda Kurt Efe'yle oynarken ki bir pozunu yayınlayan Kıvanç Tatlıtuğ, "Evlat bak bakalım annen ile sana düşen kalbim nerede?" notuyla çıkayı bir kez daha arşa çıkardı.
Eeee, Kıvanç Tatlıtuğ böyle bir poz paylaşır da sosyal medya yıkılmaz mı? Hadi gelin, kim ne demiş bi' görelim...👇
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