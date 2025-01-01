Kim Milyoner Olmak İster'de Kahkahaya Boğan Doğu Demirkol 1 Milyonluk Soruyu Açtırdı!
Kim Milyoner Olmak İster'de Kahkahaya Boğan Doğu Demirkol 1 Milyonluk Soruyu Açtırdı!
Yılbaşı gecesi özel konuklarıyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel, ekran başındakilere eğlenceli anlar yaşattı. Pek çok ünlü ismin konuk olduğu programın en başarılı isimlerinden biri de Doğu Demirkol oldu. Demirkol, izleyicileri kahkahaya boğarken aynı zamanda büyük bir başarı sağladı ve 1 milyonluk soruyu açtırdı. Bakalım Doğu Demirkol'un 1 milyonluk sorusu neymiş?
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Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programı dün akşam izleyiciye eğlenceli anlar yaşattı.
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Birbirinden ünlü konukların yer aldığı programda yalnızca eğlence yoktu. Aynı zamanda başarılı isimler de sorulara birer birer yanıt vererek kendilerine bir kez daha hayran bıraktılar.
O isimlerden biri de Doğu Demirkol'du. Yarıştığı süre boyunca izleyiciyi kahkahaya boğan Demirkol, 1 milyon liralık soruyu açtırdı.
Demirkol'un Oktay Kaynarca'ya "Cevabı kaç sence?" diye sorduğu soruyu aşağıda bulabilirsiniz. Demirkol, soruya cevap vermeden çekildi ve 500 bin TL'lik ödülü kazandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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