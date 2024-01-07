Ezgi Mola Oğluna 70'lerden Bir Şarkı Açtı: Bebek Can Minik Ayaklarıyla Adeta Ritim Tuttu!

Kasım sonunda bebeği Can'ı kucağına alan Ezgi Mola, oğluyla eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Minik Can'ın 70'lerden bir şarkıya ayaklarıyla verdiği tepki görenlerin içini ısıttı. Mola, paylaşıma eklediği esprili bir notla herkesi gülümsetti.