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Azıcık Ucundan: Anneliğiyle Gönül Fetheden Ezgi Mola 5 Aylık Oğlu Can'ı Sünnet Ettirdi

Azıcık Ucundan: Anneliğiyle Gönül Fetheden Ezgi Mola 5 Aylık Oğlu Can'ı Sünnet Ettirdi

Ezgi Mola
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.03.2024 - 13:42

Kasın ayının son günlerinde kucağına aldığı oğluşu Can'la olan paylaşımlarıyla anneliğin ne kadar yakıştığını hepimize gösteren Ezgi Mola müjdeli haberi sessiz sedasız verdi. Çiçeği burnunda anne Ezgi Mola bebeğini sünnet ettirdi.

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Rol aldığı her yapımda devleşen Ezgi Mola'nın yükselen kariyerini bilmeyeniniz yoktur. Aynı zamanda magazin dünyasının şüphesiz en sevilen isimlerinden biri arasında yer alan ünlü oyuncu doğal ve eğlenceli halleriyle gönülleri fethediyor.

Rol aldığı her yapımda devleşen Ezgi Mola'nın yükselen kariyerini bilmeyeniniz yoktur. Aynı zamanda magazin dünyasının şüphesiz en sevilen isimlerinden biri arasında yer alan ünlü oyuncu doğal ve eğlenceli halleriyle gönülleri fethediyor.

Kusursuz oyunculuğuyla da kendine hayran bırakan Ezgi Mola'nın özel hayatı da parmakla gösteriliyor desek yeridir. Mola, 2019 yılından bu yana Mustafa Aksakallı'yla "bize de nasip olur mu?" dedirten bir aşk yaşıyor.

Kusursuz oyunculuğuyla da kendine hayran bırakan Ezgi Mola'nın özel hayatı da parmakla gösteriliyor desek yeridir. Mola, 2019 yılından bu yana Mustafa Aksakallı'yla "bize de nasip olur mu?" dedirten bir aşk yaşıyor.

Romantik olduğu kadar birbirinden komik paylaşımlarla görenlere iç çektiren popüler çift tarihler 8 Mayıs 2023'ü gösterdiğinde sürpriz şekilde dünyaevine girmişti.

Romantik olduğu kadar birbirinden komik paylaşımlarla görenlere iç çektiren popüler çift tarihler 8 Mayıs 2023'ü gösterdiğinde sürpriz şekilde dünyaevine girmişti.

Yakın arkadaşların ve ailelerin katıldığı düğünden çok kısa bir zaman sonra müjdeli haberi de almıştık. Pek çok kişiyi heyecana boğan hamileliğin duyurulmasından bir sonra da ikilinin erkek bebek beklediğini öğrenmiştik.

Yakın arkadaşların ve ailelerin katıldığı düğünden çok kısa bir zaman sonra müjdeli haberi de almıştık. Pek çok kişiyi heyecana boğan hamileliğin duyurulmasından bir sonra da ikilinin erkek bebek beklediğini öğrenmiştik.

Hamilelik döneminde yaşadıklarını yaptığı paylaşımlarla takipçilerine aktaran sempatik oyuncu 23 Kasım 2023 tarihinde doğum yapmıştı.

Hamilelik döneminde yaşadıklarını yaptığı paylaşımlarla takipçilerine aktaran sempatik oyuncu 23 Kasım 2023 tarihinde doğum yapmıştı.
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İlk kez anne ve baba olma duygusunun heyecanını yaşan Ezgi Mola ve Mustafa Aksallı yüzünü henüz göstermedikleri oğullarına da Can adını vermişti.

İlk kez anne ve baba olma duygusunun heyecanını yaşan Ezgi Mola ve Mustafa Aksallı yüzünü henüz göstermedikleri oğullarına da Can adını vermişti.

Instagram bebeğiyle paylaştığı fotoğraf ve videolarla anneliğin çok yakıştığına yakından şahitlik edebildiğimiz Mola, yaptığı açıklamalarla da sayısız annenin iç sesi olmayı başarıyor.

Instagram bebeğiyle paylaştığı fotoğraf ve videolarla anneliğin çok yakıştığına yakından şahitlik edebildiğimiz Mola, yaptığı açıklamalarla da sayısız annenin iç sesi olmayı başarıyor.

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; 'Bakıcı olsun da pek istemiyorum aslında... Çünkü benim gibi bakabilir mi, benim kadar bakabilir mi? Buna inanmıyorum' diyen ünlü oyuncu takdir toplamıştı.

"Yani bu zamanlarını bir kez yaşıyoruz. Bir de kırk yılda bir çocuğum olmuş. Bu anı kaçıramam." açıklamasıyla bir kez daha kalpleri fethetti kendisi.

"Yani bu zamanlarını bir kez yaşıyoruz. Bir de kırk yılda bir çocuğum olmuş. Bu anı kaçıramam." açıklamasıyla bir kez daha kalpleri fethetti kendisi.

Anaç ruhunu bizlere bile geçirmeyi başaran Ezgi Mola sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla bir haber daha verdi.

Anaç ruhunu bizlere bile geçirmeyi başaran Ezgi Mola sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla bir haber daha verdi.

Zerrin Özer'in "Basit Numaralar" şarkısı eşliğinde Can'ın beşikteki videosunu yayınlayan Mola'nın paylaşımındaki ‘Oldu da bitti maşallah’ pankartı gözlerden kaçmadı.

Zerrin Özer'in "Basit Numaralar" şarkısı eşliğinde Can'ın beşikteki videosunu yayınlayan Mola'nın paylaşımındaki ‘Oldu da bitti maşallah’ pankartı gözlerden kaçmadı.
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Hikayede herhangi bir açıklama yer almasa da, fotoğrafı görenler ünlü oyuncunun 5 aylık olan bebişi Can'ı sünnet ettirdiğini anladı.

Hikayede herhangi bir açıklama yer almasa da, fotoğrafı görenler ünlü oyuncunun 5 aylık olan bebişi Can'ı sünnet ettirdiğini anladı.

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