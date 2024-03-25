Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Kurt Efe'yle Yaptığı Paylaşıma Eklediği Notla Çıtayı Yine Arşa Çıkardı!

Her haliyle dikkatleri üzerine çeken Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'yle yaptığı her paylaşımda babalığın kendisine çok yakıştığını kanıtlıyor. Yakışıklı oyuncunun sahilden paylaştığı baba-oğlu pozu ve açıklaması bir kez daha hayran bıraktı...