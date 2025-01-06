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İrem Derici Sosyal Medyada Restleştiği Demet Akalın'a Ortalığı Yeniden Kızıştıracak Bir Göndermede Bulundu

İrem Derici Sosyal Medyada Restleştiği Demet Akalın'a Ortalığı Yeniden Kızıştıracak Bir Göndermede Bulundu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 23:02

Türk pop müziğinin iki sevilen ismi Demet Akalın ve İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Hadise'nin Narin için 'Sıfır Tolerans' şarkısını seslendirmesinin ardından attıkları tweet'lerle gündeme gelmişlerdi. Akalın ve Derici, dobralıklarını X platformunda da konuşturarak inceden inceye restleşmişlerdi. İrem Derici, 'Gel Konuşalım' isimli televizyon programına katıldı. Bu programda kendisine Demet Akalın sorulunca Derici'nin verdiği cevap olay yarattı. Bakalım Demet Akalın cephesinden Derici'ye kısa sürede bir karşı tepki gelecek mi? Bekleyip, göreceğiz!

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İrem Derici'yi şarkılarının yanı sıra açık sözlülüğün de ötesindeki dobralığı ve mizah dolu konuşmalarıyla tanıyoruz. Kendisi gündemdeki konular hakkındaki fikirlerini çekinmeden dile getiren nadir isimlerden.

İrem Derici'yi şarkılarının yanı sıra açık sözlülüğün de ötesindeki dobralığı ve mizah dolu konuşmalarıyla tanıyoruz. Kendisi gündemdeki konular hakkındaki fikirlerini çekinmeden dile getiren nadir isimlerden.

Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin Narin için söylediği 'Sıfır Tolerans' şarkısı sosyal medyada epey tepki toplamış, Hadise bu tercihiyle eleştirilmişti hatrılarsınız.

Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin Narin için söylediği 'Sıfır Tolerans' şarkısı sosyal medyada epey tepki toplamış, Hadise bu tercihiyle eleştirilmişti hatrılarsınız.

Ardından Hadise'ye bir tepki de Demet Akalın'dan gelmiş ve Akalın, bu performans için 'kusacağım' demişti.

Ardından Hadise'ye bir tepki de Demet Akalın'dan gelmiş ve Akalın, bu performans için 'kusacağım' demişti.

Bunu gören İrem Derici anlık bir gaza gelip 'kusmasın, sussun bence' diye bir tweet atıp ardından ne hikmetse aynı hızda o tweet'i silmişti.

Bunu gören İrem Derici anlık bir gaza gelip 'kusmasın, sussun bence' diye bir tweet atıp ardından ne hikmetse aynı hızda o tweet'i silmişti.

Gergin restleşmede en son Demet Akalın'ın İrem Derici'yi kast ederek 'yeri yok ki' tweet'i atmasının ardından Derici'den ters bir cevap gelmeyince bizler iki başarılı şarkıcı arasındaki sular duruldu zannetmiştik.

Gergin restleşmede en son Demet Akalın'ın İrem Derici'yi kast ederek 'yeri yok ki' tweet'i atmasının ardından Derici'den ters bir cevap gelmeyince bizler iki başarılı şarkıcı arasındaki sular duruldu zannetmiştik.

Detaylara bu yazımızda değinmiştik👇

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Bugün 'Gel Konuşalım' isimli televizyon programına katılan İrem Derici'ye Demet Akalın soruldu. İrem Derici, 'Olsa da olur, olmasa da şu an benim için' diyerek soruyu yanıtladı. Böylelikle suların durulmadığı, alevin ise git gide kızıştığını görmüş olduk.👇

Bugün 'Gel Konuşalım' isimli televizyon programına katılan İrem Derici'ye Demet Akalın soruldu. İrem Derici, 'Olsa da olur, olmasa da şu an benim için' diyerek soruyu yanıtladı. Böylelikle suların durulmadığı, alevin ise git gide kızıştığını görmüş olduk.👇

İşte o anlar👇

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Begüm Saatçi
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