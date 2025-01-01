2025 Onların Yılı Olur mu Cidden? Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç'tan İlişkiyi Resmileştiren İlk Adım!

Daha birkaç ay önce yeni bir aşka yelken açtıklarını öğrendiğimiz Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç, haber magazine sızdığı andan itibaren bir türlü ısınılamayan çiftlerin arasına girmişti.

Sebebi bilinmez fakat sosyal medya kullanıcıları bu aşka bir türlü sıcak bakamadı. Verdikleri her röportajda, ne zaman beraber görüntülenseler gülücüğü eksik olmayan, neşeli ve mutlu çiftimiz dillere düştüyse de 2025'e büyük bir umut ve mutlulukla beraber girdi.

Üstelik major bir adım da atmaya karar verdiler. Beraber birçok pozlarını ilk kez Instagram hesaplarında gönderi olarak paylaştılar. Aşkı da resmileştirdiler! Peki bu sene onların yılı olur mu? Onu bekleyip göreceğiz!