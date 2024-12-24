onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Densizlik": Çağla Şıkel'in Oğulları Kuzey ve Uzay'a Yersiz Sorular Yönelten Muhabir Sinirleri Fena Hoplattı!

"Densizlik": Çağla Şıkel'in Oğulları Kuzey ve Uzay'a Yersiz Sorular Yönelten Muhabir Sinirleri Fena Hoplattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.12.2024 - 00:29

Sunuculuğuyla ayrı, fiziğiyle ayrı büyüleyen senelerdir de 10 parmağında 10 marifet olduğunu hepimize kanıtlayan Çağla Şıkel'in Emre Altuğ ile evliliğinden doğan oğulları Kuzey ve Uzay'la çok özel bir ilişkisi var biliyorsunuz.

Oğullarına düşkünlüğünü hepimizin bildiği Şıkel, Uzay ve Kuzey ile beraber çektiği neşeli videolarla sık sık gündeme geliyor, her seferinde de aile bağı hepimizi imrendiriyor. 

Çağla Şıkel geçtiğimiz saatlerde, en son Altın Kelebek Ödül Töreni'nde gördüğümüz Kuzey ve Uzay'la yakın dostu Enis Arıkan'ın Hayalperest oyununun galasında boy gösterdi. 

Ayaküstü röportaj da veren üçlüye yöneltilen enteresan sorular sosyal medya kullanıcılarının gözüne fena battı! 

Buyurun, neler yaşanmış beraber görelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Senelerdir hayatımızda olan, oyunculukta da sunuculukta da modellikte de varım diyen, 10 parmağında 10 marifet Çağla Şıkel, uzun bir süredir televizyon ekranlarında her sabah seyiricisiyle buluşuyor biliyorsunuz.

Senelerdir hayatımızda olan, oyunculukta da sunuculukta da modellikte de varım diyen, 10 parmağında 10 marifet Çağla Şıkel, uzun bir süredir televizyon ekranlarında her sabah seyiricisiyle buluşuyor biliyorsunuz.

Emre Altuğ ile evliliğinden olan oğulları Kuzey ve Uzay'la arasındaki güçlü bağ ve sevgi ile öne çıkan Şıkel, zaman zaman oğullarıyla yaşadığı hayata dair de açıklamalarda bulunuyor.

Emre Altuğ ile evliliğinden olan oğulları Kuzey ve Uzay'la arasındaki güçlü bağ ve sevgi ile öne çıkan Şıkel, zaman zaman oğullarıyla yaşadığı hayata dair de açıklamalarda bulunuyor.

Belki denk gelmişsinizdir, boyunu geçen oğlu Kuzey ve miniği Uzay'ı en son Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde annelerin ödülünü takdim ederken görmüştük. Koca da bir maşallah demiştik!

Belki denk gelmişsinizdir, boyunu geçen oğlu Kuzey ve miniği Uzay'ı en son Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde annelerin ödülünü takdim ederken görmüştük. Koca da bir maşallah demiştik!

Çağla Şıkel, Kuzey ve Uzay geçtiğimiz dakikalarda yakın dostu Enis Arıkan'ın Hayalperest oyununun galasında görüntülendi. Muhabirlerin oğullarına yönelttiği sorular ise sosyal medya kullanıcıları rahatsız etti.

Çağla Şıkel, Kuzey ve Uzay geçtiğimiz dakikalarda yakın dostu Enis Arıkan'ın Hayalperest oyununun galasında görüntülendi. Muhabirlerin oğullarına yönelttiği sorular ise sosyal medya kullanıcıları rahatsız etti.

Hatırlayanlar olur, Çağla Şıkel yakın zamanda Ceyda Düvenci'nin konuğu olmuş, oğullarıyla arasındaki dinamiği anlatırken de bir anısını paylaşmıştı. Bir şeye kızdığını ve sonucunda kapıyı da elini de kırsa çocukların ruhunun duymadığını söyleyen Şıkel;

Hatırlayanlar olur, Çağla Şıkel yakın zamanda Ceyda Düvenci'nin konuğu olmuş, oğullarıyla arasındaki dinamiği anlatırken de bir anısını paylaşmıştı. Bir şeye kızdığını ve sonucunda kapıyı da elini de kırsa çocukların ruhunun duymadığını söyleyen Şıkel;

'Kapıyı kırdım, değişen bir şey olmadı. Elimi kırdım. Çocuk bilgisayar oynamaya devam etti, ben gittim atel taktırdım” açıklamasında bulunmuştu. Ve bu olaydan ders aldığını belirtip ergenlik döneminde çocuklarla inatlaşmanın sonuç vermediğini vurgulamıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tam olarak bu konuya değinmeye karar veren muhabir, "Annenizin kızdığı konular hiç olmaz mı?" diyerek giriş yaptı, "Kapılar hiç kırılmadı mı? Eller kırılmadı mı?" dedikten sonra da kahkahalar attı. Bu sırada Çağla Şıkel de muhabirin neden bahsettiğini oğlu Kuzey'e açıklamak zorunda kaldı.

Tam olarak bu konuya değinmeye karar veren muhabir, "Annenizin kızdığı konular hiç olmaz mı?" diyerek giriş yaptı, "Kapılar hiç kırılmadı mı? Eller kırılmadı mı?" dedikten sonra da kahkahalar attı. Bu sırada Çağla Şıkel de muhabirin neden bahsettiğini oğlu Kuzey'e açıklamak zorunda kaldı.

O anlar sosyal medya kullanıcılarının gözüne büyük battı. Muhabirin sorusunun çocukların yanında yeniden açılmasına hiç de gerek olmayan bir konu olduğu kanaatine varıldı. Buyurun önce o anları beraber izleyelim...

👇

Sonra da röportaj nasıl yorumlanmış onu görelim! 👇

Sonra da röportaj nasıl yorumlanmış onu görelim! 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın