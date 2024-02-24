Anneliğin Çok Yakıştığı Ezgi Mola Oğlu Can'ın Erkenden Uyanmasına Çok Haklı Bir Benzetme Yaptı
Anneliğin Çok Yakıştığı Ezgi Mola Oğlu Can'ın Erkenden Uyanmasına Çok Haklı Bir Benzetme Yaptı
Geçtiğimiz aylarda oğlu Can'ı kucağına alarak anneliğin çok yakıştığını yedi düvele gösteren Ezgi Mola sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gönlümüzü fethetmeye devam ediyor. Güzel oyuncunun, oğluşunu sabahın erken saatine toplantı koyan patrona benzetmesi tüm annelerin iç sesi oldu.
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Samimiyeti ve doğallıyla tüm Türkiye'nin kalbinde kocaman bir taht inşa eden Ezgi Mola rol aldığı her yapımı da birkaç adım öne çıkarıyor.
En geniş hayran kitlesine sahip oyuncularımızdan biri olan Mola'nın yükselen kariyerinin dışında özel hayatıyla da yakından takip edildiğini söylemek gerekir.
Magazin dünyasının en eğlenceli çifti olarak değerlendirilen Mola ve Aksakallı ikilisi 8 Mayıs 2023 tarihinde sürpriz şekilde nikah masasına oturdu.
Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çifti geçtiğimiz aylarda arkadaşları tarafından organize edilen bir organizasyonla erkek bebek beklediklerini duyurdu.
Hamilelik sürecini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yakından takip edebildiğimiz sempatik oyuncu, çektiği zorlukları ve yaşadığı komik anları da bizlerle paylaşmayı ihmal etmedi.
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Ezgi Mola, 23 Kasım 2023 tarihinde oğlu Can'ı kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. İlk kez anne olma duygusunu tadan ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla da içimizi ısıttı.
Minik bebişi Can'ın yüzünü henüz göstermese de yeni hayatlarından kesitleri sık sık paylaşıp, gözlerimizden de kalpler çıkarıyor.
Ezgi Mola'nın Can'ın sırtını sıvazlarken"Hadi patlat bir story Can, herkes senin pırtını konuşsun oğlum" dediği video ise yüzleri epey güldürmüştü.
Oğluşu Can'ı soğuk havalardan etkilenmesin diye montunun içinde gezdirerek doğuştan anne olduğunu gösteren Mola'dan yeni bir paylaşım geldi.
Sabahın çok erken saatinde uyanan bebekleri olan annelerin adeta iç sesi olan güzel oyuncunun oğlu Can'a yaptığı haklı benzetme yine ve yeniden "sen bu işi biliyorsun" dedirtti.
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İşte o anları da buradan izleyebilirsiniz 🧿🧿🧿
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