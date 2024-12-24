Tuğba Ekinci Yıllar Önce İbrahim Tatlıses'le Arasında Geçen Bel Altı Muhabbetin Perde Arkasını İlk Kez Anlattı
Tuğba Ekinci Yıllar Önce İbrahim Tatlıses'le Arasında Geçen Bel Altı Muhabbetin Perde Arkasını İlk Kez Anlattı
2003 yılında İbo Show programına konuk olan Tuğba Ekinci, İbrahim Tatlıses'le oldukça bel altı kaçan çirkin bir muhabbetin içinde kalmıştı hatırlarsanız. Skandal sohbet magazin gündemine bomba gibi oturmuş, tarihe de adını altın harflerle yazdırmıştı. Sonradan 'format gereğiydi' gibi açıklamalar yapıldıysa da kimseye geçmemişti.
Canlı yayında İbrahim Tatlıses'i yerin dibine sokan Tuğba Ekinci, konuyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu! Buyurun, neler demiş, ne anlatmış beraber görelim.
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Bundan tam 21 yıl önce, 2003'te İbo Show televizyonda en çok izlenen programlardan biriydi ve her bölümü ayrı olay oluyordu. Programda birçok gaf yapıldı, birçok pot da kırıldı fakat özellikle Tuğba Ekinci'nin konuk olduğu gece epey olaylı geçmişti.
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Hatırlamayanlar için kısacık bir özet geçelim; O dönem "O Şimdi Asker" şarkısıyla tüm gözleri üzerine çeken Tuğba Ekinci, İbrahim Tatlıses'le bel altı, çirkin bir sohbetin içinde kalmıştı. Her şey de şarkısının ileride klasik olacağını söyleyen Tuğba Ekinci'ye İbrahim Tatlıses'in "O şarkını ve seni poponla beraber müzeye kaldıralım o zaman" diyerek cevap vermesiyle başlamıştı.
Şimdilerde de sivri dilliliğiyle tanıdığımız Tuğba Ekinci, o zaman da durmamış, "Seni de sevgililerinle birlikte kaldıralım müzeye o zaman, herkes kurtulsun" demişti.
Sonrası yokuş aşağı... İbrahim Tatlıses, konuklarından birine Tuğba Ekinci'yi göstererek, "Böyle giyinmiş, bu seviyede bir kadınla beraber olur musun?" diye sormuş, ardından Tuğba Ekinci'yi de "Sen böyle kaba saba bir adamla beraber olur musun?" sorusunu yöneltmişti.
Geçtiğimiz saatlerde bir programa konuk olan Tuğba Ekinci, skandal programda yaşananlar hakkında ilk kez konuştu.
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"Kovuldum ben, telefonumu vermedim, klibinde oynamadım diye. Ne kadar ayıp değil mi? Su testisi su yolunda kırılır. Ben yine Tuğba Ekinci oldum ve kimsenin sırtından geçinmeden oldum. Herkes herkesin sırtından bir yerlere gelirken beni tek bir şarkı Türkiye'nin en çok seyredilen ve karakterimin en hoş olduğu zamanlara soktu" dedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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İbrahim Tatlısesi linç edersiniz skandal dersiniz ama Hasan Can Kaya gibi ahlaksızları el üstünde tutarsınız