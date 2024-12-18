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Kozmetikte Kaçırılmayacak Yıl Sonu Fırsatları! Foreo'dan Kerastase'a Kaçırılmayacak İndirimler

etiket Kozmetikte Kaçırılmayacak Yıl Sonu Fırsatları! Foreo'dan Kerastase'a Kaçırılmayacak İndirimler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
18.12.2024 - 19:14

Yılın son fırsatları indirimleri hız kesmeden devam ediyor! Kozmetik ihtiyaçlarınızı stoklayabileceğiniz bu yıl sonu indirimli ürünleri kaçırmadan alışveriş listenize ekleyin. İster sevdiklerinize hediye alın, ister kendinizi şımartın; bu indirimler herkesin yüzünü güldürecek!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 18.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. FOREO A Wink 'n' a Smile Paketi

1. FOREO A Wink 'n' a Smile Paketi

Şu anda yılın son fırsatları kapsamında 6.299,25TL'den 5.879,30TL'ye düştü.

Burada.

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2. ogx keratin oil kırılma karşıtı sülfatsız 385 ml şampuan

2. ogx keratin oil kırılma karşıtı sülfatsız 385 ml şampuan

Şu anda yılın son fırsatları kapsamında 524 TL'den 361 TL'ye düştü.

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3. L’Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah & Mini Lash Paradise Siyah Maskara Makyaj Seti

3. L’Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah & Mini Lash Paradise Siyah Maskara Makyaj Seti

Şu anda yılın son fırsatları kapsamında 299 TL'ye düştü.

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4. Remington S7710 Pro-Ion düzleştirici

4. Remington S7710 Pro-Ion düzleştirici

Şu anda yılın son fırsatları kapsamında 1759 TL'ye düştü.

Burada.

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5. Olaplex No 8 Bond Intense Moisture Mask Yoğun Nem Maskesi 100 ml

5. Olaplex No 8 Bond Intense Moisture Mask Yoğun Nem Maskesi 100 ml

Şu anda yılın son fırsatları kapsamında 1.349 TL'den 1.204 TL'ye düştü.

Burada.

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6. Kerastase Elixir Ultime Parlaklık Şampuanı - Le Bain 250 ml

6. Kerastase Elixir Ultime Parlaklık Şampuanı - Le Bain 250 ml

Şu anda yılın son fırsatları kapsamında 899 TL'ye düştü.

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7. L’Oréal Paris Glow Paradise Balm-in-Lipstick - Işıltı Veren Ruj 191 Nude Heaven

7. L’Oréal Paris Glow Paradise Balm-in-Lipstick - Işıltı Veren Ruj 191 Nude Heaven

Şu anda yılın son fırsatları kapsamında 285 TL'ye düştü.

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8. Tangle Teezer Wet Der Lilac Mint Saç Fırçası

8. Tangle Teezer Wet Der Lilac Mint Saç Fırçası

Şu anda yılın son fırsatları kapsamında 553 TL'den 495 TL'ye düştü.

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9. Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi, Misket Limonu Yeşili, Kömür Grisi

9. Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi, Misket Limonu Yeşili, Kömür Grisi

Şu anda yılın son fırsatları kapsamında 929 TL'ye düştü.

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10. Braun Silk Expert Mini PL1014, 300.000 Atımlı Yeni Nesil IPL

10. Braun Silk Expert Mini PL1014, 300.000 Atımlı Yeni Nesil IPL

Şu anda yılın son fırsatları kapsamında 8499 TL'ye düştü.

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Remington AS7500 Sıcak hava fırçası 4 başlık dahil

Remington AS7500 Sıcak hava fırçası 4 başlık dahil

Şu anda yılın son fırsatları kapsamında 2420 TL'ye düştü.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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