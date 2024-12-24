Tuğba Ekinci Yıllar Önce İbrahim Tatlıses'le Arasında Geçen Bel Altı Muhabbetin Perde Arkasını İlk Kez Anlattı

2003 yılında İbo Show programına konuk olan Tuğba Ekinci, İbrahim Tatlıses'le oldukça bel altı kaçan çirkin bir muhabbetin içinde kalmıştı hatırlarsanız. Skandal sohbet magazin gündemine bomba gibi oturmuş, tarihe de adını altın harflerle yazdırmıştı. Sonradan 'format gereğiydi' gibi açıklamalar yapıldıysa da kimseye geçmemişti.

Canlı yayında İbrahim Tatlıses'i yerin dibine sokan Tuğba Ekinci, konuyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu! Buyurun, neler demiş, ne anlatmış beraber görelim.