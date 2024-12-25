Hayalet Makyajlı Bembeyaz Aleyna Tilki'nin Göğüslerini Tek Bir Kolyeyle Kapadığı Tarzı Dikkat Çekti!

Hayatımıza Cevapsız Çınlama ile girip Sen Olsan Bari ile patlayan Aleyna Tilki, kısa sürede büyük bir popülarite kazandı. Şimdilerde sektördeki en genç isimlerden biri olan Tilki, bir süredir müzik dünyasına küskün takılan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde 'Bekleyenim' şarkısını piyasaya sürdü.

Klibindeki kombininiyle dikkat çeken Tilki, birkaç saat önce klibinin kamera arkasından yeni videolar paylaştı.

Yakın kadrajdan gördüğümüz Tilki, kombiniyle yine ve yeniden tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı!