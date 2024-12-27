Abisi ve Kardeşine Rest Çekmişti: Tüm Ailesini Silmeye Karar Veren Özcan Deniz'den Çok Ağır Sözler!
Abisi ve Kardeşine Rest Çekmişti: Tüm Ailesini Silmeye Karar Veren Özcan Deniz'den Çok Ağır Sözler!
Aylar önce aynı zamanda menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz'le birbirine giren Özcan Deniz koca bir aile kaosunun içinde kalmış, abisine ve kardeşine rest çekmişti.
Geçtiğimiz saatlerde aile draması yeniden patlak verdi! Sosyal medya hesabından bundan sonra yoluna yalnızca eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey ile devam edeceğini duyuran Özcan Deniz, tüm ailesini sildi.
Oldukça da ağır cümleler kurdu! Buyurun, neler olmuş beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde "Dr. Levent Alkanlı" rolünde izlediğimiz, sahnelerine de tam gaz devam eden Özcan Deniz, kariyeriyle olduğu kadar aşk ve aile hayatıyla da sık sık manşetlere oturan isimlerden biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olaylı bir boşanma sürecinin ardından aşkı Samar Dadgar'da bulan Özcan Deniz, 22 yaş küçük sevgilisiyle 2023 yılının Ocak ayında evlenmişti hatırlarsanız.
Ardından, "Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız?" diyerek içini döken Özcan Deniz yalnızca abisine değil tüm aile fertlerine rest çektiğini duyurmuştu. Kardeşi Yurda Gürler, gelin Samar Dadgar'ı hedef alıp, tüm bu kaosun onun yüzünden çıktığını söyleyince işler daha da kızışmıştı.
Yaşananlardan sonra hızını alamayan Özcan Deniz, "Evet Yurda Hanım, akşamı bekle bir tanem" notunu düştüğü bir hikaye paylaşmış, gündeme bomba gibi düşmüştü. Sonradan vazgeçti kardeşini ifşalamaktan, beni durdurdular dedi ve konuyu kapattı.
Fakat geçtiğimiz dakikalarda olay tekrar patladı. Özcan Deniz, Instagram hesabından yalnızca rest çektiği abisi ve kardeşini değil tüm aileyi silmeye karar verdiğini duyurarak oldukça ağır sözler sarf etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bana iyi gelenlerle, dağımın karı karım ve bahçemin en güzel gülü yavrumu yanıma aldım, Allah'a güvenip seni ona emanet edip gittim. Bir gün affedilmeniz dileğiyle. Bana yaşattığınız her ihanetle çok şey öğrettiğiniz için teşekkürler" dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın