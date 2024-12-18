İnsanlar Çift Yaratılırmış: Mert Razaman Demir'in Klonu Olarak Doğup Durumu Fırsata Çeviren Kullanıcı!
İnsanlar Çift Yaratılırmış: Mert Razaman Demir'in Klonu Olarak Doğup Durumu Fırsata Çeviren Kullanıcı!
Yalı Çapkını ve kalın kara kaşlarıyla hayatımıza giren Mert Ramazan Demir, kısa süre içerisinde hem oyunculuğu hem de kimilerinin bayıldığı karizmasıyla gönüllerde taht kurdu. Dizinin çapkın Ferit'i Mert Ramazan Demir daha önce, karakteristik yüzünün detayları ve ailedeki diğer 4 kardeşe benzerliğiyle gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz haftalarda Mahmut Çelik isimli kullanıcının Mert Ramazan Demir'e ikizi kadar çok benzediği fark edildi. Hatta tuhaf ama güldüren bir detay da ortaya çıktı! Buyurun, beraber inceleyelim!
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Şimdilerde eskiden gördüğü rağbeti görmese de ilk zamanlarında büyük fırtınalar estiren dizi Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan'ı Mert Ramazan Demir, kısa süre içerisinde kocaman bir kitlenin gönlünde taht kurdu!
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Afra Saraçoğlu'yla olaylı başlayan ve bir dargın bir barışık devam eden toksik aşkı bir yana dursun, kendine has karizması ve karakteristik yüz hatlarıyla da sık sık dikkat çekti kendisi.
Şimdi kalın kara kaşları tartışmalı olsa da karizmasıyla ortalığı birbirine katan Mert Ramazan Demir'e şöyle alıcı gözle bir bakmanızı rica ediyoruz sizden! Ve hazır olun, sizi biriyle tanıştıracağız!
Aşağıda gördüğünüz kişinin adını Mahmut Çelik.
Mahmut Çelik, birkaç hafta önce Mert Ramazan Demir'e inanılmaz benzerliğiyle dikkat çekmiş. Fakat işin bir de tuhaf yanı var🙈
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Türkiye'de son zamanlarda en çok konuşulan erkek oyunculardan Mert Ramazan Demir'e benzerliğini fark eden Mahmut Çelik işi fırsata çevirmeye karar vermiş... 😂
Mert Ramazan Demir'in verdiği milyonlar beğeni alan pozların birebir aynısı vermiş! 👇
Emek ister valla, çabasına sağlık! 😂 Ne diyorsunuz? Bu benzerlik şaka mı? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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