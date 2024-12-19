Yeni Şarkısını Duyururken Korku Filminden Fırlamış Gibi Poz Kesen Aleyna Tilki'nin Tuhaf Tarzı Afallattı!

Hayatımıza gencecik bir kızken giren ve önce Cevapsız Çınlama, sonra Sen Olsan Bari ile büyük bir çıkış yakalayan Aleyna Tilki, son zamanların en popüler isimlerinden biri olmayı başardı.

Bir süredir müzik dünyasına küskün takılan Aleyna Tilki, yeni şarkısı 'Bekleyenim'in 00.00'da yayınlanacağını geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından duyurdu.

Korku filminden fırlamış gibi poz kesen Aleyna Tilki'nin makyajı da kombini de dillere fena düştü! Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım!