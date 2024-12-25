Hayalet Makyajlı Bembeyaz Aleyna Tilki'nin Göğüslerini Tek Bir Kolyeyle Kapadığı Tarzı Dikkat Çekti!
Hayalet Makyajlı Bembeyaz Aleyna Tilki'nin Göğüslerini Tek Bir Kolyeyle Kapadığı Tarzı Dikkat Çekti!
Hayatımıza Cevapsız Çınlama ile girip Sen Olsan Bari ile patlayan Aleyna Tilki, kısa sürede büyük bir popülarite kazandı. Şimdilerde sektördeki en genç isimlerden biri olan Tilki, bir süredir müzik dünyasına küskün takılan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde 'Bekleyenim' şarkısını piyasaya sürdü.
Klibindeki kombininiyle dikkat çeken Tilki, birkaç saat önce klibinin kamera arkasından yeni videolar paylaştı.
Yakın kadrajdan gördüğümüz Tilki, kombiniyle yine ve yeniden tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı!
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2017 yılında Cevapsız Çınlama şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran sonra da Sen Olsan Bari şarkısıyla zirveye çıkan Aleyna Tilki şimdilerde sektörün en başarılı isimlerinden biri.
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Müzik dünyasına biraz küskün takılsa da geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı "Bekleyenim"i piyasaya sürdü.
Belki denk gelmişsinizdir, birkaç gün önce de yeni şarkısının klibinden pozlar paylaşmıştı. Hayalet Casper makyajıyla ve tarzıyla da oldukça dikkat çekmişti.
Aleyna Tilki, bu sefer de klibinin kamera arkasından bir video paylaştı ve "yeni şarkım ‘bekleyenim’in klibinden nasıl bi mesaj aldınız?" notunu düştü.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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