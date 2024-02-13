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Korkularını Yenemeyen Zeynep Bastık İstanbul'u Terk Ettiği Söylentilerine Açıklık Getirdi

Korkularını Yenemeyen Zeynep Bastık İstanbul'u Terk Ettiği Söylentilerine Açıklık Getirdi

Zeynep Bastık
GNS
GNS - Onedio Editörü
13.02.2024 - 13:03

Şarkılarıyla herkesi etkisi altına alan ve magazinde de hatrı sayılır bir şekilde gündemimize gelen ünlü isim, sosyal  medya hesabı üzerinden takipçileriyle sohbet etti. Soru cevap etkinliği düzenleyen Zeynep Bastık, İstanbul'u terk ettiği iddialarına cevap verdi.

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Zeynep Bastık son yılların en çok konuşulan ve magazinde karşımıza çıkan isimlerinden biri bildiğiniz gibi.

Zeynep Bastık son yılların en çok konuşulan ve magazinde karşımıza çıkan isimlerinden biri bildiğiniz gibi.

Şarkılarını duymamış olmanız mümkün değil. En az bir tanesini biliyorsunuzdur. Diğer bir yandan bilinen şarkıların cover versiyonlarını yaparak da epey gündem olmuştu bir dönemler.

Zeynep Bastık'ı yalnızca şarkıları ve müzik kariyerindeki başarısıyla değil, magazinde yer alan özel hayatıyla da hatırlıyoruz.

Zeynep Bastık'ı yalnızca şarkıları ve müzik kariyerindeki başarısıyla değil, magazinde yer alan özel hayatıyla da hatırlıyoruz.

Açıklamaları ve özel hayatıyla her ünlü gibi magazinin yakından takip edilen isimlerinden biri olan Zeynep Bastık, şimdilerde Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşıyor. Hatta doğum gününde eski eşi Tolga Akış ve yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız'ın aynı ortamda olması insanları bir hayli şaşırtmıştı hatırlarsanız.

Sosyal medya paylaşımları ve tepkileri de bir o kadar gündeme gelen konular arasında.

Sosyal medya paylaşımları ve tepkileri de bir o kadar gündeme gelen konular arasında.

2,1 milyon takipçiye sahip Instagram hesabını oldukça aktif kullanıyor Zeynep Bastık. Paylaşımlarından tutun da giyimine kadar pek çok konuda eleştiri alsa da mutlu olduğu şekilde yaşamaya devam ediyor.

Son olarak Instagram hesabında bir soru cevap etkinliği başlatan ve sevenleriyle sohbet eden Zeynep Bastık, merak edilenleri cevapladı.

Son olarak Instagram hesabında bir soru cevap etkinliği başlatan ve sevenleriyle sohbet eden Zeynep Bastık, merak edilenleri cevapladı.

Saçını uzatmayı düşünmediğini, yeni şarkının yakında olduğunu ve pek çok kişinin beklediği tarzda bir müzik olduğundan bahsetti.

Diğer bir soru ise Zeynep Bastık'ın İstanbul'u terk edip etmediği oldu. Çünkü ünlü şarkıcı İzmir Urla'da 40 milyon TL değerinde bir ev satın almıştı.

Diğer bir soru ise Zeynep Bastık'ın İstanbul'u terk edip etmediği oldu. Çünkü ünlü şarkıcı İzmir Urla'da 40 milyon TL değerinde bir ev satın almıştı.

Yeni evinden pozlarını sosyal medyada paylaşan Zeynep Bastık, yeni evi için 'Tatlı, mütevazı, minimal bir hayat yaşıyorum' açıklamasını yapmıştı.

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Haliyle takipçileri de İstanbul'u tamamen terk edip etmediğini sordu. Zeynep Bastık da hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Haliyle takipçileri de İstanbul'u tamamen terk edip etmediğini sordu. Zeynep Bastık da hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Yani anlayacağınız durum aslında tam olarak terk etmek gibi bir senaryo değilmiş. Ünlü şarkıcı kendisine dinlenecek ve kaçacak bir yer yapmış.

İzmir'de ev almasının sebebinin yaşadığı deprem korkusu olduğunu söyleyen Zeynep Bastık, bir ayağının İstanbul'da olduğunu dile getirdi.

İzmir'de ev almasının sebebinin yaşadığı deprem korkusu olduğunu söyleyen Zeynep Bastık, bir ayağının İstanbul'da olduğunu dile getirdi.

'Doğru değil. İstanbul'dayım çoğunlukla. Tüm boşluklarda Urla'ya kaçmaya çalışıyorum ama. Yoğun bir deprem korkusu yaşadığım için daha çok tetiklenip kaçmaya çalışıyorum artık.'

Daha önce İzmir'den ev alma sebebi sorulunca da deprem kaynaklı olduğunu söyleyen Zeynep Bastık, 6 Şubat'tan sonra harekete geçmiş ve Urla'dan ev satın almıştı.

Daha önce İzmir'den ev alma sebebi sorulunca da deprem kaynaklı olduğunu söyleyen Zeynep Bastık, 6 Şubat'tan sonra harekete geçmiş ve Urla'dan ev satın almıştı.

'Ben İstanbul'u hala çok seviyorum. Ama depremden sonra bana bir anksiyete geldi. Apartmanların ve kalabalığın içinde kalmakla ilgili kolstofobiye girdim. O yüzden de taşındım. Urla'yı çok seviyorum. Çok güzel bir hayat kurdum kendime.'

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