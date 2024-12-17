Günün Fırsatı: Apple M2 MacBook Air İndirimde!
Günün Fırsatı: Apple M2 MacBook Air İndirimde!
Performans, zarafet ve yenilik bir arada! Apple M2 çipli MacBook Air, hem profesyonellerin hem de günlük kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Eşsiz teknolojisi ve çarpıcı özellikleriyle fark yaratmak isteyenlerin tercihi olan bu laptopun detaylarını keşfetmek için yazıyı okumaya devam edin!
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Apple M2 çipli MacBook Air, performans ve estetiği bir araya getiriyor! M2 çip teknolojisi, daha hızlı işlem yapma ve enerji verimliliği sunarak günlük işlerinizden yaratıcı projelerinize kadar her alanda maksimum performans sağlıyor.
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13.6 inç Liquid Retina ekran, canlı renkler ve ultra keskin detaylarla görsel bir şölen sunuyor. 16GB RAM ve 256GB SSD depolama, aynı anda birden fazla görevi sorunsuz bir şekilde yapmanıza olanak tanırken, geniş depolama alanı verilerinizi güvenle saklar.
Teknik özellikleri ise şu şekilde:
1080p FaceTime HD kamera, görüntülü görüşmelerinizde sizi net bir şekilde göstermek için tasarlandı. Arkadan aydınlatmalı Magic Keyboard, karanlık ortamlarda bile rahat bir yazma deneyimi sunuyor. iPhone ve iPad ile sorunsuz entegrasyonu, Apple ekosistemindeki işlerinizi kolaylaştırıyor ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.
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