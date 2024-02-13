Korkularını Yenemeyen Zeynep Bastık İstanbul'u Terk Ettiği Söylentilerine Açıklık Getirdi
Korkularını Yenemeyen Zeynep Bastık İstanbul'u Terk Ettiği Söylentilerine Açıklık Getirdi
Şarkılarıyla herkesi etkisi altına alan ve magazinde de hatrı sayılır bir şekilde gündemimize gelen ünlü isim, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle sohbet etti. Soru cevap etkinliği düzenleyen Zeynep Bastık, İstanbul'u terk ettiği iddialarına cevap verdi.
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Zeynep Bastık son yılların en çok konuşulan ve magazinde karşımıza çıkan isimlerinden biri bildiğiniz gibi.
Zeynep Bastık'ı yalnızca şarkıları ve müzik kariyerindeki başarısıyla değil, magazinde yer alan özel hayatıyla da hatırlıyoruz.
Sosyal medya paylaşımları ve tepkileri de bir o kadar gündeme gelen konular arasında.
Son olarak Instagram hesabında bir soru cevap etkinliği başlatan ve sevenleriyle sohbet eden Zeynep Bastık, merak edilenleri cevapladı.
Diğer bir soru ise Zeynep Bastık'ın İstanbul'u terk edip etmediği oldu. Çünkü ünlü şarkıcı İzmir Urla'da 40 milyon TL değerinde bir ev satın almıştı.
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Haliyle takipçileri de İstanbul'u tamamen terk edip etmediğini sordu. Zeynep Bastık da hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.
İzmir'de ev almasının sebebinin yaşadığı deprem korkusu olduğunu söyleyen Zeynep Bastık, bir ayağının İstanbul'da olduğunu dile getirdi.
Daha önce İzmir'den ev alma sebebi sorulunca da deprem kaynaklı olduğunu söyleyen Zeynep Bastık, 6 Şubat'tan sonra harekete geçmiş ve Urla'dan ev satın almıştı.
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