Yasemin Şefkatli Doğumdan Önce Minik Ayel'in Ameliyat Olacağını Zaten Bildiklerini Açıkladı
Yasemin Şefkatli Doğumdan Önce Minik Ayel'in Ameliyat Olacağını Zaten Bildiklerini Açıkladı
İkizlerine kavuşan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, Sinan Emir'i hastaneden çıkıp eve götürseler de İbrahim Ayel için bir süre hastane yollarını arşınlamışlardı. Kalbinde problem olan ve ameliyata giren Ayel bebek de sonunda evine kavuşmuşken, Yasemin Şefkatli bu sürece gireceklerini hamileyken bildiğini anlattı.
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti uzun yıllar süren ilişkilerini 2021 yılında evlilikle taçlandırmıştı hatırlarsanız.
2023 yılının Ağustos ayında çiftin anne baba olacakları haberini öğrenmiştik. İkiz bebek bekliyor olmalarıyla daha büyük bir sürpriz yapmışlardı.
Ardından bebeklerinin adını öğrenmiş ve iki kayınpedere de jest yapıldığını fark etmiştik.
Hamileliği yakından takip edilen Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te bebeklerini kucağını almanın mutluluğunu yaşadı.
Ardından İbrahim Tatlıses'in yaptığı bir paylaşımla Ayel bebeğin kalbinde rahatsızlık olduğunu, bir operasyon geçirmesi gerektiğini öğrenmiştik.
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Sinan Emir bebek evine gitse de İbrahim Ayel hastanede kalmaya devam etmişti. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ise bebeklerini görmeye giderken hastane yolu arşınladıkları anları bizlerle paylaşıyordu.
Geçtiğimiz hafta sonunda beklenen an gelmiş ve İbrahim Ayel evine, kardeşi Sinan Emir'e kavuşmuştu!
Sosyal medyada sık sık Ayel'in durumuna yönelik paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, henüz hamileyken bebeğinin kalbinde bir sorun olduğunu ve operasyon geçireceğini bildiğini açıkladı.
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