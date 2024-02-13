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Oyuncu Devrim Özkan Kendisine "İlgi Kaşarı" Diyen Takipçisini Affetmeyip Süründürmeye Karar Verdi

Oyuncu Devrim Özkan Kendisine "İlgi Kaşarı" Diyen Takipçisini Affetmeyip Süründürmeye Karar Verdi

GNS
GNS - Onedio Editörü
13.02.2024 - 10:18

Genç oyuncu Devrim Özkan, sosyal medyada bir takipçisinin kendisine yaptığı yorumu affetmedi. Galatasaraylı Torreira ile yeni ayrılan Özkan, 'ilgi kaşarları' yorumunu görünce deliye dönerek savcılığa başvurdu. Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre savcılık Devrim Özkan'ı haklı buldu ve ünlü oyuncu uzlaşmayı da kabul etmedi.

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Son dönemde hem ekranların hem de magazinin aranan yüzlerinden bir tanesi de genç oyuncu Devrim Özkan.

Son dönemde hem ekranların hem de magazinin aranan yüzlerinden bir tanesi de genç oyuncu Devrim Özkan.

25 yaşındaki ünlü oyuncu 2017 yılında giriş yaptığı dizi sektöründe günden güne daha da başarılı bir yere doğru ilerlemeye devam ediyor. Rüya dizisi ile başladığı kariyerinin en parlak dönemini bu günlerde yaşıyor diyebiliriz.

Vatanım Sensin dizisindeki Havva karakterinin ardından Vuslat ve Ramo'da da rol alan Devrim Özkan'ın asıl parlama noktası Gelsin Hayat Bildiği Gibi olmuştu.

Vatanım Sensin dizisindeki Havva karakterinin ardından Vuslat ve Ramo'da da rol alan Devrim Özkan'ın asıl parlama noktası Gelsin Hayat Bildiği Gibi olmuştu.

Ertan Saban ile başrolünü paylaştığı dizi seyirciler tarafından oldukça beğenilmişti. Devrim Özkan'ın dramı ve komediyi bir arada yaşadığı oyunculuk performansı da övgüler topluyordu.

Özkan şimdilerde Ne Gemiler Yaktım dizisinde yine dram dolu bir role hayat veriyor.

Özkan şimdilerde Ne Gemiler Yaktım dizisinde yine dram dolu bir role hayat veriyor.

SHOW TV'de yayınlanan dizide Fidan karakterine hayat veren Devrim Özkan, Deniz Baysal Yurtçu ve Erkan Kolçak Köstendil ile başrolü paylaşıyor.

Son dönemlerde Galatasaraylı yıldız futbolcu Lucas Torreira'yla olan ilişkisiyle gündeme gelen Devrim Özkan, ayrılık haberlerinin ardından kendisine yapılan yorumlara daha da sert olmaya başladı.

Son dönemlerde Galatasaraylı yıldız futbolcu Lucas Torreira'yla olan ilişkisiyle gündeme gelen Devrim Özkan, ayrılık haberlerinin ardından kendisine yapılan yorumlara daha da sert olmaya başladı.

Lucas Torreira ile yaşadığı ayrılığın ardından magazinde sıklıkla konuşulmaya başlayan Devrim Özkan, sosyal medyada da yakın markaja alındı.

Yapmış olduğu bir paylaşımın altına "Devrim Özkan gibi ilgi kaşarları" yorumunu yapan Yaşarcan O.'yu görünce ise sinirlerine hakim olamadı.

Yapmış olduğu bir paylaşımın altına "Devrim Özkan gibi ilgi kaşarları" yorumunu yapan Yaşarcan O.'yu görünce ise sinirlerine hakim olamadı.

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre bu yorumu gören ünlü oyuncu hızla savcılığın yolunu tuttu. Kendisine hakaret edildiği ve kişilik haklarının zedelendiğini söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

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Konu hakkında soruşturma başlatıldı ve şüpheli Yaşarcan O. ifade verdi. İfadesinde yaptığı yorumu da suçlamayı da kabullendiği görüldü.

Konu hakkında soruşturma başlatıldı ve şüpheli Yaşarcan O. ifade verdi. İfadesinde yaptığı yorumu da suçlamayı da kabullendiği görüldü.

'Yorumu ben yaptım. Suçlamayı kabul ediyorum.' diyerek pişman olduğunu söyledi.

Ancak Devrim Özkan "kaşar" yorumunu affetmedi ve uzlaşmaya yanaşmadı. Şüpheli için hakaret suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ancak Devrim Özkan "kaşar" yorumunu affetmedi ve uzlaşmaya yanaşmadı. Şüpheli için hakaret suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılık şüphelinin suçunun uzlaşma kapsamında olduğunu ifade ederek dosyayı Uzlaşma Büro'ya gönderdi. Fakat Devrim Özkan 'kaşar' krizini affetmedi ve uzlaşmaya yanaşmadı. Bunun üstüne hakaret suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava başlatıldı.

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