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Bir Taklit ve Tağşiş Listesi Daha: Çikolatadan Cinsel İlaçlarda Kullanılan Madde Çıktı

Bir Taklit ve Tağşiş Listesi Daha: Çikolatadan Cinsel İlaçlarda Kullanılan Madde Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.01.2025 - 21:29

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında başlattığı taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine devam ediyor. 2025 yılının ilk taklit ve tağşiş listeleri de gelmeye başladı. Güncellenen listede 5 yeni marka ifşa oldu. Peynir, kahve, çikolata, kıyma, köfte gibi ürünler listede yer aldı.

Ayrıca bir markanın çikolatasında cinsel kuvvet artırıcı ilaç tespit edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, market raflarında yer alan ürünlere yaptığı incelemesinin sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, market raflarında yer alan ürünlere yaptığı incelemesinin sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.

2025 yılının ilk listesinde Antalya'da faaliyet gösteren bir firmanın kıymasında kanatlı eti, köftesinde ise tek tırnaklı eti tespit edildiği açıklandı.

Bakanlık tarafından yeni yılda güncellenen listeye 5 yeni marka eklendi.

Bakanlık tarafından yeni yılda güncellenen listeye 5 yeni marka eklendi.

Söz konusu listede kıyma, köfte, peynir, kahve ve çikolata gibi ürünlerde hileli bileşenler tespit edildi.

Bolld Extra markasına ait bir çikolatada kuvvet artırıcı bir madde olarak bilinen "Epidemyum ve kırmızı ginsengli bitki karışımı" tespit edildi.

Bolld Extra markasına ait bir çikolatada kuvvet artırıcı bir madde olarak bilinen "Epidemyum ve kırmızı ginsengli bitki karışımı" tespit edildi.

Listede marka, 'Bolld Extra Epimedyum ve kırmızı ginsengli bitki karışımlı çikolata' olarak yer aldı.

Listeye eklenen son markalar ve ürünleri;

Listeye eklenen son markalar ve ürünleri;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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