Şarkıcı Çelik, Sevgilisi Elif Ünügür ile Aşk Pozunu Romantizm Kokulu Gülümseten Bir Not ile Paylaştı!

Çelik Erişçi, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi'den oluşan Türk müzik grubu, 1991'de hayatımıza girmişti. Fakat Çelik Erişçi, 1992 yılında müzik grubundan ayrılıp müzik kariyerine bireysel olarak devam etme kararı almıştı.

Şimdilerle müzik hayatına ve konserlerine hız kesmeden devam eden Çelik, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Elif Ünügür ile aşk pozunu paylaştı. Fena aşka gelen Çelik'in paylaşımına düştüğü not gülümsetirken aşka olan inancımızı yeniden yeşertti.