Bircan Bali ve Bilgehan Aydın'ın, Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay'ın Taciz Davası İçin Yaptığı Çirkin Yorumlar
Bircan Bali ve Bilgehan Aydın'ın, Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay'ın Taciz Davası İçin Yaptığı Çirkin Yorumlar
Son dönemde magazinde sıklıkla gördüğümüz isimlerden biri de Mehmet Ali Erbil. Bircan Bali ve Op. Dr. Bilgehan Aydın da Master Kulis programında Erbil hakkındaki son durumları değerlendirdi. Bu sırada eskiye giderek Ece Ronay'la aralarında geçen taciz davasına değinen ikilinin söyledikleri 'bu kadarına da pes artık!' dedirtti.
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Bircan Bali ve Op. Dr. Bilgehan Aydın, Master Haber kanalının Master Kulis programında Mehmet Ali Erbil'in magazine son dönemde epeyce konu olan ilişki hayatını konuştu.
Bircan Bali ve Bilgehan Aydın'ın programda konuştuğu konular, Ece Ronay'la yaşadığı taciz davasına uzandı ve bu konuda da yorum yaptılar.
Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa eden ve "Mehmet Ali Erbil tutuklansın" diyen Ece Ronay, o dönem herkesi dumur etmişti.
2021 yılında yaşanan olayı yeniden gündeme getiren Bilgehan Aydın, "Mesaj atmasında bir sakınca ben olduğunu da düşünmüyorum. Atabilir." dedi.
Bircan Bali ise "Beni o kıvama getirecek bir yola girecek, ben mesaj atınca ben suçlu olacağım" diyerek, Mehmet Ali Erbil'in 'taciz' içerikli mesajlarının sorumlusunun Ece Ronay olduğunu ima etti!
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Bilgehan Aydın ise "Bizim memlekette de bu var... Biz gay miyiz? Gelip seni saçından tutup mağaraya götürmüyorum ki..." sözleriyle izleyenleri hayret ettirdi.
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