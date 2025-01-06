6 Ocak Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
6 Ocak Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Türkiye, hareketli bir gündemi daha geride bıraktı. Peki yılın ilk haftasında neler yaşandı? Türkiye gündeminden kaçırmak istemeyeceğiniz veya yeniden incelemek isteyeceğiniz haberleri derledik. 6 Ocak 2025 akşamı neler yaşandığına, bir kez de birlikte göz atalım.
Acaba, 6 Ocak akşamı Türkiye'de neler oldu?
İşte, 6 Ocak Pazartesi akşamının kaçırılmaması gereken haberleri...
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2025 yılının ilk Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalara imza attı. Erdoğan, özellikle fahiş fiyatlara dikkat çekerek bu ürünlerin vatandaşın bazında boykot edilmesi gerektiğini belirtti.
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Erdoğan, 2025 yılını toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 'Aile Yılı' olarak ilan etti. Erdoğan, açıklamalarında Türkiye'de düşen doğum oranlarının ciddi bir tehdit olduğunun altını çizdi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 9 yıllık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Trudeau, Liberal Parti yeni bir lider seçene kadar ise görevini yerine getirmeye devam edecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025'in ilk taklit ve tağşiş ürünler listesini yayınladı. Listedeki bir çikolatanın içinde cinsel ilaç yapımında kullanılan bir madde tespit edildi.
CHP ve DEM Parti'nin görüşeceği tarih belli oldu. İki siyasi parti, 7 Ocak Salı günü Meclis'te bir araya gelecek.
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TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’e Ankapark iddiaları soruldu. Osman Gökçek, soruya "Konun muhattabı ben değilim" yanıtını verdi.
Tribünlerdeki "istifa" sloganlarının ardından Fenerbahçe'den ilk kez açıklama geldi. Açıklamada "Başkanımız Ali Y. Koç tarafından 8 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00’de açıklama yapılacaktır. " ifadelerine yer verildi.
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya Kral Kupası son 32 turunda 4. Lig ekibi Deportiva Minera'ya konuk oldukları maçta takımının üçüncü ve beşinci golüne imza attı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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