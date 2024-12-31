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Her Sene Olduğu Gibi Havaya Silah Sıkarak Yeni Yılı Kutlayan Killa Hakan'ın O Anları Gündem Oldu

Her Sene Olduğu Gibi Havaya Silah Sıkarak Yeni Yılı Kutlayan Killa Hakan'ın O Anları Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.01.2025 - 01:00

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Killa Hakan, şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken bir isim. Sanat camiasında yer almasına rağmen, geleneksel anlamda bir sanatçı imajı çizmektense, daha farklı bir tarz sergiliyor. 2015 yılında başlayan yeni yılı kutlamak için havaya silah sıkarak tepki çeken Killa Hakan, bu alışkanlığını yine sürdürdü.

İşte detaylar...

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Killa Hakan, hem şarkılarıyla hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden bir tanesi.

Killa Hakan, hem şarkılarıyla hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden bir tanesi.

Her ne kadar sanat camiasında yer alsa da pek sanatçı özellikleri taşımıyor desek abartmayız. 2015 yılında havaya silah sıkarak yeni yılı "kutlayan" Killa Hakan, bu geleneği yine devam ettirdi.

Her ne kadar sanat camiasında yer alsa da pek sanatçı özellikleri taşımıyor desek abartmayız. 2015 yılında havaya silah sıkarak yeni yılı "kutlayan" Killa Hakan, bu geleneği yine devam ettirdi.

Havaya şarjör boşaltarak mutlu ve sağlıklı yıllar dileyen Killa Hakan'ın o anları👇

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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