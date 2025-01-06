İrem Derici Sosyal Medyada Restleştiği Demet Akalın'a Ortalığı Yeniden Kızıştıracak Bir Göndermede Bulundu

Türk pop müziğinin iki sevilen ismi Demet Akalın ve İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Hadise'nin Narin için 'Sıfır Tolerans' şarkısını seslendirmesinin ardından attıkları tweet'lerle gündeme gelmişlerdi. Akalın ve Derici, dobralıklarını X platformunda da konuşturarak inceden inceye restleşmişlerdi. İrem Derici, 'Gel Konuşalım' isimli televizyon programına katıldı. Bu programda kendisine Demet Akalın sorulunca Derici'nin verdiği cevap olay yarattı. Bakalım Demet Akalın cephesinden Derici'ye kısa sürede bir karşı tepki gelecek mi? Bekleyip, göreceğiz!