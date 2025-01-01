onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kaos Büyüyor: Demet Akalın, Hadise Olayına Dahil Olan İrem Derici'yi Eleştiren Kullanıcıyla Yine Gaza Geldi!

Kaos Büyüyor: Demet Akalın, Hadise Olayına Dahil Olan İrem Derici'yi Eleştiren Kullanıcıyla Yine Gaza Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
01.01.2025 - 23:12

Hadise, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde Narin ve tıpkı onun gibi acı kaderi yaşayan minik kızlara Sıfır Tolerans şarkısını adadığı için tepkilerin odağı haline geldi.  

Ünlü isimlerin de eleştirdiği Hadise'yi hedef tahtası haline getiren asıl isimse Ebru Gündeş meselesinden tarafını çok net şekilde belli eden Demet Akalın oldu. Hadise'nin Sıfır Tolerans seçimine ve konuşmasına 'Kusacağım' diye çıkıştı. Akalın'ın tepkisini gören İrem Derici ise yine açtı ağzını yumdu gözünü. 

Demet Akalın, kendisine sert yapan Derici'yi de gözüne kestirdi anlaşılan. Bir X kullancısının İrem Derici'yi eleştirmesine denk gelen Akalın yine fena gaza geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni yıl akşamlarının vazgeçilmezlerinden olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı 2025'i karşıladığı anlarda ekranlara damga vuran bir an yaşandı. Jüri üyelerinden Hadise'nin Narin için "Sıfır Tolerans" şarkısını seslendirmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Yeni yıl akşamlarının vazgeçilmezlerinden olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı 2025'i karşıladığı anlarda ekranlara damga vuran bir an yaşandı. Jüri üyelerinden Hadise'nin Narin için "Sıfır Tolerans" şarkısını seslendirmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Eğer aramızda o anları kaçıranlar varsa buradan izleyebilir👇

"Narin ve Narinlerimiz için söylüyorum bu şarkıyı" diyen Hadise'nin aşk şarkısı seçmesi ortalığı fena karıştırdı.

Tepkiler çığ büyürken yorumsuz kalamayan isimelerden biri de elbette Demet Akalın oldu. Reza Zarrab olayında tarafını çok net seçip "Ben Ebru Gündeş'ciyim, kıblem belli" diyen Akalın, Hadise'ye fena sardı!

Tepkiler çığ büyürken yorumsuz kalamayan isimelerden biri de elbette Demet Akalın oldu. Reza Zarrab olayında tarafını çok net seçip "Ben Ebru Gündeş'ciyim, kıblem belli" diyen Akalın, Hadise'ye fena sardı!

Demo X üzerinden paylaşılan Hadise videosuna "Kusacağım" yazarak herkesi de büyük afallattı.

Demo X üzerinden paylaşılan Hadise videosuna "Kusacağım" yazarak herkesi de büyük afallattı.

Akalın'ın Hadise'ye yönelik eleştirisini görüp de kendine hakim olamayan isim de dobra çıkışlarıyla nam yapan İrem Derici'ydi.

Akalın'ın Hadise'ye yönelik eleştirisini görüp de kendine hakim olamayan isim de dobra çıkışlarıyla nam yapan İrem Derici'ydi.

Akalın'a fena ayar veren Derici, "Kusmasın, sussun bence" dedi ancak yorumunu bir süre sonradan sildi:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İrem Derici'nin kendisine yönelik had bildirmesini büyük ihtimalle gözünden kaçırmayan Demo, bu kez de " 'Demet’e yaptığın şarkılardan ben de istiyorum Sinan' diyen kadının Demo'ya sallaması. Yerini mi bilsen acaba!" diyen bir X kullanıcısının sözleriyle fena gaza geldi.

İrem Derici'nin kendisine yönelik had bildirmesini büyük ihtimalle gözünden kaçırmayan Demo, bu kez de " 'Demet’e yaptığın şarkılardan ben de istiyorum Sinan' diyen kadının Demo'ya sallaması. Yerini mi bilsen acaba!" diyen bir X kullanıcısının sözleriyle fena gaza geldi.
twitter.com

Kullacının eleştirisini beğendiği düşünülen Demet Akalın, İrem Derici için bu sefer de "Yeri yok ki" diyerek ters yaptı.

Kullacının eleştirisini beğendiği düşünülen Demet Akalın, İrem Derici için bu sefer de "Yeri yok ki" diyerek ters yaptı.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın