"Size Dava Açacaklar": Okan Bayülgen, Pelin Akil'in Influencer'lığını İkiz Kızları Üzerinden Fena Bozdu!
"Size Dava Açacaklar": Okan Bayülgen, Pelin Akil'in Influencer'lığını İkiz Kızları Üzerinden Fena Bozdu!
Uzun yıllardır Anıl Altan'la evli olan, iki de dünya güzeli kızı olan Pelin Akil, son zamanlarda başrolünde yer aldığı 'Rota Yeniden Oluşturuldu' isimli müzikalle gündemde.
Geçtiğimiz haftalarda Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü'ne konuk olan Pelin Akil, huyu olduğu üzere Okan Bayülgen'le zorlu dakikalar geçirdi.
Konu influencer'lığına gelince ikiz kızları üzerinden Pelin Akil'i fena bozan Okan Bayülgen'in imalı sözleri gözlerden kaçmadı!
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Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışan Pelin Akil ve Anıl Altan 3 senelik birlikteliklerini 2016 yılında evlilikle taçlandırmıştı.
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2019 yılında Alin ve Lina isimlerini verdikleri ikiz kızlarını kucağına alan çift, seneler boyunca dünya tatlısı aile pozlarıyla gündeme geldi.
Bebekliklerinden aşağı yukarı 3 yaşına kadar birçok iş birliğinde beraber görüntü veren tatlı aile, geçtiğimiz yıl kızlarının yüzünü artık göstermeyeceklerini ve mahremiyetlerine saygı duyulmasını rica ettiklerini açıklamıştı.
Pelin Akil kariyerine hız kesmeden devam ederken, Anıl Altan evde çocuklarıyla ilgilenmeye karar verdi. Geçtiğimiz aylarda birtakım boşanma haberleri patlak verdi fakat dedikodunun asılsız olduğunu hem Akil hem Altan net bir dille vurguladı.
Şimdilerde Rota Yeniden Oluşturuldu isimli müzikalde rol alan Pelin Akil, geçtiğimiz haftalarda Okan Bayülgen'in konuğu oldu.
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Uykusuzlar Kulübü programına katılan Pelin Akil, Okan Bayülgen'in sorularıyla terlediği anlar yaşadı.
Bayülgen'in huyudur zaten, ne zaman ne diyeceği belli olmaz fakat influencer'lık konusu açıldığında fena bozdu Pelin Akil'i...
"Sizin ve kocanızın çok mu takipçisi var?" diyerek konuya giren sonra da "Allah bereket versin" diyen Okan Bayülgen, "Çocukları kullanıyor musunuz bu iş için?" diye sordu. Önce "Kullanmıyoruz" diyen Pelin Akil, ardından "Kullanıyorduk ama sonra artık kendileri de istemedi. Biz de onlara saygı duymaya başladık" açıklamasında bulundu.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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