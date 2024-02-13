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Ezgi Mola Oğlu Can'ı Severken İçinden Çıkan 'Erkek Anasına' Hakim Olamadı!

Ezgi Mola Oğlu Can'ı Severken İçinden Çıkan 'Erkek Anasına' Hakim Olamadı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.02.2024 - 16:46

Çiçeği burnunda annelerimizden bir tanesi de ekranların sevilen yüzü Ezgi Mola. Oğlu Can'ı kucağına alan Ezgi Molai sık sık oğlunu sevdiğini paylaşımlar yapıyor.

Ezgi Mola, son paylaşımında sevme ayarını ise biraz abarttı! 😍

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Hem oyunculuğu hem doğallığı ve sempatikliğiyle sevilen oyuncu Ezgi Mola, 2019'dan beri aşk yaşadığı Mustafa Aksakallı'yla Mayıs ayında dünyaevine girmişti.

Hem oyunculuğu hem doğallığı ve sempatikliğiyle sevilen oyuncu Ezgi Mola, 2019'dan beri aşk yaşadığı Mustafa Aksakallı'yla Mayıs ayında dünyaevine girmişti.

Son olarak Masumlar Apartmanı'nda izlediğimiz ünlü oyuncu, performansıyla takdir toplamıştı. Tabii kendisinin yalnızca oyunculuğunu değil, güzelliğini, doğallığını ve sempatikliğini de sık sık takdir ediyoruz.

Magazin gündeminin sevilen çifti, kısa süre sonra da bebek beklediklerini açıklamıştı.

Magazin gündeminin sevilen çifti, kısa süre sonra da bebek beklediklerini açıklamıştı.

Yalnızca yakın arkadaşlarına ve ailesine müjdeli haber veren Ezgi Mola'nın hamilelik haberi, tabii magazin dünyasında da yayıldı. Bu müjdeli habere ise hepimiz çok sevindik doğrusu.

Bir erkek bebek beklediğini öğrendiğimiz Ezgi Mola, hamilelik pozlarıyla da beğeni topladı.

Bir erkek bebek beklediğini öğrendiğimiz Ezgi Mola, hamilelik pozlarıyla da beğeni topladı.

Ezgi Mola'ya kalsa bebeğinin cinsiyetini öğrenmeyecektik! Neyse ki Enis Arıkan müdahalesi geldi de cinsiyet açıklama partisi düzenlendi.

Dört gözle beklediğimiz Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın oğulları Can, 23 Kasım'da dünyaya geldi.

Dört gözle beklediğimiz Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın oğulları Can, 23 Kasım'da dünyaya geldi.

Hali hazırda sosyal medyada oldukça aktif olan Ezgi Mola, paylaşımlarına artık oğlu Can'ı da dahil etmeye başladı. 

Bugüne kadar kendisinden sık sık eğlenceli paylaşımlar gördük!

Anneliğe dair yaptığı açıklamalarla kalplerimizi eriten Ezgi Mola, yüzünü göstermese de oğlu Can'ı sık sık paylaşmaya devam ediyor.

Anneliğe dair yaptığı açıklamalarla kalplerimizi eriten Ezgi Mola, yüzünü göstermese de oğlu Can'ı sık sık paylaşmaya devam ediyor.
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Öyle ki bir ara çiçeği burnunda annemizi oğlu Can'ın gazını çıkarmaya çalışırken bile gördük! 😂

Öyle ki bir ara çiçeği burnunda annemizi oğlu Can'ın gazını çıkarmaya çalışırken bile gördük! 😂

'Hadi patlat bir story Can, herkes senin pırtını konuşsun oğlum'

Ezgi Mola son paylaşımında ise beşiğinde yatan Can'ı güzel söyler söyleyerek sevmeye başladı. Fakat gelin görün ki zamanla içindeki erkek annesine karşı koyamadı! 😂

Ezgi Mola son paylaşımında ise beşiğinde yatan Can'ı güzel söyler söyleyerek sevmeye başladı. Fakat gelin görün ki zamanla içindeki erkek annesine karşı koyamadı! 😂

Dip not: Bu içerikte kullanılan 'erkek annesi' tabiri, erkek çocuklarının anneye düşkün olduğu iddiasından gelmektedir. Hiçbir erkek annesine zarar verilmemiştir! 😂 🧿

'Halbuki elit başlamıştım' notunu düştüğü paylaşım ise bu şekilde;

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