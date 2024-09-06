Yerli Beyonce'miz Hadise Venedik Film Festivali'nde Tercih Ettiği Elbiseyle Yine Pişti Oldu!
Yerli Beyonce'miz Hadise Venedik Film Festivali'nde Tercih Ettiği Elbiseyle Yine Pişti Oldu!
Sahne şovları ve etkileyicin performanslarıyla adından bahsettiren Hadise geçtiğimiz gün oyuncu Kerem Bürsin ile İtalya'da gerçekleşecek film festivali için Venedik'e iniş yapmıştı. Kırmızı halıda adeta parlayan ikili yine birbirlerine çok yakıştırılırken Hadise'nin tercih ettiği elbise ilgi odağı oldu!
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Yıllardır müzik ve eğlence sektöründe elde ettiği başarılarla adını duyuran Hadise, sürekli olarak magazin dünyasının gözdesi olmaya devam ediyor. Hem sahnedeki etkileyici performansları hem de özel yaşamıyla sık sık gündeme gelen Hadise, bu başarısının doğal bir sonucu olarak medyada geniş bir yer buluyor.
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Bir markanın iş birliğiyle Venedik Film Festivali'ne giden Hadise ve Kerem Bürsin'in kırmızı halı görüntüleriyle dikkat çekmiş ve ikilinin uyumu yine gözlerden kaçmamıştı!
Fakat gözlerden kaçmayan bir şey daha vardı! Tahmin edersiniz ki Hadise'nin tercih ettiği son derece parlak ve göz dolduran elbise gecenin ilgi odaklarından biri oldu.
Kısa sürede Beyonce'nin daha önce tercih ettiği bir tasarım olduğu ortaya çıkan transparan elbiseyi kendine uyarlayan Hadise yine "yerli Beyonce" şeklinde adından bahsettirdi.
Daha önce sahne kıyafetlerinde efsanevi isim Beyonce'nin tercih ettiği kıyafetleri giydiği anlaşılan Hadise'ye "Yine mi pişti?" gibi yorumlar gecikmedi! Elbisenin fiyatı ise dudak uçuklattı... Transparan görünümlü taşlı kıyafetin Dolce Gabanna markasına ait olduğu ve elbisenin 3 milyon 205 bin TL değerinde, kemerin ise 337 bin 460 TL olduğu öğrenildi.
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Elbiseyi Hadise'ye yakıştıranlar olsa da eleştiriler de gecikmedi 👇
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