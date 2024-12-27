Yine mi İhanet? Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın Ayrılık Nedenine Hiç Şaşırmayacaksınız!
Yine mi İhanet? Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın Ayrılık Nedenine Hiç Şaşırmayacaksınız!
Ağustosta başlayan, dün itibariyle de sona eren Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı kısa sürdü ama dolu doluydu.
Her anı, her adımı olay olan bir dört ayın, 'PR ilişkisi', 'cringe' etiketlerinin ardından ne olduysa dün gece birbirini takipten çıkan aşıklar beraber tüm fotoğrafları da sildiler.
Aşkın çok uzun ömürlü olacağına zaten inanılmıyordu fakat bir anda kestirip atılmasının sebebi de merak edilmişti. Malum Kubilay Aka daha yeni Hafsa'yı kumlara yazmıştı biliyorsunuz!
Bir magazin programının iddiasına göre Kubilay Aka yine yaptı yapacağını ve ne yaşandıysa da İnci Taneleri setinde yaşandı!
Buyurun, ne olduğu iddia ediliyor beraber görelim!
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Dört ay önce, Ağustosta Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın sürpriz bir aşka yelken açtığını öğrenmiş, epey de şaşırmıştık hatırlarsanız.
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Hafsanur Sancaktutan'ın "Ortalıkta adam kalmadı" açıklamasından hemen sonra soluğu Kubilay Aka'nın kollarında alması dillere büyük düşmüş, bu aşk daha en başından PR ilişkisi ilan edilmişti.
Ülkeleri aşıp birbirine çiçek gönderen, kumlara isimler yazan liseli aşıkların keyfi yerinde gibi gözüküyordu ki dün gece ayrıldıkları ortaya çıktı.
Kubilay Aka daha yeni kumlara Hafsanur'un adını kazıdığından çat diye ayrılıp birbirlerini tek kalemde silmeleri tuhaf geldi tabii.... Ayrılığın sebebi merak ediliyordu!
Bugün br magazin programı tarafından ne olduysa İnci Taneleri setinde yaşandığı ve ortada bir ihanet olduğu iddia edildi.
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Kubilay Aka'nın İnci Taneleri'nde Aleyna rolünde izlediğimiz rol arkadaşı Gözde Gürkan'la yakınlaştığı ve olayın Hafsanur'un kulağına gittiği iddia edildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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