onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Bölümünde Şampiyon Juri Beyazıt Öztürk Oldu!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Bölümünde Şampiyon Juri Beyazıt Öztürk Oldu!

Beyazıt Öztürk O Ses Türkiye
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.01.2025 - 01:58

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmacılar juri üyelerini seçerken izleyiciler de final için sabırsızlandı. Beyazıt Öztürk, topladığı yüksek puanlarla gecenin şampiyonu oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde şampiyon belli oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde şampiyon belli oldu.

Gökhan Özoğuz, Hadise, Ezgi Mola ve Beyazıt Öztürk'ün juri koltuğunda oturduğu bu bölümde epey çekişmeli dakikalar izledik.

Gökhan Özoğuz, Hadise, Ezgi Mola ve Beyazıt Öztürk'ün juri koltuğunda oturduğu bu bölümde epey çekişmeli dakikalar izledik.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün şampiyonu olan jüri üyesi gecenin sonunda Beyazıt Öztürk oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün şampiyonu olan jüri üyesi gecenin sonunda Beyazıt Öztürk oldu.

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın