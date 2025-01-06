Yılın İlk Kabine Toplantısı Sona Erdi: Emekli Maaşlarında Artış Var mı?

Sancılı ve sarsıntılı bir yılı geride bıraktık. Yeni umutlarla 2025 yılına merhaba dedik. Yeni yılın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son asrın en barbar soykırımını yaşayan Gazzeli kardeşlerimiz için 2025 senesinin barışa vesile olmasını diliyorum. Filistin'de kanın ve katliamın durması için tüm yolları deniyoruz.

61 yıllık Baas zulmü ve 13 yıllık katliamın ardından Suriye'de nasıl iman ve sabır kazanmışsa, Filistin'de de adalet güneşi zulmün karanlığını delip geçecek.