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Yasemin Şefkatli Doğumdan Önce Minik Ayel'in Ameliyat Olacağını Zaten Bildiklerini Açıkladı

Yasemin Şefkatli Doğumdan Önce Minik Ayel'in Ameliyat Olacağını Zaten Bildiklerini Açıkladı

GNS
GNS - Onedio Editörü
13.02.2024 - 11:03

İkizlerine kavuşan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, Sinan Emir'i hastaneden çıkıp eve götürseler de İbrahim Ayel için bir süre hastane yollarını arşınlamışlardı. Kalbinde problem olan ve ameliyata giren Ayel bebek de sonunda evine kavuşmuşken, Yasemin Şefkatli bu sürece gireceklerini hamileyken bildiğini anlattı.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti uzun yıllar süren ilişkilerini 2021 yılında evlilikle taçlandırmıştı hatırlarsanız.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti uzun yıllar süren ilişkilerini 2021 yılında evlilikle taçlandırmıştı hatırlarsanız.

2017 yılında başlayan ilişkilerini 2021'de evlilikle taçlandıran çift düğünleriyle magazine bomba gibi düşmüştü. Yasemin Şefkatli'nin gelinliğinden taktığı altınlara kadar o dönem pek çok şey konululmuştu.

2023 yılının Ağustos ayında çiftin anne baba olacakları haberini öğrenmiştik. İkiz bebek bekliyor olmalarıyla daha büyük bir sürpriz yapmışlardı.

2023 yılının Ağustos ayında çiftin anne baba olacakları haberini öğrenmiştik. İkiz bebek bekliyor olmalarıyla daha büyük bir sürpriz yapmışlardı.

Ailelerini büyüttüklerini bu pozla duyuran İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ne kadar heyecanlı olduklarını da her fırsatta dile getiriyordu.

Ardından bebeklerinin adını öğrenmiş ve iki kayınpedere de jest yapıldığını fark etmiştik.

Ardından bebeklerinin adını öğrenmiş ve iki kayınpedere de jest yapıldığını fark etmiştik.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin bebeklerine babalarının adını vermeye karar verdiğini öğrenmiştik. Miniklerden birinin adı İbrahim, diğerinin adı da Sinan olacaktı.

Hamileliği yakından takip edilen Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te bebeklerini kucağını almanın mutluluğunu yaşadı.

Hamileliği yakından takip edilen Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te bebeklerini kucağını almanın mutluluğunu yaşadı.

Dünyaya gelen Tatlıses ikizleri magazin dünyasına da oldukça hızlı bir giriş yaptı. Bu arada bebeklerin ikinci isimlerini de öğrenmiş olduk. İbrahim Ayel ve Sinan Emir'li paylaşımlar bizi oldukça duygulandırmıştı.

Ardından İbrahim Tatlıses'in yaptığı bir paylaşımla Ayel bebeğin kalbinde rahatsızlık olduğunu, bir operasyon geçirmesi gerektiğini öğrenmiştik.

Ardından İbrahim Tatlıses'in yaptığı bir paylaşımla Ayel bebeğin kalbinde rahatsızlık olduğunu, bir operasyon geçirmesi gerektiğini öğrenmiştik.

Yasemin Şefkatli de bu konuda sosyal medyada merak edenlere ve dua edenlere İbrahim Ayel'in durumuyla ilgili bilgi vermiş ve durumunun iyiye gittiğini söylemişti.

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Sinan Emir bebek evine gitse de İbrahim Ayel hastanede kalmaya devam etmişti. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ise bebeklerini görmeye giderken hastane yolu arşınladıkları anları bizlerle paylaşıyordu.

Sinan Emir bebek evine gitse de İbrahim Ayel hastanede kalmaya devam etmişti. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ise bebeklerini görmeye giderken hastane yolu arşınladıkları anları bizlerle paylaşıyordu.

Tüm mesajları İbrahim Ayel'in durumunu soranlarla kaplı olan Yasemin Şefkatli bu durumdan son derece mutlu olduğunu ve herkese teşekkür ettiğini söyledikten sonra 'Her şey yolunda, evine gelmesine az kaldı' demişti.

Geçtiğimiz hafta sonunda beklenen an gelmiş ve İbrahim Ayel evine, kardeşi Sinan Emir'e kavuşmuştu!

Geçtiğimiz hafta sonunda beklenen an gelmiş ve İbrahim Ayel evine, kardeşi Sinan Emir'e kavuşmuştu!

Yasemin Şefkatli ikizlerinin el ele olduğu bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaşıp 'Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi.' yazmıştı.

Sosyal medyada sık sık Ayel'in durumuna yönelik paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, henüz hamileyken bebeğinin kalbinde bir sorun olduğunu ve operasyon geçireceğini bildiğini açıkladı.

Sosyal medyada sık sık Ayel'in durumuna yönelik paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, henüz hamileyken bebeğinin kalbinde bir sorun olduğunu ve operasyon geçireceğini bildiğini açıkladı.

'Aslında biz 21'inci haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk. Her hafta kontrolümüz vardı, bazen haftada iki. Çok fazla doktor Ayel'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon geçireceğini biliyorduk. Ben burada aslında iyi kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip, çözüme gitmeye odaklandık. Doğum sonrası operasyon duyulunca çok fazla dua aldık, o kadar güzel mesajlar geldi ki bana da güç oldu. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebiş çok güçlü, her şey çok güzel olacak.'

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