İnci Taneleri'nin Tayfun'u Özgün Çoban'ın Marjinallik Sınırlarını Zorlayan Etekli Kombini Dillere Fena Düştü!
İnci Taneleri'nin Tayfun'u Özgün Çoban'ın Marjinallik Sınırlarını Zorlayan Etekli Kombini Dillere Fena Düştü!
Beni Affet dizisiyle hafızalarımıza kazınan, şimdilerde de İnci Taneleri'nde rol alan Özgün Çoban, geçtiğimiz saatlerde eşiyle beraber bir davette görüntülendi.
Özgün Çoban'ın buram buram marjinallik kokan etekli kombini sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı!
Buyurun gelin, Çoban'ın kombini nasıl yorumlanmış, inceleyenler ne demiş beraber görelim!
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Bir döneme damgasını vuran, tamı tamına da 8 sezon devam eden günlük dizi Beni Affet'i hatırlayanlarınız vardır!
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Beni Affet'te sinirleri bir miktar hoplatan Tunç karakterine hayat veren oyuncu Özgün Çoban, uzun bir aradan sonra şimdilerde yine ekranlarda yer alıyor.
Piraye'nin kardeşi olarak izlediğimiz Özgün Çoban İnci Taneleri'nde Tayfun rolüyle öne çıkıyor.
Fakat kendisinin bugün gündemimizde olmasının sebebi son zamanlarda erkek modasında nadiren de olsa tanıklık ettiğimiz, pek de içimize sindiremediğimiz etekli kombin furyasına dahil olmuş olması!
Geçtiğimiz saatlerde, katıldığı bir davette eşi Ayla Kara ile beraber magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Çoban'ın baştan aşağı "marjinalim ben!" diye bağıran kombini sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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