Azıcık Ucundan: Anneliğiyle Gönül Fetheden Ezgi Mola 5 Aylık Oğlu Can'ı Sünnet Ettirdi
Azıcık Ucundan: Anneliğiyle Gönül Fetheden Ezgi Mola 5 Aylık Oğlu Can'ı Sünnet Ettirdi
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Rol aldığı her yapımda devleşen Ezgi Mola'nın yükselen kariyerini bilmeyeniniz yoktur. Aynı zamanda magazin dünyasının şüphesiz en sevilen isimlerinden biri arasında yer alan ünlü oyuncu doğal ve eğlenceli halleriyle gönülleri fethediyor.
Kusursuz oyunculuğuyla da kendine hayran bırakan Ezgi Mola'nın özel hayatı da parmakla gösteriliyor desek yeridir. Mola, 2019 yılından bu yana Mustafa Aksakallı'yla "bize de nasip olur mu?" dedirten bir aşk yaşıyor.
Romantik olduğu kadar birbirinden komik paylaşımlarla görenlere iç çektiren popüler çift tarihler 8 Mayıs 2023'ü gösterdiğinde sürpriz şekilde dünyaevine girmişti.
Yakın arkadaşların ve ailelerin katıldığı düğünden çok kısa bir zaman sonra müjdeli haberi de almıştık. Pek çok kişiyi heyecana boğan hamileliğin duyurulmasından bir sonra da ikilinin erkek bebek beklediğini öğrenmiştik.
Hamilelik döneminde yaşadıklarını yaptığı paylaşımlarla takipçilerine aktaran sempatik oyuncu 23 Kasım 2023 tarihinde doğum yapmıştı.
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İlk kez anne ve baba olma duygusunun heyecanını yaşan Ezgi Mola ve Mustafa Aksallı yüzünü henüz göstermedikleri oğullarına da Can adını vermişti.
Instagram bebeğiyle paylaştığı fotoğraf ve videolarla anneliğin çok yakıştığına yakından şahitlik edebildiğimiz Mola, yaptığı açıklamalarla da sayısız annenin iç sesi olmayı başarıyor.
"Yani bu zamanlarını bir kez yaşıyoruz. Bir de kırk yılda bir çocuğum olmuş. Bu anı kaçıramam." açıklamasıyla bir kez daha kalpleri fethetti kendisi.
Anaç ruhunu bizlere bile geçirmeyi başaran Ezgi Mola sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla bir haber daha verdi.
Zerrin Özer'in "Basit Numaralar" şarkısı eşliğinde Can'ın beşikteki videosunu yayınlayan Mola'nın paylaşımındaki ‘Oldu da bitti maşallah’ pankartı gözlerden kaçmadı.
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Hikayede herhangi bir açıklama yer almasa da, fotoğrafı görenler ünlü oyuncunun 5 aylık olan bebişi Can'ı sünnet ettirdiğini anladı.
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