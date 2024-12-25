Aşk İnci Taneleri'nde Yaşanıyor: Rıza Kocaoğlu Bakın Hangi Oyuncuya Gönlünü Kaptırmış?
Aşk İnci Taneleri'nde Yaşanıyor: Rıza Kocaoğlu Bakın Hangi Oyuncuya Gönlünü Kaptırmış?
İki sezondur fırtınalar estiren İnci Taneleri bu sefer dizideki herhangi bir olayla değil dizi oyuncularının özel hayatıyla gündeme oturdu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre bir set aşkı daha patlak verdi! İnci Taneleri'nin Nusret'i Rıza Kocaoğlu ile aynı diziden bir başka oyuncunun aşk yaşadığı iddia edildi!
Buyrun gelin, yıl bitmeden setten kimler birbirine düşmüş beraber görelim...
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Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrolünde oynadığı, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka ve Selma Ergeç gibi isimleri bir araya getiren müthiş bir kadroya sahip olan İnci Taneleri iki sezondur fırtınalar estirmeye devam ediyor biliyorsunuz.
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Normalde heyecanlı senaryosunu konuştuğumuz dizi hakkında bomba bir dedikodu dolanmaya başladı geçtiğimiz saatlerde!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnci Taneleri'nin Nusret'i Rıza Kocaoğlu'nun dizideki bir başka oyuncuya gönlünü kaptırdığı iddia edildi!
Sette aşk yaşanıyormuş yani anlayacağınız... İnci Taneleri'nin Nehir'i Sera Kutlubey'le Rıza Kocaoğlu'nun dolu dizgin bir aşk yaşadığı konuşuluyor.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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