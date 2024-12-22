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Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

etiket Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 18:54

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 14 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 14 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 22.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Kiko Milano Saten Mat Ruj - Velvet Passion Matte Lipstick 316 Vintage Rose

1. Kiko Milano Saten Mat Ruj - Velvet Passion Matte Lipstick 316 Vintage Rose

Yumuşacık bir mat doku! Kiko Milano Velvet Passion Matte Lipstick, dudaklarınızı kurutmadan yoğun renk sağlar. Vintage Rose tonu, her makyaja zarif bir uyum katar.

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2. La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Cilt Onarıcı Balsam

2. La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Cilt Onarıcı Balsam

Cildinizin ihtiyaç duyduğu yoğun bakım!La Roche Posay Cicaplast Baume B5, cildi onararak rahatlatır ve nemlendirir. Her cilt tipi için uygun bu balsam, özellikle hassas ve tahriş olmuş ciltlere etkili bir çözüm sunar.

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3. Missha Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Güneş Kremi 50ml

3. Missha Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Güneş Kremi 50ml

Cildinizi hem koruyun hem güzelleştirin! Missha Power Block Tone Up Base, SPF50+ koruma faktörüyle cildinizi güneşten korurken ton eşitliği sağlar. Hafif dokusuyla makyaj altı bazı olarak da kullanabilirsiniz.

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4. L’Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 901 - Fair Glow & Mini Lash Paradise Siyah Maskara Makyaj Seti

4. L’Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 901 - Fair Glow & Mini Lash Paradise Siyah Maskara Makyaj Seti

Doğal bir ışıltı ve göz alıcı bakışlar bir arada! Glotion All-In-One, cildinize doğal bir parlaklık kazandırırken, Mini Lash Paradise Maskara hacimli kirpikler yaratır. İkisi bir arada bu set, makyaj rutininizi kusursuz hale getiriyor.

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5. Rowenta CF6220 Wonder Air Brush Sıcak Hava Fırçası

5. Rowenta CF6220 Wonder Air Brush Sıcak Hava Fırçası

Hem düzleştirir hem de şekillendirir! Rowenta Wonder Air Brush, 900 watt gücü ve iyon teknolojisiyle saçlarınızı hızlıca kuruturken elektriklenmeyi önler. Yumuşatma fırçası ve saklama çantasıyla her yerde yanınızda!

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6. Carolina Herrera 212 VIP EDP 80 ml Kadın Parfüm

6. Carolina Herrera 212 VIP EDP 80 ml Kadın Parfüm

Şehirli ve enerjik kadınların imzası! Carolina Herrera 212 VIP, çarpıcı ve unutulmaz kokusuyla dikkatleri üzerinize çekiyor. Gece ve gündüz her anınıza eşlik edecek bu parfüm, özgüveninizi artıracak.

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7. Bepanthol Cilt Bakım Kremi El Yüz İçin 100 gr

7. Bepanthol Cilt Bakım Kremi El Yüz İçin 100 gr

El ve yüz bakımında klasik bir favori! Bepanthol Cilt Bakım Kremi, yoğun nemlendirme sağlayarak cildinizi yumuşatır ve korur. Pratik boyutuyla her an yanınızda taşıyabilirsiniz.

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8. Clinique Pop Plush™ Kremsi Dudak Parlatıcısı - Black Honey Pop

8. Clinique Pop Plush™ Kremsi Dudak Parlatıcısı - Black Honey Pop

Parlak ve nemli dudaklar! Clinique Pop Plush, kremsi yapısıyla dudaklarınıza yoğun renk ve ışıltı kazandırır. Black Honey Pop rengiyle şıklığınıza sofistike bir dokunuş katın.

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9. Bade Natural Biberiye Suyu Saç Toniği %100 Doğal ve Saf 100 ml

9. Bade Natural Biberiye Suyu Saç Toniği %100 Doğal ve Saf 100 ml

Saç dökülmelerine doğal çözüm! Bade Natural Biberiye Suyu, saç köklerini besleyerek dökülmeyi azaltır ve saç uzamasını destekler. %100 doğal içeriğiyle sağlıklı saçlara kavuşun.

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10. Victoria's Secret Bare Vanilla Vücut Spreyi 250 ml

10. Victoria's Secret Bare Vanilla Vücut Spreyi 250 ml

Vanilya tutkunlarının favorisi! Bare Vanilla vücut spreyi, uzun süre kalıcı tatlı ve sıcak kokusuyla büyüleyici bir iz bırakır. Gün boyu ferah ve etkileyici hissedin.

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11. Rexona Clinical Protection Stick Deodorant (Kadın 45 ml + Erkek 45 ml)

11. Rexona Clinical Protection Stick Deodorant (Kadın 45 ml + Erkek 45 ml)

72 saat süren üstün koruma! Rexona Clinical Protection, terleme ve kötü kokuya karşı etkili bir çözüm sunar. Kadın ve erkek için uygun olan bu set, gün boyu ferahlık sağlar.

Hepsiburada external

12. Opalescence Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu 133 gr 100 ml

12. Opalescence Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu 133 gr 100 ml

Dişlerinizde göz alıcı bir beyazlık! Opalescence Cool Mint, dişlerinizi nazikçe beyazlatırken taze bir nefes sunar. Günlük kullanıma uygun bu diş macunuyla etkili bir ağız bakımı sağlayabilirsiniz.

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13. Estee Lauder Advanced Night Repair Serum 20ML + Eye Matrix Göz Kremi 5ml

13. Estee Lauder Advanced Night Repair Serum 20ML + Eye Matrix Göz Kremi 5ml

Gece boyunca yenilenen bir cilt! Estee Lauder Advanced Night Repair Serumu ve Eye Matrix Göz Kremi, ince çizgilere karşı savaşır ve cilt dokusunu pürüzsüzleştirir. Küçük boyutlarıyla seyahat için ideal bir set.

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14. Görkito Makyaj Süngeri - Bordo

14. Görkito Makyaj Süngeri - Bordo

Makyaj uygulamanızın yıldızı! Görkito makyaj süngeri, fondöten ve kapatıcıları eşit şekilde dağıtarak pürüzsüz bir görünüm sağlar. Yumuşak dokusuyla kolayca temizlenir ve uzun süre kullanılabilir.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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