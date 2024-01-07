Ezgi Mola Oğluna 70'lerden Bir Şarkı Açtı: Bebek Can Minik Ayaklarıyla Adeta Ritim Tuttu!
Ezgi Mola Oğluna 70'lerden Bir Şarkı Açtı: Bebek Can Minik Ayaklarıyla Adeta Ritim Tuttu!
Kasım sonunda bebeği Can'ı kucağına alan Ezgi Mola, oğluyla eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Minik Can'ın 70'lerden bir şarkıya ayaklarıyla verdiği tepki görenlerin içini ısıttı. Mola, paylaşıma eklediği esprili bir notla herkesi gülümsetti.
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Türkiye'nin sevilen ve takdir edilen oyuncularından Ezgi Mola, sadece yetenekli bir aktris olmanın ötesinde, samimi, içten ve doğal kişiliğiyle de sıklıkla adından söz ettiriyor.
2019 yılında başlayan ve tatlı bir aşka dönüşen ilişkisiyle hayranlarının kalbini kazanan Mola, Mustafa Aksakallı ile olan samimi ve doğal aşk paylaşımlarıyla en çok beğenilen çiftler arasında yer alıyor.
İlişkilerini geçtiğimiz Mayıs ayında evlilikle taçlandıran çift, çok geçmeden bebek bekledikleri haberini bizlerle paylaşmıştı.
Minik Can, 24 Kasım'da dünyaya geldi. O gün bu gündür Mola, oğluyla geçirdiği keyifli anları ve annelik heyecanını takipçileri paylaşmaya devam ediyor.
Günümüzün popüler şarkılarını ve unutulmayan eski dönem şarkılarını oğluna dinlettiği anları videoya alan Mola, bu kez bebişin tepkilerini kaydetti.
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70'lerden Gökben'in "Aşk Dediğin Laftır" şarkısını çalan Mola, minik Can'ın ayaklarıyla nasıl ritme ayak uydurduğunu paylaştı.
Üstüne yazdığı esprili notta ise oğlunu konuşturdu: "90'ları geçelim. 70'ler daha kıymetli, diyor. Müzikalite açısındanmış."
İşte kalpleri ısıtan o paylaşımı👇🏻
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