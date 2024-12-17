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Günün Fırsatı: Apple M2 MacBook Air İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Apple M2 MacBook Air İndirimde!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 17:54

Performans, zarafet ve yenilik bir arada! Apple M2 çipli MacBook Air, hem profesyonellerin hem de günlük kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Eşsiz teknolojisi ve çarpıcı özellikleriyle fark yaratmak isteyenlerin tercihi olan bu laptopun detaylarını keşfetmek için yazıyı okumaya devam edin!

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Bu içerik 17.12.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Apple M2 çipli MacBook Air, performans ve estetiği bir araya getiriyor! M2 çip teknolojisi, daha hızlı işlem yapma ve enerji verimliliği sunarak günlük işlerinizden yaratıcı projelerinize kadar her alanda maksimum performans sağlıyor.

Apple M2 çipli MacBook Air, performans ve estetiği bir araya getiriyor! M2 çip teknolojisi, daha hızlı işlem yapma ve enerji verimliliği sunarak günlük işlerinizden yaratıcı projelerinize kadar her alanda maksimum performans sağlıyor.

13.6 inç Liquid Retina ekran, canlı renkler ve ultra keskin detaylarla görsel bir şölen sunuyor. 16GB RAM ve 256GB SSD depolama, aynı anda birden fazla görevi sorunsuz bir şekilde yapmanıza olanak tanırken, geniş depolama alanı verilerinizi güvenle saklar.

13.6 inç Liquid Retina ekran, canlı renkler ve ultra keskin detaylarla görsel bir şölen sunuyor. 16GB RAM ve 256GB SSD depolama, aynı anda birden fazla görevi sorunsuz bir şekilde yapmanıza olanak tanırken, geniş depolama alanı verilerinizi güvenle saklar.

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Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

  • Çip: Apple M2 çip (8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine)

  • Ekran: 13.6 inç Liquid Retina ekran, 2560x1664 piksel çözünürlük, 500 nit parlaklık, P3 geniş renk yelpazesi ve True Tone teknolojisi

  • RAM: 16 GB birleşik bellek (daha hızlı ve akıcı performans için)

  • Depolama: 256 GB SSD (hızlı veri erişimi ve geniş depolama alanı)

  • Kamera: 1080p FaceTime HD kamera (gelişmiş düşük ışık performansı ve net görüntü)

  • Klavye: Arkadan aydınlatmalı Magic Keyboard, Touch ID desteği

  • Ses: Gelişmiş stereo hoparlörler, Uzamsal Ses desteği, üçlü mikrofon sistemi

  • Bağlantı: MagSafe 3 şarj portu, iki Thunderbolt/USB 4 bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık jakı

  • Pil Ömrü: 18 saate kadar video oynatma, 15 saate kadar kablosuz web kullanımı

  • Ağırlık: Yaklaşık 1.24 kg

  • Renk: Gümüş

  • Ek Özellikler: Sessiz fan tasarımı, iPhone ve iPad ile mükemmel uyum, macOS Ventura işletim sistemi desteği

1080p FaceTime HD kamera, görüntülü görüşmelerinizde sizi net bir şekilde göstermek için tasarlandı. Arkadan aydınlatmalı Magic Keyboard, karanlık ortamlarda bile rahat bir yazma deneyimi sunuyor. iPhone ve iPad ile sorunsuz entegrasyonu, Apple ekosistemindeki işlerinizi kolaylaştırıyor ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

1080p FaceTime HD kamera, görüntülü görüşmelerinizde sizi net bir şekilde göstermek için tasarlandı. Arkadan aydınlatmalı Magic Keyboard, karanlık ortamlarda bile rahat bir yazma deneyimi sunuyor. iPhone ve iPad ile sorunsuz entegrasyonu, Apple ekosistemindeki işlerinizi kolaylaştırıyor ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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