Tepeden Tırnağa Beyonce'yi Taklit Eden Hadise, Rihanna'yı Seçip Havalara Girince Gerçekler Yüzüne Vuruldu!
İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan ve neredeyse o gece ağzından dökülen her cümleyle gündeme oturan Hadise, günlerdir magazinin ana konusu biliyorsunuz! Sinan Akçıl göndermesi, hiç sevmediğini söylediği gizemli şarkıcı, meseleye Demet Akalın, Sinan Akçıl ve Emrah Karaduman'ın dahil oluşu derken birkaç gündür kendimizi inanılmaz bir kaos zinciri içinde bulmuş durumdayız!
Bu sefer de yine aynı programdan başka bir kesitle karşınızdayız! İbrahim Selin'in programında 'O mu Bu mu?' seyircinin en keyif aldığı kısımlardan biri malumunuz. Hadise de bir 'O mu Bu Mu?' testinden geçiyor ve Rihanna ile Beyonce arasında seçim yapması istendiğinde cevabı Rihanna oluyor...
Hadise'nin tarzı, kombinleri ve sahne şovları yıllardır 'Beyonce taklidi' olarak anılıyor. E hal böyle olunca, Hadise'nin tepeden tırnağa Beyonce'yi taklit ettiğini düşünenler de seçiminin Rihanna'dan yana olduğunu görünce, bir de Hadise'nin havasını fark edince yerinde duramıyor tabii!
Hazırsanız, sizi aşağıya alalım! 👇
Günlerdir X ve Instagram'da bir Hadise fırtınasıdır gidiyor biliyorsunuz! İbrahim Selim ile Bu Gece'nin son konuğu olan Hadise bir döktürdü pir döktürdü malum...
Önce 2010'da biten Sinan Akçıl'ın detaylarınıyla aydınlattı bizi, sonra piyasada keşke benim olsa dediği şarkıyı alan kişiyi hiç sevmediği için söylemeyeceğini duyurdu. Yılın son günlerinde bütün sene arayıp bulamadığımız kaos zincirini elleriyle sundu böylece. Hiç isim vermemesine rağmen Hadise'nin fitillediği ateş, Sinan Akçıl'ın, Demet Akalın'ın, Ebru Gündeş'in, Emrah Karaduman'ın ve hatta Aleyna Tilki'nin bile meseleye dahil olmasıyla sonuçlandı.
Şimdi bu programdan çıkacak malzeme bitti sanıyorduysanız yanılıyorsunuz! Bir başka kesit ve ona yağan yorumlara geçmeden önce bir küçük bilgilendirme yapmak isteriz. Hadise'nin kariyerinin ilk gününden beri Beyonce'yi taklit ettiği düşünülüyor.
Üstelik öyle altı yada içi boş düşünceler değil bunlar. Temeli oldukça sağlam ve senelere yayılan "benzerliklere" dayanıyor.
Yakından takip edenler bilir 1-2 örnekten bahsetmiyoruz. Hadise hemen hemen her konserinde Beyonce'den esintiler taşıyor.
Hatta yeri geliyor reklam çekimlerinde, iş birliklerinde de birebir ayn pozları vermeyi tercih ediyor.
Liste uzun, fikir de sabit anlayacağınız: "Hadise, Beyonce'yi idolü haline getirmiş durumda ve her hareketini taklit ediyor"
Şimdi dönüyoruz programa! İbrahim Selim'in konuklarıyla "O mu Bu mu?" oyunu oynadığı kısım en sevilenlerden, izleyenler aşinadır. Hadise de bu teste tabii tutuldu elbette! Beyonce mi Rihanna mı diye sorulduğunda cevabının net bir şekilde Beyonce olması bekleniyordu ki Hadise, Rihanna'yı tercih ettiğini söyledi.
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Sonra da bunu gören X ve Instagram ahalisinin tepkisi ne olmuş, gerçekler Hadise'nin yüzüne nasıl vurulmuş onu görelim! 👇
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