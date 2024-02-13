Ezgi Mola Oğlu Can'ı Severken İçinden Çıkan 'Erkek Anasına' Hakim Olamadı!
Ezgi Mola Oğlu Can'ı Severken İçinden Çıkan 'Erkek Anasına' Hakim Olamadı!
Çiçeği burnunda annelerimizden bir tanesi de ekranların sevilen yüzü Ezgi Mola. Oğlu Can'ı kucağına alan Ezgi Molai sık sık oğlunu sevdiğini paylaşımlar yapıyor.
Ezgi Mola, son paylaşımında sevme ayarını ise biraz abarttı! 😍
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Hem oyunculuğu hem doğallığı ve sempatikliğiyle sevilen oyuncu Ezgi Mola, 2019'dan beri aşk yaşadığı Mustafa Aksakallı'yla Mayıs ayında dünyaevine girmişti.
Magazin gündeminin sevilen çifti, kısa süre sonra da bebek beklediklerini açıklamıştı.
Bir erkek bebek beklediğini öğrendiğimiz Ezgi Mola, hamilelik pozlarıyla da beğeni topladı.
Dört gözle beklediğimiz Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın oğulları Can, 23 Kasım'da dünyaya geldi.
Anneliğe dair yaptığı açıklamalarla kalplerimizi eriten Ezgi Mola, yüzünü göstermese de oğlu Can'ı sık sık paylaşmaya devam ediyor.
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Öyle ki bir ara çiçeği burnunda annemizi oğlu Can'ın gazını çıkarmaya çalışırken bile gördük! 😂
Ezgi Mola son paylaşımında ise beşiğinde yatan Can'ı güzel söyler söyleyerek sevmeye başladı. Fakat gelin görün ki zamanla içindeki erkek annesine karşı koyamadı! 😂
'Halbuki elit başlamıştım' notunu düştüğü paylaşım ise bu şekilde;
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