Tepeden Tırnağa Beyonce'yi Taklit Eden Hadise, Rihanna'yı Seçip Havalara Girince Gerçekler Yüzüne Vuruldu!

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan ve neredeyse o gece ağzından dökülen her cümleyle gündeme oturan Hadise, günlerdir magazinin ana konusu biliyorsunuz! Sinan Akçıl göndermesi, hiç sevmediğini söylediği gizemli şarkıcı, meseleye Demet Akalın, Sinan Akçıl ve Emrah Karaduman'ın dahil oluşu derken birkaç gündür kendimizi inanılmaz bir kaos zinciri içinde bulmuş durumdayız!

Bu sefer de yine aynı programdan başka bir kesitle karşınızdayız! İbrahim Selin'in programında 'O mu Bu mu?' seyircinin en keyif aldığı kısımlardan biri malumunuz. Hadise de bir 'O mu Bu Mu?' testinden geçiyor ve Rihanna ile Beyonce arasında seçim yapması istendiğinde cevabı Rihanna oluyor...

Hadise'nin tarzı, kombinleri ve sahne şovları yıllardır 'Beyonce taklidi' olarak anılıyor. E hal böyle olunca, Hadise'nin tepeden tırnağa Beyonce'yi taklit ettiğini düşünenler de seçiminin Rihanna'dan yana olduğunu görünce, bir de Hadise'nin havasını fark edince yerinde duramıyor tabii!

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