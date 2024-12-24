Aşka Geldiler: İlk Bebeğini Bekleyen Taze Evliler Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'den Dudak Dudağa Poz!
Aşka Geldiler: İlk Bebeğini Bekleyen Taze Evliler Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'den Dudak Dudağa Poz!
Yaklaşık üç ay önce tutkulu aşklarını evlilikle taçlandıran Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Roma'daki nikahın ardından ilk bebeklerinin heyecanına düştü biliyorsunuz!
Bir oğulları olacak taze evli çiftimiz, şimdilerde bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Gün geçtikçe karnının büyüdüğüne şahitlik ettiğimiz Pınar Deniz, bir süredir sessiz sakindi.
Geçtiğimiz dakikalarda ise kocacığın doğum gününü aşk dolu bir poz ve cümleyle kutladı! Buyurun, ne demiş beraber bakalım!
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Bir Melike Şahin konserinde el ele görüntülenip aşk yaşadıklarını ilan eden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, uzunca bir süre kimsecikleri yaşadıkları aşkın gerçekliğine inandıramadı... Fakat gelin görün ki, bir kesim tarafından inatla samimiyetsiz ve sahte bulunan ikili, haklarında çıkan her dedikodu ve eleştiriye inat 17 Eylül'de Roma'da sade bir nikahla "sonsuza dek evet" dedi.
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Evlenmeden önce çıkan bebek iddialarını da nikah günü doğruladılar! Şimdilerde ilk bebeklerine kavuşmak için gün sayıyorlar!
Bir oğlu olacağını öğrendiğimiz Pınar Deniz'i en son karnı burnunda pozlarıyla görmüş, hamileliği de çok yakıştırmıştık belki denk gelmişsinizdir.
Bir süredir sessiz sedasız bekleyişe geçen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan geçtiğimiz saatlerde buram buram aşk kokan bir poz geldi.
Bugün Kaan Yıldırım'ın doğum günüymüş meğer! Pınar Deniz, biricik kocasının doğum gününü dudak dudağa verdikleri pozla kutladı. Bir de not düştü, "İyi ki doğdun da beni buldun!" dedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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