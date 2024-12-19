Yeni Şarkısını Duyururken Korku Filminden Fırlamış Gibi Poz Kesen Aleyna Tilki'nin Tuhaf Tarzı Afallattı!
Yeni Şarkısını Duyururken Korku Filminden Fırlamış Gibi Poz Kesen Aleyna Tilki'nin Tuhaf Tarzı Afallattı!
Hayatımıza gencecik bir kızken giren ve önce Cevapsız Çınlama, sonra Sen Olsan Bari ile büyük bir çıkış yakalayan Aleyna Tilki, son zamanların en popüler isimlerinden biri olmayı başardı.
Bir süredir müzik dünyasına küskün takılan Aleyna Tilki, yeni şarkısı 'Bekleyenim'in 00.00'da yayınlanacağını geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından duyurdu.
Korku filminden fırlamış gibi poz kesen Aleyna Tilki'nin makyajı da kombini de dillere fena düştü! Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım!
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2017 yılında Cevapsız Çınlama şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran sonra da Sen Olsan Bari şarkısıyla listelerin başına yerleşen Aleyna Tilki, genç yaşta şöhreti yakalayıp sektörün en başarılı isimlerinden biri oldu!
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Şimdilerde müzik dünyasına biraz küskün takılsa da sık sık sosyal medya paylaşımları ve enteresan pozlarıyla gündeme oturuyor kendisi.
Belki daha önce denk gelmişsinizdir, türlü türlü mezarlıkta, hep bir gotik konseptte birçok poz verip tüm gözleri üzerine çekmişti daha önce.
Geçtiğimiz saatlerde de yeni şarkısı "Bekleyenim"in saat 00.00'da yayına gireceğinin haberini verdi. Klipten de karelerini paylaştı... Paylaştı da paylaşmaz olaydı!
Aleyna Tilki'nin una batmış kadar beyaz yüzü ve genel makyajı da kombini de dillere fena düştü! Yine korku filminden fırlamış gibi gözüken bir poz paylaştığından sosyal medya kullanıcılarından nasibini aldı tabii.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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