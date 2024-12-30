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Görgüsüzlüğün Bu Kadarı: Ülkeyi Terk Etmeye Beş Kala Murat Övüç'e Gizemli Sevgilisinden Tomar Tomar Altın!

Görgüsüzlüğün Bu Kadarı: Ülkeyi Terk Etmeye Beş Kala Murat Övüç'e Gizemli Sevgilisinden Tomar Tomar Altın!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.12.2024 - 09:31

İlişkiler hakkında çektiği videoların akabinde Instagram'da da aktif olan ve kısa süre içerisinde büyük bir kitle tarafından takibe alınan Murat Övüç'ü abartılı ve çoğu zaman da 'görgüsüz' bulunan hareketleri ve açıklamalarıyla konuşuyoruz...

Geçtiğimiz haftalarda ülkeyi terk edeceğini söyleyen, Bülent Ersoy'a sataştıktan sonra koca bir geri vites yapan Övüç, bu sefer de gizemli partneriyle gündemde. 

Birkaç ay sonra beraber Miami'ye taşınacağı partnerinin Övüç' 'görgüsüzlüğü arşa çıkaran' hediyelerini bir görmeniz lazım🤔

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İlişkiler hakkında yaptığı ilginç yorumlarla dolu videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e sosyal medyaya biraz vakıfsanız denk gelmişsinizdir.

İlişkiler hakkında yaptığı ilginç yorumlarla dolu videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e sosyal medyaya biraz vakıfsanız denk gelmişsinizdir.

Konuşma tarzı, abartılı makyajları ve kombinleriyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Murat Övüç, magazin gündemine sık sık "görgüsüz" bulunan hareketleri ve açıklamalarıyla oturuyor.

Konuşma tarzı, abartılı makyajları ve kombinleriyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Murat Övüç, magazin gündemine sık sık "görgüsüz" bulunan hareketleri ve açıklamalarıyla oturuyor.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy'un taktığı takılara "sahte" deme gafletinde bulunmuş, sonra da geri vitesin alasını yaparak Diva'nın eteklerine kapanmıştı.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy'un taktığı takılara "sahte" deme gafletinde bulunmuş, sonra da geri vitesin alasını yaparak Diva'nın eteklerine kapanmıştı.

Bir de Bülent Ersoy'un yanına alınmadan önce kendisine uygulanan bir tarife vardı ki... Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birkaç hafta önce katıldığı programda, uzun süredir dilinden düşürmediği "kuyumcu" partneriyle Miami'ye taşınıp ülkeyi terk edeceğini açıklayan Övüç, partnerinin bu işi yapmasını istemediğini de vurgulamıştı.

Birkaç hafta önce katıldığı programda, uzun süredir dilinden düşürmediği "kuyumcu" partneriyle Miami'ye taşınıp ülkeyi terk edeceğini açıklayan Övüç, partnerinin bu işi yapmasını istemediğini de vurgulamıştı.

O meselenin detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Övüç geçtiğimiz saatlerde gizemli kuyumlu partneriyle gündeme oturdu... Doğum gününde kendisine gönderilen tomar tomar altınları gösteren sosyal medya fenomeni bir de aşk methiyeleri düzdü.

Övüç geçtiğimiz saatlerde gizemli kuyumlu partneriyle gündeme oturdu... Doğum gününde kendisine gönderilen tomar tomar altınları gösteren sosyal medya fenomeni bir de aşk methiyeleri düzdü.

Görgüsüzlüğü arşa çıkaran Övüç'ün paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Buyurun, önce neler verilmiş doğum günü hediyesi altında onu bir görelim.👇

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Sonra da kimler ne demiş ona bakalım 👇

Sonra da kimler ne demiş ona bakalım 👇
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Siz ne düşünüyorsunuz? İnanalım mı? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? İnanalım mı? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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