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Yeni Yıl Alışverişi ile Yenilenme Zamanı! 2025’e Çok Daha Mutlu Girmenizi Sağlayacak İndirimler Burada

etiket Yeni Yıl Alışverişi ile Yenilenme Zamanı! 2025’e Çok Daha Mutlu Girmenizi Sağlayacak İndirimler Burada

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
04.12.2024 - 16:50

Arzum'un elektrikli süpürgelerinden, Maybelline New York'un makyaj ürünlerine kadar birçok üründe muazzam indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışveriş sepetinizi oluşturun.

İndirimdeki ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu içerik 04.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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DeFacto Coool Slim Fit Dar Kesim Polo Yaka Çizgili Triko Kazak

DeFacto Coool Slim Fit Dar Kesim Polo Yaka Çizgili Triko Kazak

Şıklık ve rahatlığı bir arada sunan Cool Slim Fit Polo Yaka Çizgili Triko Kazak, gardırobunuzun vazgeçilmezi olmaya aday! Modern çizgili detayları ve zarif kesimiyle, günlük kombinlerinize sofistike bir dokunuş katarken konforu da ön planda tutacak.

499,99TL yerine sepette 299,99 TL

499TL Altı En Moda Kazaklar

İndirimdeki ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Linens Deer LED Dekor 7,4X7,4X15 cm

Linens Deer LED Dekor 7,4X7,4X15 cm

Linens Deer LED Dekor ile bu yılbaşı, evinizde sıcak ve büyüleyici bir atmosfer yaratabilirsiniz. Zarif tasarımı ve yumuşak LED ışıklarıyla, yılbaşı süslemelerinizin göz alıcı bir parçası olacak. 

Üstelik 2 al 1 öde fırsatıyla!

Linens Yılbaşı Ürünleri

İndirimdeki ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Elle Siyah Kadın Günlük Düz Bot, bu kış aradığınız sağlam ve şık bot olabilir!

Elle Siyah Kadın Günlük Düz Bot, bu kış aradığınız sağlam ve şık bot olabilir!

Hem dayanıklı yapısıyla zorlu kış koşullarına uygun hem de zarif tasarımıyla günlük kombinlerinizi tamamlayacak bir seçenek.

1.829,90TL yerine sepette1.097,94 TL.

Elle Markası Ürünleri

İndirimdeki ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada external

Sluban Yılbaşı Hediye Arabası seti, çocuklara yılbaşı coşkusunu doyasıya yaşatırken hediye vermenin mutluluğunu keşfetmelerini sağlıyor!

Sluban Yılbaşı Hediye Arabası seti, çocuklara yılbaşı coşkusunu doyasıya yaşatırken hediye vermenin mutluluğunu keşfetmelerini sağlıyor!

153 parçadan oluşan bu eğlenceli set, çocukların kendi yılbaşı hediye arabalarını inşa etmelerine ve hayal gücüyle dolu hikayeler yaratmalarına olanak tanıyor. Hem yaratıcı hem de keyifli bir deneyim sunan bu set, çocuklar için unutulmaz bir yılbaşı hediyesi olacak!

Yılbaşı Oyuncak Hediyeleri Burada

İndirimdeki ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu;

Ürün tam beklediğim gibi çıktı. Kalitesi harika, kullanımı çok pratik. Hem şık hem de dayanıklı. Kargo hızlı geldi ve paketleme çok özenliydi. Fiyatı da çok uygun. Kesinlikle tavsiye ederim!

Hepsiburada external

Versace Crystal Noir EDP 90 ml Kadın Parfüm

Versace Crystal Noir EDP 90 ml Kadın Parfüm

Versace Crystal Noir, sofistike, duygusal ve doğal bir duruşu zarafetle birleştiren benzersiz bir parfüm. Baştan çıkarıcı tepe notalarında kakule, biber ve zencefilin sıcak ve baharatlı uyumu, duyuları harekete geçiriyor.

7.161,18TL yerine sepette 3.580,59 TL.

Seçili Hepsiburada Satıcılı Parfümlerde İndirimi Keşfet!

İndirimdeki ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada external
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Starbucks Starbucks® Klasik Seri Soğuk Içecek Bardağı-Mermer Efektli

Starbucks Starbucks® Klasik Seri Soğuk Içecek Bardağı-Mermer Efektli

Starbucks® Klasik Seri’nin mermer efektli soğuk içecek bardağı, şıklığı ve işlevselliği bir araya getiriyor. İndirim fırsatını kaçırmayın ve bu özel bardağı koleksiyonunuza ekleyerek, Starbucks keyfini her yerde yaşayabilirsiniz.

499,00TL yerine 349,30 TL.

Starbucks Marka Termoslarda Süper İndirimler

İndirimdeki ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Pierre Cardin Erkek Bordo Slim Fit Basic Sweatshirt

Pierre Cardin Erkek Bordo Slim Fit Basic Sweatshirt

%100 pamuklu kumaşıyla konforu ve şıklığı bir araya getiren Pierre Cardin Basic Sweatshirt, her gardırobun vazgeçilmezi olmaya aday. Zarif bordo rengi ve modern kesimiyle hem günlük hem de casual şıklığa uyum sağlar. Nefes alabilen yapısı sayesinde rahat bir kullanım sunan bu sweatshirt, stil sahibi erkekler için ideal bir tercih!

1.249,00TL yerine sepette 449,64 TL.

Pierre Cardin Aralık Ayı Fırsatları

İndirimdeki ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Lenovo LP5 Kulak İçi Bluetooth Kulaklık, üstün ses kalitesiyle favoriniz olmaya aday!

Lenovo LP5 Kulak İçi Bluetooth Kulaklık, üstün ses kalitesiyle favoriniz olmaya aday!

Mikrofonlu tasarımı sayesinde net iletişim sağlarken, dışarıdan gelen sesleri etkili bir şekilde keserek müziğinizi ya da görüşmelerinizi kesintisiz yaşamanıza olanak tanır.

Akıllı saat ve Bluetooth kulaklıklar 1500 TL ve altı kaçırılmayacak fırsatlar

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Madame Coco Musette 4'Lü Şarap Kadehi Seti

Madame Coco Musette 4'Lü Şarap Kadehi Seti

Madame Coco Musette 4'lü Şarap Kadehi Seti, yılbaşı gecesi misafirlerinize şıklıkla ikram yapmanız için ideal bir seçim! Zarif tasarımı ve ince detaylarıyla sofranıza zarafet katarken, yeni yıl ruhunu en güzel şekilde yansıtmanıza yardımcı olur.

977,99TL yerine sepette 293,40 TL.

Madame Coco Yılbaşı Ürünlerinde Fırsatlar

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Puma Skye Clean Kadın Beyaz Sneake

Puma Skye Clean Kadın Beyaz Sneake

Puma Skye Clean Kadın Beyaz Sneaker, sade ve dayanıklı tasarımıyla her kombine mükemmel uyum sağlar. Hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunan bu beyaz sneaker, günlük kullanımda konforlu bir seçenek sunarken, modern ve zarif çizgileriyle tarzınıza kolayca şıklık katacak. 

3.000,00TL yerine sepette 1.950,00 TL.

Puma İndirim Fırsatları

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Bare With Me Conceal and Calm Serum Kapatıcısı, kesinlikle vazgeçemeyeceğiniz ten ürünlerinden biri olacak!

Bare With Me Conceal and Calm Serum Kapatıcısı, kesinlikle vazgeçemeyeceğiniz ten ürünlerinden biri olacak!

Göz altındaki koyu halkaları, sizi rahatsız eden akneleri ve ciltteki diğer kusurları mükemmel şekilde kapatırken, aynı zamanda cildinizi sakinleştirir ve nemlendirir. Hafif dokusu ve doğal bitişi ile cildinize nefes aldırır, günlük kullanımda rahatça tercih edebileceğiniz bir ürün. 

999,99TL yerine 699,99 TL.

L'oreal Paris,Maybelline New York ve Garnier, NYX Professional Makeup Marka Ürünlerde Fırsatlar

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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