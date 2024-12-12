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A101'e Gelse Diye Dualar Ettiğimiz Babyliss Big Hair Dual Hava Üflemeli Saç Şekillendiricisi Alınır mı?

etiket A101'e Gelse Diye Dualar Ettiğimiz Babyliss Big Hair Dual Hava Üflemeli Saç Şekillendiricisi Alınır mı?

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
12.12.2024 - 19:46

Her sabah kuaförden çıkmış gibi görünen saçlar hayal değil! Babyliss Big Hair Dual, stiline önem veren herkesin favorisi olmaya aday. Bu etkileyici saç şekillendiriciyi daha yakından tanıyınca neden bu kadar sevildiğini anlayacaksınız.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 12.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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İyon Teknolojisi - Seramik Kaplama - 650W Motor Gücü

İyon Teknolojisi - Seramik Kaplama - 650W Motor Gücü

Statik elektriği ortadan kaldırarak saçların elektriklenmesini önler ve doğal bir parlaklık sağlar. Bu teknoloji sayesinde saçlar pürüzsüz ve sağlıklı bir şekilde şekillenir.

Fırça başlıklarının seramik kaplaması, ısıyı eşit şekilde dağıtarak saçın zarar görmesini engeller ve saç tellerine nazik davranır.

Yüksek motor gücü, hem hızlı kurutma hem de etkili şekillendirme imkanı sunar. Zamandan tasarruf etmek isteyenler için idealdir.

Çift Başlık Seçeneği - Döner Fırça Teknolojisi - Çoklu Sıcaklık ve Hız Ayarı

Çift Başlık Seçeneği - Döner Fırça Teknolojisi - Çoklu Sıcaklık ve Hız Ayarı

50 mm ve 40 mm çapında döner başlıklarla farklı saç uzunlukları ve stilleri için esneklik sağlar. Hacim, dalga veya düz görünüm için mükemmeldir.

Hem sağa hem de sola dönebilen başlıkları, profesyonel düzeyde şekillendirme sunar. Özellikle doğal ve hacimli bir görünüm isteyenler için büyük bir avantajdır.

2 sıcaklık/hız ayarı ve soğuk hava üfleme seçeneğiyle saçınıza uygun şekillendirme imkanı sunar. Soğuk hava, saç şeklinizi sabitlemek için idealdir.

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

  • Güç: 650W motor gücü

  • İyon Teknolojisi: Statik elektriği önler ve saçların parlak görünmesini sağlar

  • Başlıklar: 2 farklı döner fırça başlığı (50 mm ve 40 mm çapında)

  • Döner Fırça: Her iki yöne dönebilme özelliği ile kolay şekillendirme sağlar

  • Sıcaklık Ayarı: 2 farklı sıcaklık ve hız ayarı + soğuk hava üfleme seçeneği

  • Malzeme: Seramik kaplama, saçlara zarar vermeden ısı dağılımını dengeler

  • Renk: Şampanya

  • Kablo: 2.5 metre döner kablo ile rahat kullanım

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

  • 'Saçlarımı hızlıca şekillendiriyor ve kuaförden çıkmış gibi bir görünüm yaratıyor. Saçlarım pürüzsüz ve elektriklenmeden şekil alıyor.'

  • 'Farklı sıcaklık seçenekleri de her saç tipi için ideal.'

  • 'Özellikle soğuk hava üfleme özelliği şekli sabitlemek için harika!'

İstediğiniz saç şekillendirici fırçanın Babyliss Big Hair Dual Sıcak Hava Fırçası olduğuna karar verdiyseniz, Amazon ya da Hepsiburada güvencesiyle satın alabilirsiniz. 

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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