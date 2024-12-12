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2024’ün En Beğenilen Kişisel Bakım Ürün Önerileri

etiket 2024’ün En Beğenilen Kişisel Bakım Ürün Önerileri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
12.12.2024 - 10:16

2024 yılında en çok tercih edilen kişisel bakım ürünlerini merak edenler için bir liste hazırladık. Bu listeye dahil olan ürünler arasında  A101'e gelsin diye beklediğimiz OralB Pro33900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası ve Amway G&H Protect RollOn Deodorant gibi özel bakım ürünleri de yer alıyor. En iyi cilt ve vücut bakım ürünlerinden saç bakımına kadar en çok tercih edilenler arasında yer alan ürünlerle kendinizi şımartmaya hazır olun!

Bu içerik 06.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Philips Lumea BRI950/00 Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea BRI950/00 Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Lumea IPL'in kablosuz modeliyle kişisel bakımınızı zahmetsizce bir üst seviyeye taşıyın. Akıllı başlıklarla uyumlu SenseIQ teknolojisi, cildinizin ihtiyaçlarına göre ayarlama yaparak uzun süre pürüzsüz bir görünüm sağlar. Lumea IPL uygulaması sayesinde adım adım rehberlik alarak kolayca kullanabilirsiniz.

 İlk dört seansı iki haftada bir, ardından sekiz seansı dört haftada bir uygulayarak toplamda 12 uygulamayla altı aya kadar pürüzsüz cildin tadını çıkarın. Acısız ve etkili bir çözüm arıyorsanız, Lumea tam size göre!

  • SmartSkin Sensörü

  • 2 akıllı başlık: vücut, yüz

  • Lumea IPL Uygulaması

  • Kablosuz ve kablolu kullanım

  • Cilt tonunuzu algılayan cilt sensörü

  • Entegre güvenlik sistemi

Epilasyon & Ağda

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OGX Dolgunlaştırıcı Biotin & Kolajen Şampuan, içeriğindeki B7 vitamini (biotin), kollajen ve hidrolize buğday proteini sayesinde saç tellerine derinlemesine nüfuz ederek besleyici bir etki sunuyor.

OGX Dolgunlaştırıcı Biotin & Kolajen Şampuan, içeriğindeki B7 vitamini (biotin), kollajen ve hidrolize buğday proteini sayesinde saç tellerine derinlemesine nüfuz ederek besleyici bir etki sunuyor.

Bu özel formül, saçlarınıza dolgunluk kazandırırken aynı zamanda daha sağlıklı ve güçlü bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. Sülfat içermeyen bu hacim artırıcı şampuan, bakıma ihtiyaç duyan saçlarınızı canlandırır ve parlak, hacimli saçlara ulaşmanızı sağlar. 

OGX Dolgunlaştırıcı Biotin & Kolajen Şampuan

Hepsiburada güvencesiyle almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu;

Günlük kullanım için oldukça başarılı. Kokusu çok baskın değil ve çok fazla miktarda kullanmaya gerek kalmadan işe yarıyor.

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Oral-B Pro3-3900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası, diş sağlığınızı korumak için yenilikçi bir basınç kontrol özelliği sunar.

Oral-B Pro3-3900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası, diş sağlığınızı korumak için yenilikçi bir basınç kontrol özelliği sunar.

Çok sert fırçaladığınızda, 360° basınç sensörü kırmızı ışıkla sizi uyarır ve otomatik olarak fırçalama hızını düşürerek diş etlerinizi nazikçe korur. 

Oral-B'nin özel olarak tasarlanmış yuvarlak başlığı, her bir dişi hassas bir şekilde sararak etkili temizlik sağlar ve manuel diş fırçalarına kıyasla 2 kata kadar daha fazla plak temizler. 

Daha temiz dişler ve daha sağlıklı diş etleri için teknolojiyi diş bakım rutininize taşıyın!

Oral-B Pro3-3900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası

Amazondan almak isterseniz buradan göz atabilirsiniz.

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L'OREAL PROFESSIONNEL PARIS Serie Expert Uzun Saç Bakım Seti, uzun saçların ihtiyaç duyduğu özel bakımı bir araya getiriyor.

L'OREAL PROFESSIONNEL PARIS Serie Expert Uzun Saç Bakım Seti, uzun saçların ihtiyaç duyduğu özel bakımı bir araya getiriyor.

Setin içeriğinde:

  • Serie Expert Absolut Repair 10 in 1 Bakım Yağı (90 ml): Yıpranmış saçlar için geliştirilmiş bu mucizevi yağ, 10 farklı fayda sunarak saçlarınıza güç, parlaklık ve pürüzsüzlük kazandırır.

  • Serie Expert Pro Longer Durulanmayan Bakım Kremi (150 ml): Saç boy ve uçlarının görünümünü yenileyerek kırılmaları azaltır ve saçlara dolgun bir görünüm kazandırır.

  • Pro Longer Seyahat Boy Şampuan (100 ml): Uzun saçların bakımı için geliştirilmiş bu şampuan, saçları derinlemesine temizler ve dolgunlaştırıcı etkisiyle uçların görünümünü güçlendirir.

Saçlarınızın daha güçlü, sağlıklı ve parlak görünmesi için bu profesyonel bakım setini deneyebilirsiniz.

L'OREAL PROFESSIONNEL PARIS Serie Expert Uzun Saç Bakım Seti

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Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer SPF 50, cildiniz için çok yönlü bir bakım sunuyor.

Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer SPF 50, cildiniz için çok yönlü bir bakım sunuyor.

Hafif yapısıyla cilt tonunu dengeler, cildi derinlemesine nemlendirir ve gün boyu doğal bir ışıltı sağlar. Yüksek Güneş Koruması SPF 50 ile UVA ve UVB ışınlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturarak cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyor. Ayrıca güçlü bir antioksidan olan papatya özü içeren özel formülü, cildin daha parlak, sağlıklı ve canlı görünmesine destek olur.

Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer 50 SPF Renk Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Krem

Amazon güvencesiyle almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu;

Ürün çok güzel emiliyor, güneş koruması da var. Diğer kapatıcılardan daha güzel uyum sağladı cildime, asla tortu kalmıyor.

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La Roche-Posay Retinol B3 Serum, yaşlanma karşıtı kişisel bakım rutininizin vazgeçilmezi olmaya aday!

La Roche-Posay Retinol B3 Serum, yaşlanma karşıtı kişisel bakım rutininizin vazgeçilmezi olmaya aday!

Hassas ciltler dahil tüm cilt tiplerine uygun formülü, ince çizgilerin görünümünü azaltırken cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olur. Cildinizi nazikçe yenileyen ve daha pürüzsüz, aydınlık bir görünüm kazandıran bu serum, düzenli kullanımda etkisini hissettirir. Dermatolojik hassasiyetle geliştirilmiş, cildinize gereken özeni gösterir!

La Roche-Posay La Roche-Posay Retinol B3 Serum

Hepsiburada güvencesiyle almak isterseniz buradan göz atabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu;

Yağlı cildim var ve La Roche'dan Retinol almaya karar verdim. Markanın hayranıyım,  cildi ipeksi ve parlak bırakmasının yanı sıra hoş bir kokusu da vardır. Cildim için harika çalışıyor. Cildi nemlendiriyor ve ince ifade çizgilerini büyük ölçüde azaltır.

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KÉRASTASE Chronologiste Bain Régénérant, saç derisinden ve tellerinden kirleri nazikçe temizlerken saçları besler ve nemlendirir.

KÉRASTASE Chronologiste Bain Régénérant, saç derisinden ve tellerinden kirleri nazikçe temizlerken saçları besler ve nemlendirir.

İçeriğindeki hyaluronik asit sayesinde saçları nemlendirir, dolgunlaştırır ve parlaklığını yeniden kazandırır. Saç tellerini daha güçlü ve sağlıklı hale getirirken, derinlemesine temizlik ve parlaklık sunar. En iyi sonuçlar için, şampuan öncesinde Pre-Cleanse Régénérant bakımını ve ardından Masque Intense Régénérant saç maskesini uygulayabilirsiniz. Saçlarınıza hem lüks hem de etkili bir bakım yapmak isteyenler için ideal!

Kullanıcı yorumu;

Hiçbir şampuan saç dökülmesini tam olarak önlemez. Bu amaçla kullanmadığım şampuan kalmadı diyebilirim. Hemen hemen her markanın şampuanını kullandım. Genetik dökülme ya da cilt hastalığı vs varsa bunu şampuanla çözemezsiniz. Ama saçı doğru düzgün temizleyen ve saç derisini kurutup var olan saçları da mahvetmeyecek, canlı gösterecek bir ürün olarak bu şampuanı kesinlikle tavsiye ederim. Aveda ürünleriyle birlikte en çok memnun kaldığım ürün budur diyebilirim.

KÉRASTASE Chronologiste Bain Regenerant Şampuan

Amazon güvencesiyle almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada external

Günlük kişisel bakımınızda kullanabileceğiniz, cildinize yoğun nem bombası etkisi arıyorsanız, Clinique Moisture Surge tam size göre!

Günlük kişisel bakımınızda kullanabileceğiniz, cildinize yoğun nem bombası etkisi arıyorsanız, Clinique Moisture Surge tam size göre!

Hafif jel-krem dokusuyla cildi ağırlaştırmadan derinlemesine nemlendiriyor ve etkisini tam 100 saat boyunca sürdürüyor. Üstelik yağsız olduğu için her cilt tipiyle uyumlu. Cildiniz daha dolgun, ışıltılı ve canlı bir görünüme kavuşurken hassas ciltler bile rahatça kullanabiliyor. Kısacası, cilt bakım rutininize eklediğiniz anda farkı hissedeceksiniz!

Kullanıcı yorumu;

Soğuk sebebi ile oluşan egzamamsı soyulmalarıma iyi gelsin diye aldım , öncesinde de kullandığım için egzama türü ince soyulmalarda iyi olacağını düşünmüştüm , hiçte şaşırmadım:) İndirimde stoklamalık mükemmel bir ürün saatlerce süren kadife etki..

Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici

Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici Yüz Kremi 15 ml

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Rexona Men MotionSense Erkek Roll On Deodorant Quantum Dry 50 ml

Rexona Men MotionSense Erkek Roll On Deodorant Quantum Dry 50 ml

Rexona’nın ter kokusuna karşı efsanevi koruması, Rexona Men Quantum Dry ile bir üst seviyeye çıkıyor! Ferahlatıcı kokusu ve uzun süreli tazelik hissi sayesinde gün boyunca yanınızda. Hem yoğun tempolu günlerinizde hem de spor sonrası anlarda sizi asla yarı yolda bırakmaz. Kısacası, güçlü koruma ve ferah bir his isteyen erkeklerin favorisi olmaya aday!

Rexona Men MotionSense Erkek Roll On Deodorant Quantum Dry

Hepsiburada güvencesiyle almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu;

Kullandıklarım arasında (Bilindik tüm markaları hemen hemen hepsini kullandım) en uzun süre gideni bu. Ter kokusunu unutuyorsunuz cidden.

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Oral-B Vitality, sıradan manuel diş fırçalarına kıyasla klinik olarak kanıtlanmış üstün bir temizlik sunuyor.

Oral-B Vitality, sıradan manuel diş fırçalarına kıyasla klinik olarak kanıtlanmış üstün bir temizlik sunuyor.

Üzerindeki zamanlayıcı, diş hekimlerinin önerdiği şekilde 2 dakika boyunca dişlerinizi fırçalamanız için sizi uyarıyor ve her 30 saniyede bir titreşimle fırçalama bölgesini değiştirmeniz gerektiğini hatırlatıyor.

Plakları etkili bir şekilde temizleyen bu şarj edilebilir diş fırçası, günlük ağız bakım rutininizin vazgeçilmezi olacak! Üstelik, dünya çapında diş hekimlerinin tercih ettiği 1 numaralı marka Oral-B güvencesiyle. 

Oral-B Vitality D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Cross Action

Amazon güvencesiyle almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu;

Harika bir ürün gerçekten önceden fırçalamıyormuşum. Bütün diş eti kanamalarım durdu bu fırça sayesinde. 2 başlıklı olarak aldım birini esim birini ben kullanıyoruz. Kızımla oğluma da çocuk versiyonlarını alıcam harika. 🌸

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Amway G&H Protect Roll-On Deodorant, hem cildinizde hem de giysilerinizde beyaz iz bırakmadan gün boyu ferahlık ve temizlik hissi sunar.

Amway G&H Protect Roll-On Deodorant, hem cildinizde hem de giysilerinizde beyaz iz bırakmadan gün boyu ferahlık ve temizlik hissi sunar.

Hızla kuruyan alkolsüz formülü sayesinde cildinizi tahriş etmez ve koltuk altı kararmasına neden olan tahriş riskini minimuma indirir. İçeriğinde bulunan zencefil ve bitkisel kaynaklı bisabolol ile cildinizin doğal nem bariyerini korur ve dengede tutar. Uzun süreli koruma isteyenler için hafif ve konforlu bir çözüm! Sağlıklı bir bakım arıyorsanız, bu roll-on tam size göre.

Amway G&h Protect Terlemeye Karşı Roll-On Deodorant

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Dove Original, yalnızca terlemeyi önlemekle kalmaz, aynı zamanda cildinize de özen gösterir!

Dove Original, yalnızca terlemeyi önlemekle kalmaz, aynı zamanda cildinize de özen gösterir!

İçeriğindeki 1/4 nemlendirici sayesinde cildi kurutmadan yumuşak ve rahat hissettirir. 48 saat etkili koruma sunarak gün boyu ferahlık sağlar. Temiz ve hoş kokusuyla sizi cezbederken, ter kokusuna karşı güçlü bir savunma sunar. Cildine dost, güvenilir bir deodorant arıyorsanız, Dove Original tam size göre!

Dove Kadın Sprey Deodorant

Kullanıcı yorumu;

Koku pudra gibi ama değil. Fresh bir kokusu var. Kesinlikle bu fiyata alabileceğiniz en kaliteli ürün markası.

Amazon external

Old Spice Captain Erkek İçin Terleme Önleyici Jel Deodorant

Old Spice Captain Erkek İçin Terleme Önleyici Jel Deodorant

Old Spice Captain, koltuk altlarınıza uyguladığınız anda sizi uzun süreli bir koruma ve taze bir ferahlıkla buluşturuyor. Hoş ve etkileyici kokusuyla sadece sizi değil, etrafınızdakileri de etkileyerek sosyal ortamların yıldızı olmanızı sağlıyor. 

Kendinizi her zaman hazır hissetmek için bu dünyanın anahtarını cebinizde taşımaya ne dersiniz? 🌟

Old Spice Captain Erkek İçin Terleme Önleyici Jel Deodorant

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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