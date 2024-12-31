Her Sene Olduğu Gibi Havaya Silah Sıkarak Yeni Yılı Kutlayan Killa Hakan'ın O Anları Gündem Oldu

Killa Hakan, şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken bir isim. Sanat camiasında yer almasına rağmen, geleneksel anlamda bir sanatçı imajı çizmektense, daha farklı bir tarz sergiliyor. 2015 yılında başlayan yeni yılı kutlamak için havaya silah sıkarak tepki çeken Killa Hakan, bu alışkanlığını yine sürdürdü.

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