Kanada Başbakanı Justin Trudeau İstifa Ettiğini Duyurdu

Geçtiğimiz haftalarda, Başbakan'ın istifasıyla ilgili iddialar ortaya atılmıştı. 53 yaşındaki başbakan, bugün istifasını duyurdu.

Justin Trudeau istifa açıklamasında parti içi kavga olduğunu ve bu atmosferde seçime giremeyeceğini belirtti.

Trudeau, Liberal Parti yeni bir lider seçene kadar ise görevini yerine getirmeye devam edecek. Ayrıca parlamento, 24 Mart'a kadar askıya alınacak.