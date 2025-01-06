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Yılın İlk Kabine Toplantısı Sona Erdi: Emekli Maaşlarında Artış Var mı?

Yılın İlk Kabine Toplantısı Sona Erdi: Emekli Maaşlarında Artış Var mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.01.2025 - 19:02

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan yılın ilk Kabine Toplantısı sona erdi. Milyonlarca emeklinin gözü Kabine Toplantısı'na çevrilmiş, toplantının ardından maaş zammı açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu olmuştu. 'En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?' sorusuna Kabine Toplantısı'ndan cevap gelmesi bekleniyordu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor...

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Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı, 6 Ocak Pazartesi günü saat 15.48'de başladı.

Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı, 6 Ocak Pazartesi günü saat 15.48'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı ortaya çıkmıştı. 

Toplantıda önemli konu başlıklarının ise küresel ve bölgesel gelişmeler, Suriye konusu, memurların refah payı talepleri olacağı biliniyordu.

Yaklaşık 3 saat süren kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmak için kameralar karşısına geçti.

Yaklaşık 3 saat süren kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmak için kameralar karşısına geçti.

Sancılı ve sarsıntılı bir yılı geride bıraktık. Yeni umutlarla 2025 yılına merhaba dedik. Yeni yılın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son asrın en barbar soykırımını yaşayan Gazzeli kardeşlerimiz için 2025 senesinin barışa vesile olmasını diliyorum. Filistin'de kanın ve katliamın durması için tüm yolları deniyoruz.

61 yıllık Baas zulmü ve 13 yıllık katliamın ardından Suriye'de nasıl iman ve sabır kazanmışsa, Filistin'de de adalet güneşi zulmün karanlığını delip geçecek.

"Fahiş fiyatlarla ilgili gereken adımları attık, atıyoruz."

"Fahiş fiyatlarla ilgili gereken adımları attık, atıyoruz."

'Hayat pahalılığı ile ilgili milletimizin şikayetlerinin başında konut ve kira fiyatları geliyor. 6 Şubat depremleriyle beraber ortaya çıkan ilave konut talebinin bunda şüphesiz etkisi var. Bir fırsatçılığın ve aşırı kar hırsının bulunduğunu biliyoruz.'

'TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon verileri, enflasyonla mücadelede doğru yolda olduğumuzu tekrar teyit etmiştir. Senelik enflasyon 2023 sonuna kıyasla 20 puan düşmüştür. Enflasyonda düşüş trendi 2025 yılında daha da hızlanacak.'

"Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. "

"Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. "

 Asgari ücretteki artış sebebiyle maliyet belki 2-3 birim artarken bu artış bahane edilerek fiyatlara 5 birim 10 birim zam yapılabiliyor. Bu artışların aç gözlülük, tamahkarlık ve vicdansızlıktan kaynaklandığı aşikardır. Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır. Dürüst, ahlaklı, vicdanlı işletmelerimiz çoğunluktadır bunlar sözlerimziin muhatabı değildir.

"Suriye'nin parçalanmasına, üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda risk görürsek gerekli adımları süratle atarız."

"Suriye'nin parçalanmasına, üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda risk görürsek gerekli adımları süratle atarız."
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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