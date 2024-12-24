"Densizlik": Çağla Şıkel'in Oğulları Kuzey ve Uzay'a Yersiz Sorular Yönelten Muhabir Sinirleri Fena Hoplattı!
Sunuculuğuyla ayrı, fiziğiyle ayrı büyüleyen senelerdir de 10 parmağında 10 marifet olduğunu hepimize kanıtlayan Çağla Şıkel'in Emre Altuğ ile evliliğinden doğan oğulları Kuzey ve Uzay'la çok özel bir ilişkisi var biliyorsunuz.
Oğullarına düşkünlüğünü hepimizin bildiği Şıkel, Uzay ve Kuzey ile beraber çektiği neşeli videolarla sık sık gündeme geliyor, her seferinde de aile bağı hepimizi imrendiriyor.
Çağla Şıkel geçtiğimiz saatlerde, en son Altın Kelebek Ödül Töreni'nde gördüğümüz Kuzey ve Uzay'la yakın dostu Enis Arıkan'ın Hayalperest oyununun galasında boy gösterdi.
Ayaküstü röportaj da veren üçlüye yöneltilen enteresan sorular sosyal medya kullanıcılarının gözüne fena battı!
Buyurun, neler yaşanmış beraber görelim.
Senelerdir hayatımızda olan, oyunculukta da sunuculukta da modellikte de varım diyen, 10 parmağında 10 marifet Çağla Şıkel, uzun bir süredir televizyon ekranlarında her sabah seyiricisiyle buluşuyor biliyorsunuz.
Emre Altuğ ile evliliğinden olan oğulları Kuzey ve Uzay'la arasındaki güçlü bağ ve sevgi ile öne çıkan Şıkel, zaman zaman oğullarıyla yaşadığı hayata dair de açıklamalarda bulunuyor.
Belki denk gelmişsinizdir, boyunu geçen oğlu Kuzey ve miniği Uzay'ı en son Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde annelerin ödülünü takdim ederken görmüştük. Koca da bir maşallah demiştik!
Çağla Şıkel, Kuzey ve Uzay geçtiğimiz dakikalarda yakın dostu Enis Arıkan'ın Hayalperest oyununun galasında görüntülendi. Muhabirlerin oğullarına yönelttiği sorular ise sosyal medya kullanıcıları rahatsız etti.
Hatırlayanlar olur, Çağla Şıkel yakın zamanda Ceyda Düvenci'nin konuğu olmuş, oğullarıyla arasındaki dinamiği anlatırken de bir anısını paylaşmıştı. Bir şeye kızdığını ve sonucunda kapıyı da elini de kırsa çocukların ruhunun duymadığını söyleyen Şıkel;
Tam olarak bu konuya değinmeye karar veren muhabir, "Annenizin kızdığı konular hiç olmaz mı?" diyerek giriş yaptı, "Kapılar hiç kırılmadı mı? Eller kırılmadı mı?" dedikten sonra da kahkahalar attı. Bu sırada Çağla Şıkel de muhabirin neden bahsettiğini oğlu Kuzey'e açıklamak zorunda kaldı.
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Sonra da röportaj nasıl yorumlanmış onu görelim! 👇
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