"Densizlik": Çağla Şıkel'in Oğulları Kuzey ve Uzay'a Yersiz Sorular Yönelten Muhabir Sinirleri Fena Hoplattı!

Sunuculuğuyla ayrı, fiziğiyle ayrı büyüleyen senelerdir de 10 parmağında 10 marifet olduğunu hepimize kanıtlayan Çağla Şıkel'in Emre Altuğ ile evliliğinden doğan oğulları Kuzey ve Uzay'la çok özel bir ilişkisi var biliyorsunuz.

Oğullarına düşkünlüğünü hepimizin bildiği Şıkel, Uzay ve Kuzey ile beraber çektiği neşeli videolarla sık sık gündeme geliyor, her seferinde de aile bağı hepimizi imrendiriyor.

Çağla Şıkel geçtiğimiz saatlerde, en son Altın Kelebek Ödül Töreni'nde gördüğümüz Kuzey ve Uzay'la yakın dostu Enis Arıkan'ın Hayalperest oyununun galasında boy gösterdi.

Ayaküstü röportaj da veren üçlüye yöneltilen enteresan sorular sosyal medya kullanıcılarının gözüne fena battı!

Buyurun, neler yaşanmış beraber görelim.