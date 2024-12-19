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Vefat Eden Annesi Hakkında Konuşan Deniz Seki'ye Oldukça Enteresan Tepkiler Veren Hülya Avşar Yine Göze Battı!

Vefat Eden Annesi Hakkında Konuşan Deniz Seki'ye Oldukça Enteresan Tepkiler Veren Hülya Avşar Yine Göze Battı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.12.2024 - 19:11

Senelerdir güzelliği ve dobralığıyla konuştuğumuz Hülya Avşar, uzun bir süredir YouTube'da 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programını sunuyor. Her hafta birbirinden ünlü konuklar ağırlayan Avşar kızı, ünlü isimleri köşeye sıkıştırdığı sorularla sık sık gündeme oturuyor. 

Belki denk gelmişsinizdir, son konuğu Deniz Seki'ydi kendisinisin. Cezaevi soruları sırasında bir miktar gerilen ikilinin arasında geçen bir diyalog daha geçtiğimiz saatlerde dikkat çekti. Avşar'ın kaybettiği annesi hakkında konuşan Seki'ye çıkışı 'Gerek var mıydı?' dedirtti. Buyurun, beraber görelim.

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Uzunca bir süredir YouTube'da "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programı yapan ve birbirinden ünlü konuklar ağırlayan Hülya Avşar, aylardır konuklarını köşeye sıkıştırdığı sorularla gündeme geliyor.

Uzunca bir süredir YouTube'da "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programı yapan ve birbirinden ünlü konuklar ağırlayan Hülya Avşar, aylardır konuklarını köşeye sıkıştırdığı sorularla gündeme geliyor.

Kimisinin "Sorularından rahatsız oldum" itirafında bulunduğu Hülya Avşar, hiç beklenmedik anda yaptığı enteresan yorumlar ve yönelttiği sorularla sık sık göze batıyor. En son da Deniz Seki'yi konuk etmişti, belki denk gelmişsinizdir.

Kimisinin "Sorularından rahatsız oldum" itirafında bulunduğu Hülya Avşar, hiç beklenmedik anda yaptığı enteresan yorumlar ve yönelttiği sorularla sık sık göze batıyor. En son da Deniz Seki'yi konuk etmişti, belki denk gelmişsinizdir.

Deniz Seki, konudan rahatsız olduğu bariz belliyken cezaevi sorularıyla üstüne giden Hülya Avşar'a tepki göstermişti. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Program izlenmeye devam ediyor, haliyle konuşuluyor da. Geçtiğimiz saatlerde de yine aynı programdan bir başka kesit dikkat çekti.

Program izlenmeye devam ediyor, haliyle konuşuluyor da. Geçtiğimiz saatlerde de yine aynı programdan bir başka kesit dikkat çekti.

Kaybettiği annesi hakkında konuşurken, "O kadının da çektiği" diyerek yükselen Hülya Avşar, "Çok çekti çok" diyerek üzülen Deniz Seki'ye peş peşe ve imanlı bir şekilde "Sayende! Sayende!" diye çıkıştı.

Kaybettiği annesi hakkında konuşurken, "O kadının da çektiği" diyerek yükselen Hülya Avşar, "Çok çekti çok" diyerek üzülen Deniz Seki'ye peş peşe ve imanlı bir şekilde "Sayende! Sayende!" diye çıkıştı.

Sonrasında 'kendini suçlama, vicdan yapma' diyerek konuyu bambaşka bir yöne çevirse de 'Sayende' diye çıkışırkenki hal ve hareketi gözden kaçmadı. 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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