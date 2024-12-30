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"Her Şey Yolunda" Mesajı: Geçen Seneyi Pas Geçen Hacı Sabancı Nazlı Sabancı'nın Doğum Günü Şerefine Aşka Geldi

"Her Şey Yolunda" Mesajı: Geçen Seneyi Pas Geçen Hacı Sabancı Nazlı Sabancı'nın Doğum Günü Şerefine Aşka Geldi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.12.2024 - 13:15

2021'de evlenen ve cemiyetin en popüler çiftlerinden biri haline gelen Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, 2021'de dünyaevine girmişti. Sosyal medya paylaşımları ve boy gösterdiği davetlerdeki şıklığıyla öne çıkan Nazlı Sabancı, aileye girmesi zor olduysa da zaman içerisinde favori gelin oldu.

2023 Ağustos'ta ilk bebekleri Arzu Alara'yı kucağına alan Sabancıların keyfi gayet yerinde gözüküyordu ki son birkaç asır tatsız bir meseleyle gündeme geldiler. Oldukça hassas olan konunun çiftin ilişkisini nasıl etkilediği merak edilirken, geçtiğimiz saatlerde Hacı Sabancı'dan aşk dolu bir doğum günü paylaşımı geldi.

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Türkiye'nin "kraliyet ailesi", her adımları ayrı olay olan Sabancıların en popüler çifti Hacı ve Nazlı Sabancı 2017'de aşk yaşamaya başlamış, türlü türlü adımlar tamamlandıktan sonra da 2021 yılında dünyaevine girmişti.

Türkiye'nin "kraliyet ailesi", her adımları ayrı olay olan Sabancıların en popüler çifti Hacı ve Nazlı Sabancı 2017'de aşk yaşamaya başlamış, türlü türlü adımlar tamamlandıktan sonra da 2021 yılında dünyaevine girmişti.

2023'te ilk bebekleri Arzu Alara'yı kucağına alan ikili, keyfi gayet yerinde gözükürken birkaç ay önce oldukça tatsız bir meseleyle gündeme geldi.

2023'te ilk bebekleri Arzu Alara'yı kucağına alan ikili, keyfi gayet yerinde gözükürken birkaç ay önce oldukça tatsız bir meseleyle gündeme geldi.

Bu bütün aileyi ilgilendiren bir mesele fakat konu oldukça hassas, aile arasındaki meselelere hiç girmiyoruz! Yine de hem kaynana hem de gelinin paylaşımlarından ara ara ipuçları yakalıyoruz.

Bu bütün aileyi ilgilendiren bir mesele fakat konu oldukça hassas, aile arasındaki meselelere hiç girmiyoruz! Yine de hem kaynana hem de gelinin paylaşımlarından ara ara ipuçları yakalıyoruz.

Kimi zaman Nazlı sitemkar oluyor, kimi zaman Arzu Sabancı devreye girip toparlıyor.

Bir karışıklık hakim yani... E haliyle çiftimizin arasının nasıl olduğu da sık sık merak ediliyor. Belki denk gelmişsinizdir en son Marakeş tatilinde keyif çatan ikili İstanbul Modern Galasına aralarındaki gerginlikle damga vurmuştu.

Bir karışıklık hakim yani... E haliyle çiftimizin arasının nasıl olduğu da sık sık merak ediliyor. Belki denk gelmişsinizdir en son Marakeş tatilinde keyif çatan ikili İstanbul Modern Galasına aralarındaki gerginlikle damga vurmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fakat gala gecesinde de eşinin yüzünü güldürmek için çaba sarf ettiği ve durumu toparlamaya çalıştığı düşünülen Hacı Sabancı, geçtiğimiz saatlerde aşka geldi.

Fakat gala gecesinde de eşinin yüzünü güldürmek için çaba sarf ettiği ve durumu toparlamaya çalıştığı düşünülen Hacı Sabancı, geçtiğimiz saatlerde aşka geldi.
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Nazlı Sabancı'nın doğum gününü geçtiğimiz sene yalnızca bir hikaye üzerinden kutlayarak pas geçen ve hatta o dönem de "Araları mı bozuk?" dedikodularına yol açan Hacı Sabancı, bu sefer tercihini gönderiden yana yaptı.

Nazlı Sabancı'nın doğum gününü geçtiğimiz sene yalnızca bir hikaye üzerinden kutlayarak pas geçen ve hatta o dönem de "Araları mı bozuk?" dedikodularına yol açan Hacı Sabancı, bu sefer tercihini gönderiden yana yaptı.

Gördüğünüz pozları da "Happy birthday ❤️❤️ #Loveyou" notunu düşerek paylaştı!

Gördüğünüz pozları da "Happy birthday ❤️❤️ #Loveyou" notunu düşerek paylaştı!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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