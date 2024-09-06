Yerli Beyonce'miz Hadise Venedik Film Festivali'nde Tercih Ettiği Elbiseyle Yine Pişti Oldu!

Sahne şovları ve etkileyicin performanslarıyla adından bahsettiren Hadise geçtiğimiz gün oyuncu Kerem Bürsin ile İtalya'da gerçekleşecek film festivali için Venedik'e iniş yapmıştı. Kırmızı halıda adeta parlayan ikili yine birbirlerine çok yakıştırılırken Hadise'nin tercih ettiği elbise ilgi odağı oldu!