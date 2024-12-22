Olayla İlgili İnceleme Yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Helikopter Kazasıyla İlgili İlk Açıklama
Olayla İlgili İnceleme Yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Helikopter Kazasıyla İlgili İlk Açıklama
Sabah saatlerinde Muğla'dan gelen acı haberle sarsılmıştık. Ambulans helikopterin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpıp düşmesi sonucu 2 pilot, 1 doktor ve 1 personel hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu üzücü olayın ardından inceleme yapmak amacıyla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Muğla'ya gitmişti. Bakandan olayla ilgili ilk açıklama geldi.
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Dün görevli olarak Muğla’ya gelen ambulans helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle havalanamamış ve bugün aynı saatlerde Antalya'ya gitmek üzere havalanan helikopterin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düştüğünü öğrenmiştik.
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Kaza haberinin ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ancak helikopterde bulunan 2 pilot, 1 doktor ve 1 personel olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Muğla'ya gitti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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