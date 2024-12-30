Görgüsüzlüğün Bu Kadarı: Ülkeyi Terk Etmeye Beş Kala Murat Övüç'e Gizemli Sevgilisinden Tomar Tomar Altın!

İlişkiler hakkında çektiği videoların akabinde Instagram'da da aktif olan ve kısa süre içerisinde büyük bir kitle tarafından takibe alınan Murat Övüç'ü abartılı ve çoğu zaman da 'görgüsüz' bulunan hareketleri ve açıklamalarıyla konuşuyoruz...

Geçtiğimiz haftalarda ülkeyi terk edeceğini söyleyen, Bülent Ersoy'a sataştıktan sonra koca bir geri vites yapan Övüç, bu sefer de gizemli partneriyle gündemde.

Birkaç ay sonra beraber Miami'ye taşınacağı partnerinin Övüç' 'görgüsüzlüğü arşa çıkaran' hediyelerini bir görmeniz lazım🤔