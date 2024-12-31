O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Bölümünde Şampiyon Juri Beyazıt Öztürk Oldu!
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Bölümünde Şampiyon Juri Beyazıt Öztürk Oldu!
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmacılar juri üyelerini seçerken izleyiciler de final için sabırsızlandı. Beyazıt Öztürk, topladığı yüksek puanlarla gecenin şampiyonu oldu.
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde şampiyon belli oldu.
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Gökhan Özoğuz, Hadise, Ezgi Mola ve Beyazıt Öztürk'ün juri koltuğunda oturduğu bu bölümde epey çekişmeli dakikalar izledik.
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün şampiyonu olan jüri üyesi gecenin sonunda Beyazıt Öztürk oldu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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