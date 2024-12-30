"Her Şey Yolunda" Mesajı: Geçen Seneyi Pas Geçen Hacı Sabancı Nazlı Sabancı'nın Doğum Günü Şerefine Aşka Geldi

2021'de evlenen ve cemiyetin en popüler çiftlerinden biri haline gelen Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, 2021'de dünyaevine girmişti. Sosyal medya paylaşımları ve boy gösterdiği davetlerdeki şıklığıyla öne çıkan Nazlı Sabancı, aileye girmesi zor olduysa da zaman içerisinde favori gelin oldu.

2023 Ağustos'ta ilk bebekleri Arzu Alara'yı kucağına alan Sabancıların keyfi gayet yerinde gözüküyordu ki son birkaç asır tatsız bir meseleyle gündeme geldiler. Oldukça hassas olan konunun çiftin ilişkisini nasıl etkilediği merak edilirken, geçtiğimiz saatlerde Hacı Sabancı'dan aşk dolu bir doğum günü paylaşımı geldi.