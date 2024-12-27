Yine mi İhanet? Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın Ayrılık Nedenine Hiç Şaşırmayacaksınız!

Ağustosta başlayan, dün itibariyle de sona eren Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı kısa sürdü ama dolu doluydu.

Her anı, her adımı olay olan bir dört ayın, 'PR ilişkisi', 'cringe' etiketlerinin ardından ne olduysa dün gece birbirini takipten çıkan aşıklar beraber tüm fotoğrafları da sildiler.

Aşkın çok uzun ömürlü olacağına zaten inanılmıyordu fakat bir anda kestirip atılmasının sebebi de merak edilmişti. Malum Kubilay Aka daha yeni Hafsa'yı kumlara yazmıştı biliyorsunuz!

Bir magazin programının iddiasına göre Kubilay Aka yine yaptı yapacağını ve ne yaşandıysa da İnci Taneleri setinde yaşandı!

Buyurun, ne olduğu iddia ediliyor beraber görelim!