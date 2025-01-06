Kanada Başbakanı Justin Trudeau İstifa Ettiğini Duyurdu
Kanada Başbakanı Justin Trudeau İstifa Ettiğini Duyurdu
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Kanada Cumhurbaşkanı Justin Trudeau, 9 yılın ardından görevini bıraktığını açıkladı.
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Trudeau ve Kanada hükümeti, ABD'nin yeni başkanı Trump'ın baskılarının ardından zor bir dönemden geçiyordu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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