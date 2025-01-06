Yılın İlk Kabine Toplantısı Sona Erdi: Emekli Maaşlarında Artış Var mı?
Yılın İlk Kabine Toplantısı Sona Erdi: Emekli Maaşlarında Artış Var mı?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan yılın ilk Kabine Toplantısı sona erdi. Milyonlarca emeklinin gözü Kabine Toplantısı'na çevrilmiş, toplantının ardından maaş zammı açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu olmuştu. 'En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?' sorusuna Kabine Toplantısı'ndan cevap gelmesi bekleniyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor...
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Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı, 6 Ocak Pazartesi günü saat 15.48'de başladı.
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Yaklaşık 3 saat süren kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmak için kameralar karşısına geçti.
"Fahiş fiyatlarla ilgili gereken adımları attık, atıyoruz."
"Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. "
"Suriye'nin parçalanmasına, üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda risk görürsek gerekli adımları süratle atarız."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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