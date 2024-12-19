onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yeni Şarkısını Duyururken Korku Filminden Fırlamış Gibi Poz Kesen Aleyna Tilki'nin Tuhaf Tarzı Afallattı!

Yeni Şarkısını Duyururken Korku Filminden Fırlamış Gibi Poz Kesen Aleyna Tilki'nin Tuhaf Tarzı Afallattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.12.2024 - 00:25

Hayatımıza gencecik bir kızken giren ve önce Cevapsız Çınlama, sonra Sen Olsan Bari ile büyük bir çıkış yakalayan Aleyna Tilki, son zamanların en popüler isimlerinden biri olmayı başardı. 

Bir süredir müzik dünyasına küskün takılan Aleyna Tilki, yeni şarkısı 'Bekleyenim'in 00.00'da yayınlanacağını geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından duyurdu. 

Korku filminden fırlamış gibi poz kesen Aleyna Tilki'nin makyajı da kombini de dillere fena düştü! Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2017 yılında Cevapsız Çınlama şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran sonra da Sen Olsan Bari şarkısıyla listelerin başına yerleşen Aleyna Tilki, genç yaşta şöhreti yakalayıp sektörün en başarılı isimlerinden biri oldu!

2017 yılında Cevapsız Çınlama şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran sonra da Sen Olsan Bari şarkısıyla listelerin başına yerleşen Aleyna Tilki, genç yaşta şöhreti yakalayıp sektörün en başarılı isimlerinden biri oldu!

Şimdilerde müzik dünyasına biraz küskün takılsa da sık sık sosyal medya paylaşımları ve enteresan pozlarıyla gündeme oturuyor kendisi.

Şimdilerde müzik dünyasına biraz küskün takılsa da sık sık sosyal medya paylaşımları ve enteresan pozlarıyla gündeme oturuyor kendisi.

Belki daha önce denk gelmişsinizdir, türlü türlü mezarlıkta, hep bir gotik konseptte birçok poz verip tüm gözleri üzerine çekmişti daha önce.

Belki daha önce denk gelmişsinizdir, türlü türlü mezarlıkta, hep bir gotik konseptte birçok poz verip tüm gözleri üzerine çekmişti daha önce.

Geçtiğimiz saatlerde de yeni şarkısı "Bekleyenim"in saat 00.00'da yayına gireceğinin haberini verdi. Klipten de karelerini paylaştı... Paylaştı da paylaşmaz olaydı!

Geçtiğimiz saatlerde de yeni şarkısı "Bekleyenim"in saat 00.00'da yayına gireceğinin haberini verdi. Klipten de karelerini paylaştı... Paylaştı da paylaşmaz olaydı!

Aleyna Tilki'nin una batmış kadar beyaz yüzü ve genel makyajı da kombini de dillere fena düştü! Yine korku filminden fırlamış gibi gözüken bir poz paylaştığından sosyal medya kullanıcılarından nasibini aldı tabii.

Aleyna Tilki'nin una batmış kadar beyaz yüzü ve genel makyajı da kombini de dillere fena düştü! Yine korku filminden fırlamış gibi gözüken bir poz paylaştığından sosyal medya kullanıcılarından nasibini aldı tabii.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buyurun kimler ne demiş beraber bakalım! 👇

Buyurun kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın