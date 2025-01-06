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Kanada Başbakanı Justin Trudeau İstifa Ettiğini Duyurdu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau İstifa Ettiğini Duyurdu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.01.2025 - 19:24

Kanada'da hükümet krizi büyüyor. İstifa edeceği iddia edilen Başbakan Justin Trudeau, istifasını duyurdu. Trudeau, 2015 yılından bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu.

Trudeau iktidardaki Liberal Parti yeni bir lider seçene kadar ise görevini yerine getirmeye devam edecek.

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Kanada Cumhurbaşkanı Justin Trudeau, 9 yılın ardından görevini bıraktığını açıkladı.

Kanada Cumhurbaşkanı Justin Trudeau, 9 yılın ardından görevini bıraktığını açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda, Başbakan'ın istifasıyla ilgili iddialar ortaya atılmıştı. 53 yaşındaki başbakan, bugün istifasını duyurdu.

Justin Trudeau istifa açıklamasında parti içi kavga olduğunu ve bu atmosferde seçime giremeyeceğini belirtti.

Trudeau, Liberal Parti yeni bir lider seçene kadar ise görevini yerine getirmeye devam edecek. Ayrıca parlamento, 24 Mart'a kadar askıya alınacak.

Trudeau ve Kanada hükümeti, ABD'nin yeni başkanı Trump'ın baskılarının ardından zor bir dönemden geçiyordu.

Trudeau ve Kanada hükümeti, ABD'nin yeni başkanı Trump'ın baskılarının ardından zor bir dönemden geçiyordu.

BBC'nin aktardığına göre Trump, Kanada'yı özellikle düzensiz göçmenler konusunda uyarmıştı. 

Trump, sınırın güvence altına alınmaması halinde, gümrük vergisiyle tehdit etmişti.

Kanada'da süregelen krizin ardından ilk olarak Maliye Bakanı istifasını duyurmuştu.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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