Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Bircan Bali ve Bilgehan Aydın'ın, Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay'ın Taciz Davası İçin Yaptığı Çirkin Yorumlar

Bircan Bali ve Bilgehan Aydın'ın, Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay'ın Taciz Davası İçin Yaptığı Çirkin Yorumlar

Mehmet Ali Erbil Ece Ronay
GNS
GNS - Onedio Editörü
13.02.2024 - 15:51

Son dönemde magazinde sıklıkla gördüğümüz isimlerden biri de Mehmet Ali Erbil. Bircan Bali ve Op. Dr. Bilgehan Aydın da Master Kulis programında Erbil hakkındaki son durumları değerlendirdi. Bu sırada eskiye giderek Ece Ronay'la aralarında geçen taciz davasına değinen ikilinin söyledikleri 'bu kadarına da pes artık!' dedirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bircan Bali ve Op. Dr. Bilgehan Aydın, Master Haber kanalının Master Kulis programında Mehmet Ali Erbil'in magazine son dönemde epeyce konu olan ilişki hayatını konuştu.

Bircan Bali ve Op. Dr. Bilgehan Aydın, Master Haber kanalının Master Kulis programında Mehmet Ali Erbil'in magazine son dönemde epeyce konu olan ilişki hayatını konuştu.

Gülseren Ceylan ile yeniden barışan ve ailesi ile tanıştıran Mehmet Ali Erbil, bunca olaya rağmen yeniden barışmaları dolayısıyla magazin programlarında konuşulan isimlerden biri oldu.

Bircan Bali ve Bilgehan Aydın'ın programda konuştuğu konular, Ece Ronay'la yaşadığı taciz davasına uzandı ve bu konuda da yorum yaptılar.

Bircan Bali ve Bilgehan Aydın'ın programda konuştuğu konular, Ece Ronay'la yaşadığı taciz davasına uzandı ve bu konuda da yorum yaptılar.

Hatırlamayanlar için Mehmet Ali Erbil, TikTok fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde oynamıştı. Ardından Mehmet Ali Erbil'in kendisine mesaj atmaya başladığını söyleyen Ece Ronay, şikayetçi olacağını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa eden ve "Mehmet Ali Erbil tutuklansın" diyen Ece Ronay, o dönem herkesi dumur etmişti.

Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa eden ve "Mehmet Ali Erbil tutuklansın" diyen Ece Ronay, o dönem herkesi dumur etmişti.

Mehmet Ali Erbil ise mesajları asistanının attığını söylemiş, ardından da 'İnsanın bazen böyle zaafları olabiliyor. Herkes beni böyle kabul etti konu zaten kapandı' diyerek itiraf etmişti.

2021 yılında yaşanan olayı yeniden gündeme getiren Bilgehan Aydın, "Mesaj atmasında bir sakınca ben olduğunu da düşünmüyorum. Atabilir." dedi.

2021 yılında yaşanan olayı yeniden gündeme getiren Bilgehan Aydın, "Mesaj atmasında bir sakınca ben olduğunu da düşünmüyorum. Atabilir." dedi.

Konunun başında Mehmet Ali Erbil'in 'asistanım yazmış' açıklamalarına hiçbir şekilde inanmadığını dile getiren Bilgehan Aydın, ünlü şovmenin mesaj atmasında bir sakınca olmadığını söylüyor.

Bircan Bali ise "Beni o kıvama getirecek bir yola girecek, ben mesaj atınca ben suçlu olacağım" diyerek, Mehmet Ali Erbil'in 'taciz' içerikli mesajlarının sorumlusunun Ece Ronay olduğunu ima etti!

Bircan Bali ise "Beni o kıvama getirecek bir yola girecek, ben mesaj atınca ben suçlu olacağım" diyerek, Mehmet Ali Erbil'in 'taciz' içerikli mesajlarının sorumlusunun Ece Ronay olduğunu ima etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bilgehan Aydın ise "Bizim memlekette de bu var... Biz gay miyiz? Gelip seni saçından tutup mağaraya götürmüyorum ki..." sözleriyle izleyenleri hayret ettirdi.

Bilgehan Aydın ise "Bizim memlekette de bu var... Biz gay miyiz? Gelip seni saçından tutup mağaraya götürmüyorum ki..." sözleriyle izleyenleri hayret ettirdi.

'Ben sana yürüyeceğim. Senden hoşlandım. Ne yapacağım? Medeni bir şekilde mesaj atacağım. Doğru mu? Mesaj attığım için ben niye suçluyum ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Gelip seni saçından tutup bir mağaraya götürmüyorum ki.'

İzlemek isteyenler için buraya bırakalım:

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?