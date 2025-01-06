Şarkıcı Çelik, Sevgilisi Elif Ünügür ile Aşk Pozunu Romantizm Kokulu Gülümseten Bir Not ile Paylaştı!
Şarkıcı Çelik, Sevgilisi Elif Ünügür ile Aşk Pozunu Romantizm Kokulu Gülümseten Bir Not ile Paylaştı!
Çelik Erişçi, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi'den oluşan Türk müzik grubu, 1991'de hayatımıza girmişti. Fakat Çelik Erişçi, 1992 yılında müzik grubundan ayrılıp müzik kariyerine bireysel olarak devam etme kararı almıştı.
Şimdilerle müzik hayatına ve konserlerine hız kesmeden devam eden Çelik, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Elif Ünügür ile aşk pozunu paylaştı. Fena aşka gelen Çelik'in paylaşımına düştüğü not gülümsetirken aşka olan inancımızı yeniden yeşertti.
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90'lı yılların sevilen müzik gruplarından biri olan İzel-Çelik-Ercan'ı bilmeyeniniz yoktur. 1991 yılında şarkılarıyla oldukça beğeni toplayan gruptan ilk olarak Çelik 1992 yılında ayrılmış, ardından 1993 yılında grup tamamen dağılmıştı.
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Çelik Erişçi, o yıllardan bu yana müzik kariyerine bireysel olarak devam etti ve 'Hercai', 'Ateşteyim' ve 'Afedersin' gibi unutulmaz parçalarıyla gönlümüzde taht kurmayı başardı.
'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' tespitini doğrulayacak bir şekilde Çelik, yaklaşık on yıldır biricik sevgilisi Elif Ünügür ile birlikte.
2025 yılına da birlikte mutlu mesut giren çiftten yeni bir aşk pozu geldi. Çelik'in bu paylaşımının altına düştüğü not ise epey dikkat çekti.
Gönderiye gelebilecek yorumları önceden sezmişçesine yazan Çelik'in notu bir yandan gülümsetirken bir yandan da aşka olan inancımızı yine yeni yeniden yeşertecek cinstendi.👇
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