İnsanlar Çift Yaratılırmış: Mert Razaman Demir'in Klonu Olarak Doğup Durumu Fırsata Çeviren Kullanıcı!

Yalı Çapkını ve kalın kara kaşlarıyla hayatımıza giren Mert Ramazan Demir, kısa süre içerisinde hem oyunculuğu hem de kimilerinin bayıldığı karizmasıyla gönüllerde taht kurdu. Dizinin çapkın Ferit'i Mert Ramazan Demir daha önce, karakteristik yüzünün detayları ve ailedeki diğer 4 kardeşe benzerliğiyle gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Mahmut Çelik isimli kullanıcının Mert Ramazan Demir'e ikizi kadar çok benzediği fark edildi. Hatta tuhaf ama güldüren bir detay da ortaya çıktı! Buyurun, beraber inceleyelim!