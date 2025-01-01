O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Narin İçin Sıfır Tolerans'ı Söyleyen Hadise'ye Demet Akalın'dan Tepki Gecikmedi
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Narin İçin Sıfır Tolerans'ı Söyleyen Hadise'ye Demet Akalın'dan Tepki Gecikmedi
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in dün akşamki yayını reytinglerde tüm kategorilerde zirvede yer aldı. Programda eğlenceli anların yanı sıra tepki çeken olaylar da yaşandı. Hadise, Narin'i anmak için Sıfır Tolerans şarkısını söyledi. İzleyicilerden eleştiri toplayan bu anlara bir tepki de Demet Akalın'dan geldi.
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O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümü dün akşam reytinglerde tüm kategorilerde zirvede yer aldı.
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Birbirinden ünlü konukların yer aldığı gecede oldukça renkli anlar yaşandı. Ancak bunların yanı sıra, izleyicinin tepkisini çeken bir olay yaşandı.
O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan Hadise, vahşice katledilen ve davası geçtiğimiz hafta sonlanan Narin için şarkı söylemek istedi.
Ancak Hadise'nin Narin'i anmak için seçtiği şarkının Sıfır Tolerans olması izleyicinin tepkisini çekti.
Hadise'nin şarkı seçimine tepki gösteren isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Akalın, Hadise'nin şarkı tercihine "Kusucam" yorumunda bulundu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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