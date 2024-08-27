Yıllar Önce Tuğba Ekinci ve İbrahim Tatlıses Arasında Yaşanan Bel Altı Muhabbetin Skandal Yaratan Anatomisi

'Reklam arasında İbrahim Bey, Tuğba'yı dövdü mü? Ağzını burnunu dağıttı mı? o laflardan sonra herhalde gebertmiştir.' gibi telefonlar aldık. Bu bir şov programı, o da ağzınan çıkanları konuşuyor sonuçta. Olsun o öyle söylemiş oldu, hoşgörüyle karşılıyorum.