Doğuştan Anne Olduğunu Kanıtladı: Ezgi Mola'nın Oğlu Can'ı Koynunda Dolaştırması Yürekleri Isıttı
Doğuştan Anne Olduğunu Kanıtladı: Ezgi Mola'nın Oğlu Can'ı Koynunda Dolaştırması Yürekleri Isıttı
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Ekranlarda görmeye bayıldığımız isimler arasında yer alan Ezgi Mola hayat verdiği her karakterle oyunculuğunu arşa çıkarmaya devam ediyor. Kariyerinin dışında samimiyetiyle de gönüllerime taht kurdu kendisi.
Ülkemizin en yetenekli kadın oyuncularından olan ünlü isim 2019 yılından beri aşk yaşadığı Mustafa Sakallıoğlu ile geçtiğimiz mayıs ayında nikah masasına oturdu.
Yalnızca yakın arkadaşları ve ailelerinin yer aldığı sade bir törenle dünyaevine giren Ezgi ve Mustafa çifti düğünden kısa zaman sonra bebek müjdesi verdi.
İlk kez annelik duygusunu tadacak olan Ezgi Mola'nın bu güzel haberine sanki bir yakınımızmışçasına sevinmiştik.
Erkek bebek beklediklerini Enis Arıkan'ın organize etti baby shower ile öğrendiğimiz ünlü oyuncu 23 Kasım'da doğum yaptı.
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Ezgi Mola, hem hamilelik sürecinde hem de oğlu Can'ı kucağına aldıktan sonra paylaşımlarına devam etti. Bebeğiyle yaptığı her paylaşımla kalbimizi de eritti desek yanlış olmaz.
Anneliğin çok yakıştığı hatta sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla doğuştan bir anne olduğunu kanıtlayan güzel oyuncunun son paylaşımı da kalplerimizi sıcacık yaptı.
Geçtiğimiz saatlerde Mustafa Sakallıoğlu, köpeklerini gezdirirken eşi Ezgi Mola'nın bir anını yakaladı. Oğlu Can'ı montunun içinde taşıyan eşine "Aha burada bir şey var galiba!" dedi.
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