Bir Taklit ve Tağşiş Listesi Daha: Çikolatadan Cinsel İlaçlarda Kullanılan Madde Çıktı
Bir Taklit ve Tağşiş Listesi Daha: Çikolatadan Cinsel İlaçlarda Kullanılan Madde Çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında başlattığı taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine devam ediyor. 2025 yılının ilk taklit ve tağşiş listeleri de gelmeye başladı. Güncellenen listede 5 yeni marka ifşa oldu. Peynir, kahve, çikolata, kıyma, köfte gibi ürünler listede yer aldı.
Ayrıca bir markanın çikolatasında cinsel kuvvet artırıcı ilaç tespit edildi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, market raflarında yer alan ürünlere yaptığı incelemesinin sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.
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Bakanlık tarafından yeni yılda güncellenen listeye 5 yeni marka eklendi.
Bolld Extra markasına ait bir çikolatada kuvvet artırıcı bir madde olarak bilinen "Epidemyum ve kırmızı ginsengli bitki karışımı" tespit edildi.
Listeye eklenen son markalar ve ürünleri;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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