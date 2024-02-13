Oyuncu Devrim Özkan Kendisine "İlgi Kaşarı" Diyen Takipçisini Affetmeyip Süründürmeye Karar Verdi
Oyuncu Devrim Özkan Kendisine "İlgi Kaşarı" Diyen Takipçisini Affetmeyip Süründürmeye Karar Verdi
Genç oyuncu Devrim Özkan, sosyal medyada bir takipçisinin kendisine yaptığı yorumu affetmedi. Galatasaraylı Torreira ile yeni ayrılan Özkan, 'ilgi kaşarları' yorumunu görünce deliye dönerek savcılığa başvurdu. Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre savcılık Devrim Özkan'ı haklı buldu ve ünlü oyuncu uzlaşmayı da kabul etmedi.
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Son dönemde hem ekranların hem de magazinin aranan yüzlerinden bir tanesi de genç oyuncu Devrim Özkan.
Vatanım Sensin dizisindeki Havva karakterinin ardından Vuslat ve Ramo'da da rol alan Devrim Özkan'ın asıl parlama noktası Gelsin Hayat Bildiği Gibi olmuştu.
Özkan şimdilerde Ne Gemiler Yaktım dizisinde yine dram dolu bir role hayat veriyor.
Son dönemlerde Galatasaraylı yıldız futbolcu Lucas Torreira'yla olan ilişkisiyle gündeme gelen Devrim Özkan, ayrılık haberlerinin ardından kendisine yapılan yorumlara daha da sert olmaya başladı.
Yapmış olduğu bir paylaşımın altına "Devrim Özkan gibi ilgi kaşarları" yorumunu yapan Yaşarcan O.'yu görünce ise sinirlerine hakim olamadı.
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Konu hakkında soruşturma başlatıldı ve şüpheli Yaşarcan O. ifade verdi. İfadesinde yaptığı yorumu da suçlamayı da kabullendiği görüldü.
Ancak Devrim Özkan "kaşar" yorumunu affetmedi ve uzlaşmaya yanaşmadı. Şüpheli için hakaret suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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