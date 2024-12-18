Kozmetikte Kaçırılmayacak Yıl Sonu Fırsatları! Foreo'dan Kerastase'a Kaçırılmayacak İndirimler
Kozmetikte Kaçırılmayacak Yıl Sonu Fırsatları! Foreo'dan Kerastase'a Kaçırılmayacak İndirimler
Yılın son fırsatları indirimleri hız kesmeden devam ediyor! Kozmetik ihtiyaçlarınızı stoklayabileceğiniz bu yıl sonu indirimli ürünleri kaçırmadan alışveriş listenize ekleyin. İster sevdiklerinize hediye alın, ister kendinizi şımartın; bu indirimler herkesin yüzünü güldürecek!
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Bu içerik 18.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. FOREO A Wink 'n' a Smile Paketi
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2. ogx keratin oil kırılma karşıtı sülfatsız 385 ml şampuan
3. L’Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah & Mini Lash Paradise Siyah Maskara Makyaj Seti
4. Remington S7710 Pro-Ion düzleştirici
5. Olaplex No 8 Bond Intense Moisture Mask Yoğun Nem Maskesi 100 ml
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6. Kerastase Elixir Ultime Parlaklık Şampuanı - Le Bain 250 ml
7. L’Oréal Paris Glow Paradise Balm-in-Lipstick - Işıltı Veren Ruj 191 Nude Heaven
8. Tangle Teezer Wet Der Lilac Mint Saç Fırçası
9. Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi, Misket Limonu Yeşili, Kömür Grisi
10. Braun Silk Expert Mini PL1014, 300.000 Atımlı Yeni Nesil IPL
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Remington AS7500 Sıcak hava fırçası 4 başlık dahil
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