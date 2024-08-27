Yıllar Önce Tuğba Ekinci ve İbrahim Tatlıses Arasında Yaşanan Bel Altı Muhabbetin Skandal Yaratan Anatomisi
Yıllar Önce Tuğba Ekinci ve İbrahim Tatlıses Arasında Yaşanan Bel Altı Muhabbetin Skandal Yaratan Anatomisi
2003 yılında gerçekleşen İbo Show programında şu an yaşanması neredeyse imkansız anlar yaşandı. İbrahim Tatlıses ve Tuğba Ekinci'nin bu skandal sohbeti görenleri bir kez daha şaşırtıyor.
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Şimdi sizi 2003 yılına, Türkiye ve dünya gündeminin bizi bu kadar nefessiz bırakmadığı günlere götüreceğiz. O zamanlar İbo Show reyting rekorları kıran bir eğlence programı olarak özel kanallarda varlığını sürdüyordu.
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İbrahim Tatlıses'in 2003 yılı 25. bölüm konukları Ferhat Güzel, Aslı Zen ve Tuğba Ekinci olmuştu.
İbo her zamanki gibi rahat, özgüvenli ve bir o kadar da ev sahibi şımarıklığı ile programını sürdürüyordu. Ferhat Güzel şarkı söylerken şarkısını kesip araya girmesi, kendisine sarılan türkücüye "Aha bi yalaka daha geldi" demesi seyirciyi güldürüyordu; hatta kendisi daha da fazla eğleniyordu.
Kral TV sunuculuğundan şarkıcılığa geçen Tuğba Ekinci ise "O şimdi asker" şarkısıyla ortalığı sallayalı henüz birkaç yıl olmuştu.
Şarkıcılık konusundaki yetenek seviyesinin ne kadar olduğunun farkında olan Ekinci, güzelliğiyle de dikkat çekiyordu. Üstelik sivri dilli olması onu daha da dikkat çekici yapıyordu. "O şimdi asker" şarkısı için "ilerde klasik olacak" demesi, İbrahim Tatlıses'in eline sazı almasına sebep oldu.
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Bu "klasik olacak" muhabbeti, İbo'nun alaycı tavrıyla karşılık bulmuş, hatta daha da ileri gitmesini sağlamıştı. "O şarkını ve seni poponla beraber müzeye kaldıralım o zaman" diyen Tatlıses'e Tuğba Ekinci "Seni de sevgililerinle birlikte kaldıralım müzeye o zaman, herkes kurtulsun" dedi.
İbrahim Tatlıses de o bilinen rahatlığıyla "Hangisini kaldıralım? 40 tane var" şeklinde bir yanıt verdi.
Gittikçe daha da ilginç diyaloglara sahip olan programda artık yaşanan şeyler sohbet olmaktan çıkıp, küçük bir rezalete doğru evriliyordu.
İbo Ferhat Güzel'e dönüp "Böyle giyinmiş, bu seviyede bir kadınla beraber olur musun?" diye sordu. Ferhat Güzel "Olmam" deyince stüdyoda anlam verilemez bir alkış koptu.
Tuğba Ekinci'ye "Sen böyle kaba saba bir adamla beraber olur musun?" diye soran İbo, Ekinci'den "Olmam. Onla da olmam, senle de olmam" yanıtını aldı.
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"Babam yaşındasınız. Ben daha küçüktüm, İbrahim Tatlıses vardı" demesi İbo'yu daha da tetikledi.
İbo "DJ'lik zamanlarında yaşlı severdi bu" deyince, Ekinci de "Sen ne kadar terbiyesizsin, insanlar yanlış anlayacak. Bunu açıklığa kavuşturalım." diye karşılık verdi.
Benzer cümleler sarf edildikten sonra İbrahim Tatlıses "Dünyada kadın kalmasa senin yüzüne bakar mıyım?" şeklinde çıkış yaptı.
Tuğba Ekinci, Kral TV zamanlarını kast ederek "Zorla numaranı vermeye kalktın orada çalıştığım müdüre. Sonra kovuldum ben o numarayı almadım diye" dedi.
Artık çığrından çıkan bu muhabbete İbrahim Tatlıses "Clup 63'ün gözü kör olsun. Odamın kapısına kadar geldin" dedi. Tuğba Ekinci bu yeni bilgiyi "Yanlış girmiştim" diye düzeltti.
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Bu akılalmaz diyalogun ardından İbrahim Tatlıses acil olarak "Reklama girelim evet reklama giriyoruz" diyerek programı kesti.
Reklamdan sonra stüdyoya yalnız olarak çıkan İbo, yine çok acayip sözlerine devam etti: 👇
Bu anlamsız muhabbet yıllar sonra Beyaz TV'de, Söylemezsem Olmaz programında Tuğba Ekinci'ye soruldu. Ekinci'nin cevabı “Şov programı olduğu için diyaloglar format gereğiydi” dedi. Çılgına dönen Ali Eyüboğlu ise "Bir siz akıllısınız, hepimiz gerizekalıyız" şeklinde tepkisini gösterdi. Bu olay da Türk televizyonlarında yaşanan canlı yayın skandalları arasında yerini aldı.
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