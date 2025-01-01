Patlamaya Yer Arıyormuş: Hadise'nin Performansına "Kusan" Demet Akalın'ı İrem Derici "Susturdu"
Patlamaya Yer Arıyormuş: Hadise'nin Performansına "Kusan" Demet Akalın'ı İrem Derici "Susturdu"
O Ses Türkiye'de Narin ve Narinlerimize adadığı Sıfır Tolerans şarkısıyla tepki çeken Hadise'ye Demet Akalın'dan çirkin bir tepki gelmişti.
Ebru Gündeş meselesinden net bir şekilde Ebru'nun tarafında olan ve bunu da her fırsatta dile getiren Demet Akalın, Hadise'nin sosyal medyada tepki çeken Sıfır Tolerans performansı ve konuşmasına 'Kusacağım' yorumunda bulundu. Akalın'ın 'Kusacağım' yorumunu gören İrem Derici sinirlerine hakim olamadı. Hadise'yi koruyup Demet Akalın'a sert çıkıştı fakat yorumu sonradan silmeye karar verdi.
Pop dünyası karışmışken magazin durmadı tabii, İrem'in çıkışı gözlerden kaçmadı... Buyurun, ne yaşanmış beraber görelim!
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Her sene olduğu gibi bu senede yılbaşı gecesinde televizyon ekranına damgasını vuran program O Ses Türkiye oldu. Her detayıyla ayrı konuşulan gecede Hadise'nin Narin için "Sıfır Tolerans" şarkısını seslendirmesi büyük tepki çekmişti.
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Ebru Gündeş Reza Zarrab meselesinden beri Hadise'ye tepkili olan ve Ebru Gündeş'in tarafında olduğunu da her fırsatta dile getiren Demet Akalın, Sıfır Tolerans performansını görünce yorum yapmadan duramamıştı.
X'te paylaşılan Hadise videolarından birine "Kusacağım" yorumunu da bırakıvernişti.
Geçtiğimiz dakikalarda Demet Akalın'ın Hadise tepkisini gören İrem Derici sinirlerine hakim olamadı.
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Demet Akalın'a cevap veren İrem Derici, Hadise'yi koruyarak Demo'ya had bildirdi. "Kusmasın, sussun bence" yorumunu yaptı fakat sonradan sildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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