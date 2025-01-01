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Hadise'nin O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Narin İçin "Sıfır Tolerans" Şarkısını Söylemesi Tepki Çekti!

Hadise'nin O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Narin İçin "Sıfır Tolerans" Şarkısını Söylemesi Tepki Çekti!

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.01.2025 - 12:58

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, uzun yıllardır olduğu gibi bu yıl da izleyiciyle buluştu. 2024'e veda ederken Beyazıt Öztürk, Hadise, Ezgi Mola ve Gökhan Özoğuz'un jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'de izleyicinin tepkisini çeken anlar da yaşandı. Hadise'nin, vahşice katledilen Narin'i anmak için 'Sıfır Tolerans' şarkısını seçmesi eleştirildi.

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Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı 2024'e veda ederken de yine ekranlardaydı.

Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı 2024'e veda ederken de yine ekranlardaydı.

Programa katılan konukların sahne performansları ve programda yaşananlar gündem oldu.

Programa katılan konukların sahne performansları ve programda yaşananlar gündem oldu.

Gündem olan konulardan biri de Hadise'nin Narin için "Sıfır Tolerans" şarkısını seslendirmesi oldu.

Hadise'nin Narin için şarkı tercihinin Sıfır Tolerans'tan yana olması sosyal medyada eleştirilmesine ve tepki çekmesine neden oldu.

Hadise'nin Narin için şarkı tercihinin Sıfır Tolerans'tan yana olması sosyal medyada eleştirilmesine ve tepki çekmesine neden oldu.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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