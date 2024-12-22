Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 14 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 14 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 22.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Kiko Milano Saten Mat Ruj - Velvet Passion Matte Lipstick 316 Vintage Rose
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2. La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Cilt Onarıcı Balsam
3. Missha Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Güneş Kremi 50ml
4. L’Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 901 - Fair Glow & Mini Lash Paradise Siyah Maskara Makyaj Seti
5. Rowenta CF6220 Wonder Air Brush Sıcak Hava Fırçası
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6. Carolina Herrera 212 VIP EDP 80 ml Kadın Parfüm
7. Bepanthol Cilt Bakım Kremi El Yüz İçin 100 gr
8. Clinique Pop Plush™ Kremsi Dudak Parlatıcısı - Black Honey Pop
9. Bade Natural Biberiye Suyu Saç Toniği %100 Doğal ve Saf 100 ml
10. Victoria's Secret Bare Vanilla Vücut Spreyi 250 ml
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11. Rexona Clinical Protection Stick Deodorant (Kadın 45 ml + Erkek 45 ml)
12. Opalescence Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu 133 gr 100 ml
13. Estee Lauder Advanced Night Repair Serum 20ML + Eye Matrix Göz Kremi 5ml
14. Görkito Makyaj Süngeri - Bordo
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