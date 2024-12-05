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Her Gün Yenilenen Elektronik Fırsatlar’da Bugün!

etiket Her Gün Yenilenen Elektronik Fırsatlar’da Bugün!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
05.12.2024 - 16:32

Elektronik ürünlerde her gün yenilenen ve çeşitlenen ürünleri sizin için derledik. Lenovo'nun en son teknolojiye sahip bilgisayarlarından, Kiwi'nin lazer epilasyon cihazlarına kadar birçok farklı ürün, bugünün fırsatları arasında yer alıyor. Sizin için özenle derlediğimiz bu fırsatları kaçırmamanızı öneririz.

Bu içerik 05.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Paranızın karşılığını en iyi şekilde almak istiyorsanız Lenovo LOQ 15IAX9I, oyun ve günlük kullanım için mükemmel bir seçim!

Paranızın karşılığını en iyi şekilde almak istiyorsanız Lenovo LOQ 15IAX9I, oyun ve günlük kullanım için mükemmel bir seçim!

Intel Core i5-12450HX işlemcisi ve 16GB RAM ile güçlü bir performans sunarken, 512GB SSD sayesinde yüksek hızlı depolama sağlar. Intel Arc A530M grafik kartı, oyunlarda akıcı ve etkileyici bir görsel deneyim sunar.

15.6 inç FHD ekranıyla keskin ve net görüntüler elde edebilir, gerek dersler gerekse oyun sırasında her detayı kolaylıkla görebilirsiniz. 

Lenovo LOQ 15IAX9I

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Grundig 65GHU8000, görsel deneyiminizi en üst düzeye taşıyacak özelliklerle donatılmış bir televizyon.

Grundig 65GHU8000, görsel deneyiminizi en üst düzeye taşıyacak özelliklerle donatılmış bir televizyon.

65 inç (165 cm) geniş ekranıyla etkileyici bir görüntü sunarken, 3840 x 2160 4K Ultra HD çözünürlüğü sayesinde detayları kristal netliğinde izleyebilirsiniz. Dahili uydu alıcısı, ek cihazlara ihtiyaç duymadan kanallarınıza kolayca erişim sağlar.

Grundig 65GHU8000 65' 165 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV

Kullanıcı yorumu;

Televizyonu alalı neredeyse 2 ay oldu fazlasıyla işimi gören bir tv. Google tv olması güzel bir artı. Buna ek olarak kumandasını google asistan tuşu da varmış bu özelliği fazlasıyla kullanıyorum. Tv de kanal geçişleri arasındaki hız ideal. Netflix youtube bluetv gibi tüm uygulamaları sorunsuz kullandım. Bunlara ek olarak olmayan uygulamaları da zaten play store'dan indirebiliyoruz.

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Saçlarını şekillendirmeyi sevenlerin vazgeçilmez dostu Remington Keratin Protect Saç Düzleştirici, saçlarınızı şekillendirirken aynı zamanda onlara nazik bir bakım yapıyor.

Saçlarını şekillendirmeyi sevenlerin vazgeçilmez dostu Remington Keratin Protect Saç Düzleştirici, saçlarınızı şekillendirirken aynı zamanda onlara nazik bir bakım yapıyor.

Keratin destekli seramik plakaları, saçlarınızı yıpratmadan düzleştirirken, badem yağı içeren özel formülü sayesinde mineral ve vitaminlerle saçlarınızı besliyor.

Isıl işlemler sonucu yıpranan, cansız ve kuru saçlara elveda demenizi sağlayan bu düzleştirici, saçlarınıza yumuşak, parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. Hızlı ve etkili sonuçlarıyla saçlarınızı şekillendirirken onları koruyan bu ürün, güzellik rutininizin olmazsa olmazı olacak!

Keratin Protect Keratin Korumalı Saç Düzleştirici

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Kiwi KEP-6833 Pro Ipl / Lazer Epilasyon

Kiwi KEP-6833 Pro Ipl / Lazer Epilasyon

Kiwi KEP-6833 Pro, IPL (Yoğun Atımlı Işık) teknolojisi ile tüylerin yeniden çıkmasını engeller ve etkili, ağrısız epilasyon sağlar. Mesafe sensörlü güvenlik sistemi, cilde dokunmadan çalışmayı engelleyerek güvenli kullanım sunuyor. Yüz ve hassas bölgeler hariç tüm vücutta rahatça kullanılabilir. Kalıcı pürüzsüzlük için ideal bir çözüm!

Kiwi KEP-6833 Pro Ipl / Lazer Epilasyon

Kullanıcı yorumu;

Toplanın kızlar gerçek 1 buçuk aylık kullanım sonucumu anlatıyorum. İlk zamanlar farkı görebilmek için tek bacağıma kullandım ve bir ay sonucunda iki bacağım arasında büyük fark gördüm. Beyaz tene koyu renk kıl üzerinde gerçekten etkisi var. Haftada iki tıraşdan bir gün sonra olacak şekilde kullandım. Şu an ilk kullandığım bacakta %70 azalma var. Ayrıca batıklar neredeyse bitti. Tıraş sonrası o kıl kökü belirginliği ve sertliği gitti. Tek tük kıllar var. Ben yine tıraş ediyorum her duşta, ama genel olarak hiç uzama olmuyor eğer uyutması buysa bunun için bile alınır.

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Dyson V15 Detect™ Total Clean Kablosuz Süpürge

Dyson V15 Detect™ Total Clean Kablosuz Süpürge

Dyson V15 Detect, üstün HEPA filtrasyonu ve güçlü emiş gücüyle temizlikte yeni bir standart sunuyor. Fluffy Optic başlığı, mikroskobik tozları görünür hale getirirken, zemin tipini ve toz yoğunluğunu algılayarak emiş gücünü otomatik olarak ayarlar. LCD ekranı, partikül analizini gerçek zamanlı olarak raporlar. 60 dakikaya varan çalışma süresiyle, ev temizliğinde vazgeçilmez bir yardımcı!

Dyson V15 Detect Total Clean Kablosuz Süpürge

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Anker Soundcore H30i Mikrofonlu Kablosuz Kulaküstü Kulaklık

Anker Soundcore H30i Mikrofonlu Kablosuz Kulaküstü Kulaklık

Soundcore H30i, 40 mm büyük sürücüleri ve geliştirilmiş Pure Bass teknolojisiyle müziği her ayrıntısıyla hissetmenizi sağlar. 70 saatlik etkileyici pil ömrü, müziği kesintisiz dinlemenizi sağlarken, hızlı şarj özelliği ile yalnızca 5 dakikalık şarjla 4 saatlik çalma süresi sunar. Güçlü ses performansı ve uzun pil ömrüyle müzik keyfini her an yaşayın!

Anker Soundcore H30i Mikrofonlu Kablosuz Kulaküstü Kulaklık

Kullanıcı yorumu;

Ürün gerçekten çok iyi ses kalitesi malzeme kalitesi ve bataryası çok iyi gidiyor kabloluda kullanılıyor ve bass up harika kesinlikle alın ses gecikmesi çok minik eğer yine de rahatsız olursanız kablolu kullanım ile bu sorunu çözebilir siniz ayrıca pedleri de çok rahat yumuşacık kesinlikle alın.

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JBL Flip 6, hem tasarımı hem de performansıyla sizi etkilemeye hazır!

JBL Flip 6, hem tasarımı hem de performansıyla sizi etkilemeye hazır!

Optimize edilmiş sürücüleri, 16mm tweeter ve çift pasif radyatörleriyle net ve güçlü bir ses sunuyor. Kısacası, o JBL Original Pro Sound kalitesini tam anlamıyla hissedeceksiniz.

En güzel yanı ise IP67 su ve toz geçirmez özellikleri sayesinde her yere ayak uyduruyor. Üstelik 12 saatlik pil ömrü sayesinde müzik keyfiniz kesintisiz devam ediyor. 

JBL Flip 6 Bluetooth Hoparlör IP67 - Yeşil

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Hoover HF 3E9L0W-17, hem teknolojisi hem de performansıyla mutfağınıza yenilik getiriyor.

Hoover HF 3E9L0W-17, hem teknolojisi hem de performansıyla mutfağınıza yenilik getiriyor.

Eco-Power Inverter Motor teknolojisiyle donatılan bu makine, standart motorlara kıyasla 4 kat daha dayanıklı ve verimlidir. Fırçasız motor tasarımı sayesinde titreşim ve sürtünmeyi minimuma indirerek daha uzun ömürlü, sessiz bir kullanım sunar.

Üstelik Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı sayesinde makinenizi akıllı cihazınızdan kontrol edebilir, programları kolayca yönetebilirsiniz. 

Hoover Hf 3E9L0W-17 5 Programlı Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Bulaşık Makinesi

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Rampage Titan K9 Siyah USB Gökkuşağı Renkli Aydınlatmalı Q Standart Gaming Oyuncu Klavyesi

Rampage Titan K9 Siyah USB Gökkuşağı Renkli Aydınlatmalı Q Standart Gaming Oyuncu Klavyesi

Dijital oyun dünyasında, normal bir klavye ile oyuncu klavyesi arasında önemli farklar vardır ve Rampage Titan K9, bu farkları size en iyi şekilde sunuyor! Hızlı ve rahat tuş basma özellikleri, oyun sırasında rakiplerinizin önünde bir adım önde olmanızı sağlar. RGB renkli aydınlatma ise karanlık ortamlarda bile tuşları net bir şekilde görmenize olanak tanır, hem görsel olarak şık hem de işlevsel bir kullanım sunar. Bu klavye, sadece oyunlar için değil, hız ve konfor arayanlar için de mükemmel bir seçenek!

Rampage Titan K9 Siyah USB Gökkuşağı Renkli Aydınlatmalı Q Standart Gaming Oyuncu Klavyesi

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Eviniz her zaman tertemiz ve bakımı son derece kolay olacak!

Eviniz her zaman tertemiz ve bakımı son derece kolay olacak!

Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2, güçlü ultra etkili siklon teknolojisiyle donatılmış, tıkanmayı önleyerek tozu mükemmel bir şekilde yakalar ve emiş kaybı yaşanmaz. Filtre yıkamaya veya değiştirmeye son veren bu süpürge, sürekli güçlü emiş gücü sağlar. Ayrıca, otomatik hijyenik boşaltma sistemi sayesinde kirleri sizin dokunmanıza gerek kalmadan hazneden temizler. 

Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 Elektrikli Süpürge

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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