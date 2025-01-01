O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Jürinin Doğukan Güngör'ün Üstüne Gitmesi Fena Eleştirildi!
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Jürinin Doğukan Güngör'ün Üstüne Gitmesi Fena Eleştirildi!
Yılbaşı gecesini evde geçirenlerin favori programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, dün akşamki bölümüyle yine fazlasıyla izlendi. Pek çok ünlü ismin katıldığı programda dikkat çeken isimlerden biri Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör oldu. Doğukan Güngör'e başta Hadise olmak üzere jürinin tavrı eleştirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı ünlü konukların katılımıyla dün akşam ekranlara geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gecede birbirinden ünlü isimler sahne aldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da eğlence ve kahkahanın tadı bol bol çıkarıldı.
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör de konuklardan biriydi. Ancak Doğukan Güngör'ün performansı jüri tarafından hem beğenilmedi, hem de özellikle Hadise'nin söylediği sözler sebebiyle Güngör'ün rahatsız hissettiği izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
Güngör'ün performansını şöyle bırakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın