Kaos Büyüyor: Demet Akalın, Hadise Olayına Dahil Olan İrem Derici'yi Eleştiren Kullanıcıyla Yine Gaza Geldi!

Hadise, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde Narin ve tıpkı onun gibi acı kaderi yaşayan minik kızlara Sıfır Tolerans şarkısını adadığı için tepkilerin odağı haline geldi.

Ünlü isimlerin de eleştirdiği Hadise'yi hedef tahtası haline getiren asıl isimse Ebru Gündeş meselesinden tarafını çok net şekilde belli eden Demet Akalın oldu. Hadise'nin Sıfır Tolerans seçimine ve konuşmasına 'Kusacağım' diye çıkıştı. Akalın'ın tepkisini gören İrem Derici ise yine açtı ağzını yumdu gözünü.

Demet Akalın, kendisine sert yapan Derici'yi de gözüne kestirdi anlaşılan. Bir X kullancısının İrem Derici'yi eleştirmesine denk gelen Akalın yine fena gaza geldi.