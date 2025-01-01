2025 Onların Yılı Olur mu Cidden? Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç'tan İlişkiyi Resmileştiren İlk Adım!
2025 Onların Yılı Olur mu Cidden? Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç'tan İlişkiyi Resmileştiren İlk Adım!
Daha birkaç ay önce yeni bir aşka yelken açtıklarını öğrendiğimiz Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç, haber magazine sızdığı andan itibaren bir türlü ısınılamayan çiftlerin arasına girmişti.
Sebebi bilinmez fakat sosyal medya kullanıcıları bu aşka bir türlü sıcak bakamadı. Verdikleri her röportajda, ne zaman beraber görüntülenseler gülücüğü eksik olmayan, neşeli ve mutlu çiftimiz dillere düştüyse de 2025'e büyük bir umut ve mutlulukla beraber girdi.
Üstelik major bir adım da atmaya karar verdiler. Beraber birçok pozlarını ilk kez Instagram hesaplarında gönderi olarak paylaştılar. Aşkı da resmileştirdiler! Peki bu sene onların yılı olur mu? Onu bekleyip göreceğiz!
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2024'ün aşk bombalarından biri de Oğuzhan Koç'tan gelmişti hatırlarsanız. Yılın son aylarında birbirini bulan Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, ilk günden aşkı ilan etmeye ve saklamamaya karar verdi.
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Berfu ve Eser Yenenler'in mimarı olduğu aşka, nedendir bilinmez kimsecikler ısınamadı. Ne zaman birlikte görüntülenseler ışık saçan ve gayet de mutlu gözüken çift birilerine fena battı.
Yaklaşık 2.5 aydır sevgili olan ikili, yıl bitmeden son sürprizini yaptı. İlk post, hele ki ünlüler dünyasında pek kıymetlidir bilirsiniz!
Sonra da Oğuzhan Koç'tan 👇
2024 bitmeden önce Hazal Subaşı'dan 👇 birlikte birçok pozlarının olduğu iki adet gönderi paylaşıldı. Aşk resmiyete döküldü ve adeta 2025 bizim yılımız olacak dediler.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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